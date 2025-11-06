Policista Reynaldo Guevara byl v celé chicagské čtvrti Northwest Side pojmem. Jeho jméno se po dvacet let vyslovovalo s bázní i respektem, jeho reputace sahala daleko za hranice města. Které mělo už od časů prohibice a mafiána Al Capona přídech metropole zločinu. Ve Větrném městě přece ulice ovládají gangy a všední život vězí beznadějně pohlcen v područí organizovaného zločinu…
Chicagské policejní vedení, státní zástupci, soudci, komise pro policejní dohled, dokonce i federální úřady – ti všichni měli dostatek signálů, že je něco v nepořádku. Mohli tomu zabránit. Ale neudělali to.