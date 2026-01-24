Poprava dvou agentů FBI beze svědků. Indiána udala labilní stařena, dostal doživotí

U věznice nedaleko Orlanda, odkud Leonarda Peltiera propustili, se shromáždila skupinka jeho příznivců. (18. února 2025) | foto: AP

  13:00
Indiánský aktivista Leonard Peltier se stal symbolem útlaku svého lidu. Muž odsouzený na doživotí za vraždu dvou agentů FBI, kterou možná nespáchal, byl nedávno po téměř půl století propuštěn z vězení.

Krimi příběh

Všichni příznivci Leonarda Peltiera tvrdí, že je politickým vězněm, který byl nespravedlivě potrestán za své aktivity ve hnutí za práva amerických indiánů. Naopak Peltierovi kritici ho považují za chladnokrevného vraha, který v roce 1975 „popravil“ dvojici agentů FBI.

Jednou z posledních věcí, které provedl bývalý prezident Joe Biden předtím, než předal klíče od Bílého domu Donaldu Trumpovi, bylo zmírnění trestu vážně nemocného sedmasedmdesátiletého muže. Zbytek života tak Leonard Peltier stráví v domácím vězení mezi svými blízkými.

Neexistovali žádní svědci smrti agentů. Nikdy se nenašla ani vražedná zbraň.

