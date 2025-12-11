Vražedkyni Hepnarovou museli vléct. Kniha nahlíží do pankráckých poprav

Autor:
Velmi jednoduché zařízení, ocelový kolík, oprátka, páka a propadliště. Popravčí místnost byla strohá, její vybavení nijak sofistikované. Prosté, smrtící. Do osudů těch, kdo v popravčí místnosti pankrácké věznice končili svůj život, nahlíží kniha A odsuzuje se k trestu smrti Petra Šámala. Zachycuje i popravu Olgy Hepnarové.

„Když mě někdo vyprovokuje, budu zas kopat do dveří.“ Slova Olgy Hepnarové v kolonce „vyjádření odsouzeného“ záznamu o kázeňském přestupku pankrácké věznice z února roku 1974 svědčí o tom, že ženu, která v tamní cele čekala na trest smrti, vztek nepřešel. Podle odborných posudků i vlastního vysvětlení právě kvůli němu v červenci 1973 zabíjela. Najela nákladním autem na tramvajovou zastávku, zavraždila osm lidí, další zranila.

Olga Hepnarová. Nešťastná žena, které připravila tragický osud nevinným.
Kniha Petra Šámala vychází z archivních materiálů.
Páka, která posílala na smrt.
Skromné zařízení, ale smrtící
7 fotografií

Kniha Petra Šámala zachycuje, jak snášela následné uvěznění, při čekání na trest smrti. „Odsouzená Hepnarová žádala hrubým způsobem zapálení cigarety,“ líčí jiný záznam, ze srpna 1974, je pod ním podepsaný zástupce náčelníka věznice Jaroslav Trousil. „Po domluvě, aby slušně požádala, roztrhala na cele všechny knihy a pustila do světnice vodu.“ Když ji bachaři odváděli na jinou celu, sprostě prý nadávala a házela po nich pantofle. „Od této doby odsouzená stále chodí po cele kolem zdí a dělá ze sebe nepříčetnou,“ končí Trousil zápis.

O sedm měsíců později ji čekala poprava.

„Zklidnila se až s nasazením oprátky“

Kniha Petra Šámala líčí i ji a chvíle před ní: „K exekuci byla předvedena 12. března časně ráno. Z cely smrti se na Pankráci schází po schodech do sklepení, kde jsou přítomni předseda senátu, prokurátor, náčelník útvaru a lékař. Odsouzené je znovu sdělen ortel a jeho zdůvodnění a poté se otevřou dveře popraviště, což je malá místnost s oprátkou nad propadlištěm.

A odsuzuje se k trestu smrti

Kniha Petra Šámala vychází z archivních materiálů.

Publikace vychází z dobových záznamů, pankrácké zdi a časy však přesahuje. Všímá si poprav od středověku, kdy zemi děsila banda Martina Roháče, která o život připravila devětapadesát lidí, přes středověké zločince Antonína Weise a Svatoslava Štěpánka, který vraždil kvůli fascinaci uřezanými ženskými prsy. Sahá až po posledního českého popraveného zločince Vladimíra Lulka, který byl za pětinásobnou vraždu zbaven života v únoru 1989. V samotné pankrácké věznici bylo popraveno 154 lidí.

A tehdy, jako by jí to teprve došlo, se Olga Hepnarová, prý ochromena hrůzou, sesypala k zemi, hystericky křičela, kopala a začala se s katovými pomocníky prát a do popravčí komory ji tak doslova museli dovléci. Zklidnila se až po nasazení oprátky.

Kat tam čeká celou dobu v sousední malé místnosti a poslední chvíle odsouzené tak ani nevidí.

Po signálu zatáhne kat za páku, která ovládá propadlo.

Kovový poklop pod odsouzenou se otevře a její tělo padá asi o půl metru níž, ale vzhledem ke krátkému propadu jí není stržen vaz a tělo, jak se popravovaná dusí, se škube několik minut, než nastane smrt.

V 6:25 je trest smrti vykonán a v 6:40 je přítomným lékařem konstatována smrt.“

Temná duše s krutým posláním

„Ona byla skutečně temnou duší, která se od raného dětství vyvíjela disharmonicky. A co je disharmonické, směřuje k poruchám osobnosti,“ vysvětlil pro iDNES.cz behaviorální patolog a autor knih o masových a sériových vrazích Andrej Drbohlav. Svůj čin Hepnarová vykládala jako pomstu společnosti, kterou považovala za nespravedlivou a bestiální.

