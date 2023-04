Dvojitý hon na ponorku. Vezla zlato, lovec pokladů však našel jen opium

Na vodu byla spuštěna v březnu 1942, do cvičného provozu byla zařazena v prosinci následujícího roku. Na své poslání, přísně tajnou misi, k níž byla stvořena, si musela počkat až do 10. března 1944. Aby byla po 106 dnech bezproblémové plavby zasažena hlubinnými náložemi a kdesi 1 600 kilometrů západně od Kapverd definitivně klesla ke dnu. S celou posádkou.

Kde přesně k tomu došlo? To bylo dalších pětapadesát let přinejmenším nejisté. Ale jen z tohoto popisu krátké operační působnosti by se mohlo zdát, že se ponorka I-52 vlastně moc „nepředvedla“ a že pátrání po ní, na blíže nespecifikované ploše, ve vodách o průměrné hloubce pěti kilometrů, nedávalo moc smysl. V mořích a oceánech dlí dosud neobjevena řada historicky hodnotnějších vraků lodí a ponorek z druhé světové války, které by mohly být dostupnější.

Jenže I-52, s volacím znakem Moni, tedy Jedle, nebo o něco poetičtěji Stálezelená, zajímavá byla. Svým nákladem.

Patřila totiž k nepočetné flotile japonských ponorek, které měly plnit takzvané Kendoku sensuikan sakusen. Mise, s nimiž se nijak zvlášť nechlubilo císařské námořnictvo ani nacisté. Nebyly zvlášť úspěšné. Šlo o projekt strategické výměny nezbytných materiálů a kritických vojenských technologií mezi Japonskem a třetí říší.

Pro úspěch jediné mise musela japonská nákladní ponorka urazit trasu dohromady dlouhou 48 000 kilometrů.

Gesta přátelské výměny

Nákladní ponorky ze základny v Kure u Hirošimy pluly do přístavů v okupované Francii. Musely prokličkovat Indickým a Atlantským oceánem, kde pro ně kvůli námořní převaze Spojenců nebylo zrovna bezpečno, a stejnou trasou se pak po vykládce, směně a dotankování vydat nazpátek. Tedy, teoreticky.

Doky v Lorientu byly největší německou ponorkovou základnou ve Francii.

Z pěti takových realizovaných plaveb, jež dohromady měřily 48 tisíc kilometrů, se dvě vyslané ponorky potopily cestou do Evropy, cíle úspěšně dosáhly jen tři, jenže dvě z nich byly potopeny na zpáteční cestě. Bilance výsledků byla tedy dost žalostná. A ani Němci a Japonci neměli až do konce války tušení, že za tím stojí prolomení jejich námořních kódů.

Pro Spojence ony tajné mise tajné nebyly. Naštěstí.

Němci totiž císařské armádě posílali skutečné technologické perly, demontované radary Würzburg, padesátku šifrovacích stanic Enigma, plány svých nejnovějších protitankových a protiletadlových zbraní, nové lodní chronometry a „počítače“, motory značky Daimler-Benz pro pohon torpéd, penicilin, akustická torpéda T-5, motory Jumo 213-A používané na stíhačkách Focke-Wulf Fw 190D. Později na Dálný východ zamířil i raketový motor Walter a prototypy prvních proudových letadel Me 163.

Japonci se za to odvděčovali plány svých z letadel shazovaných torpéd typu 91, prototypy torpéd elektrických, plány miniponorek, recepty na nové průmyslové trhaviny, pohonné hmoty, medikamenty, chemikálie. A především surovinami, kterých nebylo v třetí říši dostatek. Mnohatunovými náklady cínu, slídy, šelaku, chininu a opia.

Služba u námořnictva byla v japonské císařské armádě vysoce prestižní záležitost.

Jedna speciální objednávka

Japonci už dlouho před válkou dokázali, že jsou mistři reverzního inženýrství a že pohotově kopírovat anebo adaptovat cizí technologie umí na výtečnou. Takže pokud by oboustranná výměna zafungovala, mohla se situace na bojištích v Tichomoří vyvíjet nejspíš dost odlišně.

Každá z japonských ponorek, která dosáhla Francie, si v podpalubí odvážela 20 až 40 tun dokumentů a technických výkresů. Představa všemožných německých wunderwaffe v rukou sebevražedně odhodlaných císařských vojáků Spojence děsila a činila z nákladních ponorek, takových jako byla I-52, cíl prvořadé důležitosti.

