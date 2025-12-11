„Když mě někdo vyprovokuje, budu zas kopat do dveří.“ Slova Olgy Hepnarové v kolonce „vyjádření odsouzeného“ záznamu o kázeňském přestupku pankrácké věznice z února roku 1974 svědčí o tom, že ženu, která v tamní cele čekala na trest smrti, vztek nepřešel. Podle odborných posudků i vlastního vysvětlení právě kvůli němu v červenci 1973 zabíjela. Najela nákladním autem na tramvajovou zastávku, zavraždila osm lidí, další zranila.
Kniha Petra Šámala zachycuje, jak snášela následné uvěznění, při čekání na trest smrti. „Odsouzená Hepnarová žádala hrubým způsobem zapálení cigarety,“ líčí jiný záznam, ze srpna 1974, je pod ním podepsaný zástupce náčelníka věznice Jaroslav Trousil. „Po domluvě, aby slušně požádala, roztrhala na cele všechny knihy a pustila do světnice vodu.“ Když ji bachaři odváděli na jinou celu, sprostě prý nadávala a házela po nich pantofle. „Od této doby odsouzená stále chodí po cele kolem zdí a dělá ze sebe nepříčetnou,“ končí Trousil zápis.
O sedm měsíců později ji čekala poprava.
„Zklidnila se až s nasazením oprátky“
Kniha Petra Šámala líčí i ji a chvíle před ní: „K exekuci byla předvedena 12. března časně ráno. Z cely smrti se na Pankráci schází po schodech do sklepení, kde jsou přítomni předseda senátu, prokurátor, náčelník útvaru a lékař. Odsouzené je znovu sdělen ortel a jeho zdůvodnění a poté se otevřou dveře popraviště, což je malá místnost s oprátkou nad propadlištěm.
A odsuzuje se k trestu smrti
Publikace vychází z dobových záznamů, pankrácké zdi a časy však přesahuje. Všímá si poprav od středověku, kdy zemi děsila banda Martina Roháče, která o život připravila devětapadesát lidí, přes středověké zločince Antonína Weise a Svatoslava Štěpánka, který vraždil kvůli fascinaci uřezanými ženskými prsy. Sahá až po posledního českého popraveného zločince Vladimíra Lulka, který byl za pětinásobnou vraždu zbaven života v únoru 1989. V samotné pankrácké věznici bylo popraveno 154 lidí.
A tehdy, jako by jí to teprve došlo, se Olga Hepnarová, prý ochromena hrůzou, sesypala k zemi, hystericky křičela, kopala a začala se s katovými pomocníky prát a do popravčí komory ji tak doslova museli dovléci. Zklidnila se až po nasazení oprátky.
Kat tam čeká celou dobu v sousední malé místnosti a poslední chvíle odsouzené tak ani nevidí.
Po signálu zatáhne kat za páku, která ovládá propadlo.
Kovový poklop pod odsouzenou se otevře a její tělo padá asi o půl metru níž, ale vzhledem ke krátkému propadu jí není stržen vaz a tělo, jak se popravovaná dusí, se škube několik minut, než nastane smrt.
V 6:25 je trest smrti vykonán a v 6:40 je přítomným lékařem konstatována smrt.“
Temná duše s krutým posláním
„Ona byla skutečně temnou duší, která se od raného dětství vyvíjela disharmonicky. A co je disharmonické, směřuje k poruchám osobnosti,“ vysvětlil pro iDNES.cz behaviorální patolog a autor knih o masových a sériových vrazích Andrej Drbohlav. Svůj čin Hepnarová vykládala jako pomstu společnosti, kterou považovala za nespravedlivou a bestiální.
„Deset let uvažovala, jak se pomstít společnosti za domnělé křivdy. Dokonce se zapsala do Svazarmu, aby se dostala ke zbrani. Z toho ale sešlo. Přemýšlela, že vykolejí vlak nebo někam umístí třaskavinu,“ vzpomněl policejní historik a šéf Muzea Policie ČR Radek Galaš.
Nakonec sedla za volant náklaďáku Praga RN, za místo vražedného útoku si vybrala pražskou třídu Obránců míru, nyní Milady Horákové. Tramvajovou zastávku nejprve objela, nebyla spokojená s tím, že je na ní málo lidí. Vůz tam nasměrovala až napodruhé, vřítil se do hloučku asi třiceti lidí.
„Nepřekážely zde žádná auta ani tramvaje, cesta byla zkrátka volná. V tom okamžiku jsem se rozhodla, že právě teď to provedu. Strhla jsem řízení doprava na chodník, zde jsem řízení vyrovnala a jela jsem po chodníku, vjela jsem do hloučku lidí a přejížděla je,“ popsala později sama Hepnarová ve výpovědi poslední okamžiky, které předcházely hrůznému činu.
Po vraždění neutíkala ani nezapírala. Hned vyložila, že do nevinných lidí najela schválně.
A opakovala to též při výpovědích. „Jestliže má společnost svědomí ničit jednotlivce, tak naopak jednotlivec má to svědomí ničit společnost,“ vyložila. „Chtěla jsem se pomstít celé společnosti, včetně své rodiny, neboť všichni se ke mně chovají nepřátelsky,“ nelitovala svého činu do poslední chvíle.
V pankrácké věznici se stala poslední ženou, která byla v Československu popravena.