„Deset let uvažovala, jak se pomstít společnosti za domnělé křivdy. Dokonce se zapsala do Svazarmu, aby se dostala ke zbrani. Z toho ale sešlo. Přemýšlela, že vykolejí vlak nebo někam umístí třaskavinu,“ vzpomněl policejní historik a šéf Muzea Policie ČR Radek Galaš.

Nakonec sedla za volant náklaďáku Praga RN, za místo vražedného útoku si vybrala pražskou třídu Obránců míru, nyní Milady Horákové. Tramvajovou zastávku nejprve objela, nebyla spokojená s tím, že je na ní málo lidí. Vůz tam nasměrovala až napodruhé, vřítil se do hloučku asi třiceti lidí.

„Nepřekážely zde žádná auta ani tramvaje, cesta byla zkrátka volná. V tom okamžiku jsem se rozhodla, že právě teď to provedu. Strhla jsem řízení doprava na chodník, zde jsem řízení vyrovnala a jela jsem po chodníku, vjela jsem do hloučku lidí a přejížděla je,“ popsala později sama Hepnarová ve výpovědi poslední okamžiky, které předcházely hrůznému činu.

Po vraždění neutíkala ani nezapírala. Hned vyložila, že do nevinných lidí najela schválně.

A opakovala to též při výpovědích. „Jestliže má společnost svědomí ničit jednotlivce, tak naopak jednotlivec má to svědomí ničit společnost,“ vyložila. „Chtěla jsem se pomstít celé společnosti, včetně své rodiny, neboť všichni se ke mně chovají nepřátelsky,“ nelitovala svého činu do poslední chvíle.

V pankrácké věznici se stala poslední ženou, která byla v Československu popravena.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Erotická, oslňující. Burleska nabídla Česku smyslnost, humor a nadhled

Pokud jste ji neokusili, měli byste. Dokazuje, že erotika si rozumí s...

Pokud jste ji neokusili, měli byste. Dokazuje, že erotika si rozumí s rafinovaností, sex-appeal s humorem, pompéznost s groteskností, smyslnost s nadhledem, dokonce s jistou sebeironií. Jestli jste...

Dražba kalendáře Pirelli vynesla 255 tisíc korun. Pomohou onkologickým pacientům

Eva Herzigová se do kalendáře vrací po více než dvaceti letech.

Oslavuje přírodní i lidské živly, vodu i oheň, touhu po svobodě i vědění. Na své stránky uvádí krásné a silné ženy, Evu Herzigovou i Irinu Shaykovou. Kalendář Pirelli spojuje krásu s uměním, vize s...

Jen si tak trochu vrtnout. Díra do lebky měla porazit dospělost

Zubařská vrtačka, skalpel, lokální anestetikum. A především teorie vize. Bart...

Toto není návodný článek. Nezkoušejte to. Není to ani tip na vánoční dárek. Nedávejte své partnerce pod stromek vrtačku. Je to svědectví o úsilí po lepším člověku, o vnuknutí, o kreativitě, o odvaze...

Některé tvary penisů jsem neznala, chválí Naked Attraction moderátorka Zuzana

Různá těla jsou v pořádku. A Naked Attraction ukazuje, že s nimi žijeme...

Ukazuje, že máme rozmanitá těla, a že je to tak v pořádku. Vede muže k tomu, aby se na svá těla vzájemně koukli, že to z nich gaye neudělá. Moderátorky podcastu Vyhonit ďábla oceňují Naked Attraction...

Naplácejte mi, prosí šéf po nocích. Věda zkoumala vztah rolí v BDSM k životu

Jak souvisí role v BDSM sexu s životem mimo něj? I tím se věda zabývá.

Jsou to stereotypně tradované kontrasty. Především obraz vysokého manažera, který si moc a odpovědnost v práci kompenzuje submisivní podřízeností domině, je ikonický. Aktuální studie zjišťovala i to,...

Vražedkyni Hepnarovou museli vléct. Kniha nahlíží do pankráckých poprav

Olga Hepnarová. Nešťastná žena, které připravila tragický osud nevinným.

Velmi jednoduché zařízení, ocelový kolík, oprátka, páka a propadliště. Popravčí místnost byla strohá, její vybavení nijak sofistikované. Prosté, smrtící. Do osudů těch, kdo v popravčí místnosti...

11. prosince 2025

Kořist, která láká zloděje od nepaměti. Příběhy slavných krádeží uměleckých děl

Premium
Slavné obrazy a šperky kradou geniální zločinci, všehoschopní diktátoři i...

Letos na podzim opět lupiči naběhli do pařížského muzea Louvre, odnesli cenné historické šperky. Nebylo to zdaleka poprvé. Slavné obrazy a šperky kradou geniální zločinci, všehoschopní diktátoři i...