I-52 na své první misi, pod velením Una Kamea, odvážela do francouzského Lorientu 120 tun cínu, 60 tun kaučuku, 9,8 tun molybdenu, 11 tun wolframu, 3,3 tuny chininu a 3 tuny opia, půl metráku surového kofeinu. A taky 2,2 tuny zlata, celkem 146 zlatých prutů zabalených ve 49 kovových bednách.

Drahý kov byl v nákladním prostoru novinkou. Na ponorce se nevezl kvůli průmyslovému zpracování, byl platbou za zvláštní zboží.

Japonci si totiž u německých inženýrů objednali 800 kilogramů oxidů neobohaceného uranu. Množství, které by sice nestačilo na výrobu plnohodnotné atomovky, ale dalo by se použít k sestavení takzvané špinavé bomby. Kterou by se dalo zamořit pobřeží Spojených států amerických. O tom, k čemu zlato slouží a co ponorka poveze nazpět, byl z důvodu utajení zpraven předem jen kapitán Kameo.

Ani Kameo však neměl zdání o tom, že pohyb jeho I-52 je bedlivě sledován už do Singapuru.

Pokaždé, když za noci velel k vynoření, aby ponorka dobila akumulátory a odeslala zakódované radiodepeše, zasedal ve štábu 10. flotily Spojenců zvláštní výbor, aby si je přečetl. Ponorka plula své záhubě vstříc.

Čas navíc jí nečekaně koupilo vylodění Spojenců v Normandii.

Do předpokládaného cíle, přístavu Lorient, I-52 už nedorazila. Trasu musela změnit kvůli vylodění Spojenců v Normandii.

Do cíle už jí mnoho nescházelo, když kontradmirál Kodžima Hideo informoval kapitána o tom, co se děje v Evropě. A že cíl ponorky v Lorientu může být „kompromitován“. Bylo doporučeno, aby I-52 místo toho zamířila k Norsku. Ještě před tím však měla dotankovat na volném moři, u afrického pobřeží, od spřátelené německé ponorky U-530. To už odpočítávala poslední hodiny své existence.

Palivo sice doplnit stihla, ale na plánovanou trasu Biskajským zálivem už nevyplula. Dostihla ji americká útočná skupina pěti torpédoborců a jedné doprovodné letadlové lodi USS Bogue. Tito lovci už mimochodem dokázali v regionu od února 1943 potopit dvanáct nepřátelských ponorek. Japonská I-52 byla třináctá.

USS Bogue, doprovodná letadlová loď, měla na vypátrání a potopení japonské ponorky I-52 lví podíl.

První a druhý hon na ponorku

Hon byl poměrně rychlý, začal hodinu před půlnocí 23. června a po čtyřiceti minutách pronásledování byly odpáleny první hlubinné nálože. Za hodinu už bylo úplné ticho. Čtyřiadevadesát námořníků, osmnáct japonských civilních inženýrů a dva němečtí navigátoři z posádky kapitána Una Kamea už nebyli mezi živými. Ponorka byla zlikvidována v nepřesně vymezeném prostoru, kdesi 1 600 kilometrů západně od Kapverd.

A s I-52 zmizelo v hlubinách i 2,2 tuny zlata. Jeden gram zlata měl na trzích v průběhu 90. let průměrnou hodnotu 85 dolarů. Což je asi ta nejlepší odpověď na to, proč po ponorce, která toho v průběhu války zase tolik nepředvedla, začaly postupně pátrat desítky týmů lovců pokladů z celého světa.

Tento druhý, ale neméně adrenalinový hon na ponorku I-52 započal prakticky ihned poté, co japonské vojenské archivy zpřístupnily známé informace o průběhu její plavby.

Úspěšný nálezce si totiž mohl teoreticky sáhnout až na 187 milionů dolarů.

Vědělo se, že vrak spočíval někde v hloubce pěti až sedmi kilometrů, což tehdy efektivně znemožňovalo dosledování trosek plošným skenováním dna sonarem. A že extrémní hloubka, s tlakem okolo 550 atmosfér, si žádala speciální techniku i dobře vybavené plavidlo k vyzvednutí úlomků.

Každý ponor by byl nákladný, počet možných pokusů limitoval strop investic vložených do hledání. Systematické pročesávání desítek čtverečních mil nepřipadalo v úvahu.

Zkrátka a dobře, jestli něco lovcům pokladů stěžovalo práci, byla to ne zrovna přesně stanovená pozice místa jejího posledního odpočinku. Museli totiž jít na jistotu, a tu neměli.

Dobrodruh Paul Tidwell ji však získal.

To si musíte poslechnout

Začal totiž dumat nad tím, proč jsou vlastně údaje o potopení japonské ponorky americkou námořní skupinou vedenou USS Bogue definovány tak volně až vágně. Nepozdávalo se mu, že přesné souřadnice byly vlastně zaznamenány jen v místě prvotního kontaktu s ponorkou. Po odpovědi pátral v archivech amerického námořnictva, aby si ji střípek po střípku poskládal dohromady.

