Porno je těžká práce, a někdo ji dělat musí, říká česká herečka Brittany

Dopřáváme v pornu lidem to, co doma nemají. A je to náročné. Partneři, partnerky lidí z pornobranže by to tak měli brát, jako obtížnou práci, která lidem pomáhá nakouknout do jejich snů, říká v pořadu Naked Warm Up česká pornoherečka Brittany Bardot moderátorovi Vítku Zachovi. Přiznává, že se vztahy to mají pornohvězdy těžší.

Svou práci vidí právě takto: okno do fantazií. I perverzních, speciálně do těch. „Dopřáváme jim podívanou na šílenosti, které mají v hlavě. Například fetiše, creepy, divné věci. Kliknou, a mají to tam,“ shrnuje Helena, kterou pornofilmy uvádějí jako Brittany Bardot.

Brittany Bardot, vikingský ansámbl. A Naked Attraction

Nejen v Praze. Brittany Bardot navštěvuje i veletrhy a festivaly ve světě. V roce 2023 byla na Adult Video News Awards v Las Vegas.
V branži je již třináct let.
V roce 2024 si s kolegyní Antonií Sainz zahrála v hororu Krvavý Johann.
Byla to pocta béčkovým hororům.
A připomíná, že pro vystupující to je práce. „My si neužíváme, užíváme, neužíváme… je to fakt tvrdý, je to těžký, je to náročný,“ poznamenává. A ještě jednou v Naked Warm Up připomene, že pornografie podle jejího mínění „dává lidem to, co nemají doma“.

Dodává, že mnozí se však nezbaví jistého pokrytectví. I z jejího okolí. „Mám spoustu přátel, co se též bojí upřímnosti. A myslím, že to je hlavní krok,“ soudí.

V pořadu, který komentuje nahou seznamku Naked Attraction, přizná, že najít vztah je pro vystupující v pornu obtížné. „Spousta holek kvůli partnerovi přestane točit. Přijdou o svou práci a on je potom stejně nechá,“ líčí performerka, která na nadcházejícím pražském erotickém veletrhu nabídne v pátek 10. a sobotu 11. dubna show Vikings of Valhalla.