10. prosince 2025

Dražba kalendáře Pirelli vynesla 255 tisíc korun. Pomohou onkologickým pacientům

Eva Herzigová se do kalendáře vrací po více než dvaceti letech.

Oslavuje přírodní i lidské živly, vodu i oheň, touhu po svobodě i vědění. Na své stránky uvádí krásné a silné ženy, Evu Herzigovou i Irinu Shaykovou. Kalendář Pirelli spojuje krásu s uměním, vize s...

10. prosince 2025,  aktualizováno  16:40

Naplácejte mi, prosí šéf po nocích. Věda zkoumala vztah rolí v BDSM k životu

Jak souvisí role v BDSM sexu s životem mimo něj? I tím se věda zabývá.

Jsou to stereotypně tradované kontrasty. Především obraz vysokého manažera, který si moc a odpovědnost v práci kompenzuje submisivní podřízeností domině, je ikonický. Aktuální studie zjišťovala i to,...

9. prosince 2025

Jedny hodinky nestačí! 6 typů hodinek, které by neměly chybět žádnému muži

Ve spolupráci
Mechanický chronograf

Vybrat pro muže dárek, ze kterého by měl radost, je těžké. Něco, co je kvalitní, praktické a přitom má hlubší smysl. Věnujte mu čas! Nejen obrazně, ale i doslova. Existují klíčové typy hodinek,...

8. prosince 2025

Erotická, oslňující. Burleska nabídla Česku smyslnost, humor a nadhled

Pokud jste ji neokusili, měli byste. Dokazuje, že erotika si rozumí s...

Pokud jste ji neokusili, měli byste. Dokazuje, že erotika si rozumí s rafinovaností, sex-appeal s humorem, pompéznost s groteskností, smyslnost s nadhledem, dokonce s jistou sebeironií. Jestli jste...

8. prosince 2025

Ze svých obětí vyráběla mýdlo a sušenky. Paní Leonarda vraždila z tmářství a lásky

Premium
Nic nezapírala, z ničeho se neomlouvala, ničeho nelitovala. A upřímně...

Dobrotivá, štědrá, hodná. Pilíř komunity. Paní Leonarda měla sice tíživý osud, ale dobré srdce, rozdala by se. Tak ji viděli sousedé, spoluobčané, zákaznice. Kdyby nahlédli za dveře její kuchyně,...

7. prosince 2025

Clash 14: Kde sledovat a jaký bude program galavečera v Praze

Clash 14 tiskovka

Už jen pár dní zbývá do čtrnáctého galavečera Clash s přídomkem Last man standing. Název vychází ze zápasnické pyramidy, která bude novinkou akce 6. prosince v pražské Sportovní hale Fortuna....

6. prosince 2025

Hitler ho obdivoval, hollywoodský idol Clark Gable dělal na jeho říši nálety

Premium
Idol žen, jenže jeho obdivovatelem byl i Adolf Hitler. Clark Gable létal jeho...

Král Hollywoodu přišel při leteckém neštěstí o ženu, tak se rozhodl, že se nechá zabít v bombardéru. Létal s bombami nad okupovanou Evropu, nad Německem vyvázl o fous. Ustřelili mu patu boty. A...

6. prosince 2025

Některé tvary penisů jsem neznala, chválí Naked Attraction moderátorka Zuzana

Různá těla jsou v pořádku. A Naked Attraction ukazuje, že s nimi žijeme...

Ukazuje, že máme rozmanitá těla, a že je to tak v pořádku. Vede muže k tomu, aby se na svá těla vzájemně koukli, že to z nich gaye neudělá. Moderátorky podcastu Vyhonit ďábla oceňují Naked Attraction...

5. prosince 2025

Mladí češtinu neprzní, umějí prostě dvě. Nová slova mají důvod, říká lingvista

Premium
Jazykovědec Jakub Sláma z Ústavu pro jazyk český.

Která slova mladých je dobré znát, abychom v jejich očích nebyli „cringe boomeři“, tedy moralizující trapáci? Co dnes kromě internetu nejvíc ovlivňuje jazyk teenagerů a jak se od sebe v tomto ohledu...

5. prosince 2025

Jen si tak trochu vrtnout. Díra do lebky měla porazit dospělost

Zubařská vrtačka, skalpel, lokální anestetikum. A především teorie vize. Bart...

Toto není návodný článek. Nezkoušejte to. Není to ani tip na vánoční dárek. Nedávejte své partnerce pod stromek vrtačku. Je to svědectví o úsilí po lepším člověku, o vnuknutí, o kreativitě, o odvaze...

4. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.