Lovci ponorek tu totiž na japonskou ponorku nezaútočili hlubinnými náložemi, ale torpédem. Zbraní Mark 24 s kódovým označením Fido. Bylo to vůbec první americké akustické torpédo, naváděné na cíl svým vlastním sonarem. Pro potřeby války onu velice užitečnou hračku sestavili inženýři Harvardových laboratoří, šlo o přísně utajený projekt. Proto bližší informace ze záznamů zmizely.

Ponorka I-52 byla vůbec prvním živým cílem, na němž byla tato vysoce inovativní zbraň použita. Ale to nebylo všechno, co Tidwell odhalil.

Cestu ponorky I-52 ukončila právě taková exploze. A její zvukový záznam pak sloužil americkým operátorům sonarů během výcviku.

Protože šlo o první použití „tajné“ zbraně v reálných podmínkách, zkoumali američtí inženýři proces jejího fungování během akce ve čtyřiačtyřicátém opravdu důsledně. Před vypálením Fida na ponorku do oceánu vypustili hned několik sonobójí. Plovoucích zařízení, vybavených sonarem s nahrávacím zařízením. Měly poslouchat a monitorovat pohyb cíle, zaznamenat jeho reakci na zásah.

Pro Tidwella za tímto zjištěním následovalo trochu detektivní, ale taky hodně byrokratické pátrání. Ony prastaré audio-záznamy, původní gramodesky 78-rpm se zvukovým záznamem z operace, totiž byly mnohem později ve zvukových laboratořích v New London v Connecticutu převedeny na kazetopásky, jež pak byly standardně používány při výcviku operátorů sonarových systémů námořnictva.

Tidwell se však nakonec, přes archivy Námořního centra pro podmořský boj v Newportu, dobral dvou nahrávek, označených velmi prostě jako Gordon1 a Gordon2. Obě zachycovaly, bez bližšího popisu, audiozáznam prvního úspěšného použití zbraně Mark 24. A on už věděl, o jaké použití šlo. Šumivě temné hučení strojovny ponorky i zvuk podmořské exploze dokumentovaly poslední chvíle japonské I-52.

S nemalou pomocí odborníků ze soukromé společnosti Meridian Sciences, Inc., která se zabývá podmořským průzkumem, následně dokázal ze zvuků identifikovat směr pohybu a stanovil i klesající rychlost stroje. Tím pádem také vzdálenost, kterou ponorka po zásahu ještě urazila.

A protože už znal souřadnice, na nichž hon na ponorku před 55 lety začal, dokázal s vysokou pravděpodobností stanovit pozici vraku v oceánu. Ležel dobře dvaatřicet kilometrů od místa, kde ho dosud všichni předpokládali.

Japonské ponorky v Tichomoří nebyly o nic méně obávané, než německé U-boty v Atlantiku.

Opiem vyzvednutí nezaplatíte

Dál už jen v krátkosti, protože expedice, kterou Paul Tidwell zorganizoval, byla opravdu úspěšná.

Na daných souřadnicích zůstalo torzo I-52 ležet, s neporušenou strážní věží, v hloubce 5 200 metrů. Příď má rozbitou, pravděpodobně v důsledku nárazu do dna, záď má rozervanou explozí torpéda Fido. Trosky byly po dně rozptýleny na velké ploše.

Tady už však dobré zprávy končí.

S enormním vypětím a za dost komplikovaných podmínek dokázal Tidwell vyzvednout jednu jedinou neporušenou kovovou schránku ze dna. Kdyby obsahovala zlato, dosavadní námaha by se zaplatila a zůstalo by dost i na pokračování akce. Jenže vytažený box obsahoval jen opium, které raději hodil nazpátek do oceánu.

Proti další manipulaci s vrakem se přes americké velvyslanectví ohradili diplomaté z Japonska, kteří znovuobjevenou ponorku I-52 považují za válečný hřbitov. A i když je nakonec Tidwell dokázal upokojit, tím, že by vše kromě zlata vrátil do Japonska, nedokázal si už zajistit dostatek financí pro zopakování své mise.

Snahu vyzvednout vrak ponorky oznámil v roce 2005 i 2006, ale dodnes svůj cíl nenaplnil.

Ponorka I-52 tak stále odpočívá na dně, na blíže nespecifikované pozici 1 600 kilometrů západně od Kapverd. A s ní i přes dvě tuny zlata, které měly být vyměněny za zkázu Spojených států amerických.