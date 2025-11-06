Policajt s výsledky. Chicagský Drsný Harry však posílal na doživotí nevinné

Po dvacet let schovával policista Reynaldo Guevara svou svévoli za policejní uniformu a státní moc. | foto: Profimedia.cz

Radomír Dohnal
Po více než dvě desetiletí byl symbolem tvrdé policejní práce, neústupnosti, boje proti zločinu. Měl výsledky. Ospravedlňovaly jeho metody, tvrdé a na hraně zákona. Až pozdě se ukázalo, že desítky jeho „úspěchů“ byly založeny na zmanipulovaných výpovědích, falešných důkazech a přiznáních vynucených násilím.

Bez příkras. Zhlédněte portréty, které aristokraty nepotěšily

Zachytit měly majestát, vznešený úděl modré krve, dějinnou odpovědnost plynoucí z rodu a slavného titulu. Od obrazů se očekávalo mnohé. Ale tyhle se zkrátka moc nepovedly. Například Leopold I. ze...

Odkud se vzal kokainový socialismus brazilského gangu Comando Vermelho

Rudé velení. Název, který připomínal volání po spravedlnosti a svobodě, se dnes v Brazílii vyslovuje s přídechem tragédie. Policejní operace Uzavření, při níž zemřely desítky lidí, připomněla...

Výstřely v noblesním módním salonu nikdo nečekal. Žárlivcova scéna skončila tragédií

Žárlivost už v lidském životě zavinila lecjakou tragédii. Člověk v takovém případě jako by přestal myslet. Je schopen těch nejhorších činů, byť by jich třeba později litoval. Jenže to už obvykle bývá...

Jedl syrová býčí varlata. Jenže ikona machismu Liver King též sypala steroidy

Základní ingredience onoho příběhu jsou silné. Kult alfa samců, kult návratu k přírodním mužům, nezkaženým zženštilou civilizací. Ideologie mužství zdrcnutého do svalové hmoty. Moc sociálních sítí. A...

Od Strýčka Sama po Rudou armádu. Jak se na plakátech lákalo do války

Náborové plakáty nejsou jen výtvarná díla vylepovaná na nárožích. Jsou to okénka do minulosti. Do nálad doby, v nichž vznikaly. Od bitevních apelů přes Strýčka Sama až po naléhavé výzvy sovětských a...

Policajt s výsledky. Chicagský Drsný Harry však posílal na doživotí nevinné

Po více než dvě desetiletí byl symbolem tvrdé policejní práce, neústupnosti, boje proti zločinu. Měl výsledky. Ospravedlňovaly jeho metody, tvrdé a na hraně zákona. Až pozdě se ukázalo, že desítky...

Turka se teď neučím, co bych s ním potom dělal? Imitátor Jablonský nejen o politice

Bavič a imitátor Petr Jablonský svým hlasem i mimikou už řadu let napodobuje řadu předních českých politiků. Servítky si ve svém internetovém pořadu To byl zase týden nebere. Kdo se však dostane do...

Trhal lana i železné řetězy. Eugen Sandow pořádal vůbec první kulturistickou soutěž

Na konci 19. století porážel největší siláky své doby. Eugen Sandow (letos v říjnu je tomu sto let, co zemřel) byl ovšem i vyznavačem kultu ušlechtilého těla a jeho cíleného formování. Platí za...

Z tajných sejfů: americké piloty nechal Stalin „utéct“ ze SSSR jen naoko

Přestože USA a Sovětský svaz byli ve válce spojenci, skončily tam v internaci skoro tři stovky Američanů. Moskva totiž nechtěla provokovat Japonsko, které ti muži bombardovali. Ale chtěla vyhovět...

Výstřely v noblesním módním salonu nikdo nečekal. Žárlivcova scéna skončila tragédií

Žárlivost už v lidském životě zavinila lecjakou tragédii. Člověk v takovém případě jako by přestal myslet. Je schopen těch nejhorších činů, byť by jich třeba později litoval. Jenže to už obvykle bývá...

Odřezané genitálie, zohavená těla milenců. Florentské monstrum je dodnes záhadou

Nová kriminální minisérie na Netflixu znovu připomíná případ, na který by se italská justice nejspíš pokoušela zapomenout. Příběh Monstra z Florencie se totiž píše už od roku 1968, a ačkoliv...

Ohledně zánětu jsme se pletli, míní studie. Napověděli jí domorodci

Stárnutí se nevyhneme, a s ním ani zánětu. Je klíčovým univerzálním doprovodným rysem onoho biologického procesu. Potichu nás posunuje k cukrovce, demenci, srdečním poruchám. Takový je letitý náhled...

