Porno je těžká práce, a někdo ji dělat musí, říká česká herečka Brittany

Svou práci vidí právě takto: okno do fantazií. I perverzních, speciálně do těch. „Dopřáváme jim podívanou na šílenosti, které mají v hlavě. Například fetiše, creepy, divné věci. Kliknou, a mají to tam,“ shrnuje Helena, kterou pornofilmy uvádějí jako Brittany Bardot.
Brittany Bardot, vikingský ansámbl. A Naked Attraction
A připomíná, že pro vystupující to je práce. „My si neužíváme, užíváme, neužíváme… je to fakt tvrdý, je to těžký, je to náročný,“ poznamenává. A ještě jednou v Naked Warm Up připomene, že pornografie podle jejího mínění „dává lidem to, co nemají doma“.
Dodává, že mnozí se však nezbaví jistého pokrytectví. I z jejího okolí. „Mám spoustu přátel, co se též bojí upřímnosti. A myslím, že to je hlavní krok,“ soudí.
V pořadu, který komentuje nahou seznamku Naked Attraction, přizná, že najít vztah je pro vystupující v pornu obtížné. „Spousta holek kvůli partnerovi přestane točit. Přijdou o svou práci a on je potom stejně nechá,“ líčí performerka, která na nadcházejícím pražském erotickém veletrhu nabídne v pátek 10. a sobotu 11. dubna show Vikings of Valhalla.
Naked Attraction
V aktuální epizodě hledá zralého muže Martina, dostane se jí dokonce žádosti o ruku. Přijme zásnubní prsten v nahé seznamce?
Naked Attraction Česko&Slovensko na Óčku:
středa 22.15
a na VOD prima+ a JOJ Play