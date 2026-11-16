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Podfukář se šarmem. Podváděl Hollywood, byznys, elitu, celé roky

David Lorenc
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Křivá přísaha, pašování, padělání, krádež, podvod. Zločinů zvládl spoustu druhů. Ještě víc měl identit. Vnuk Sophie Lorenové, Rockefellerův dědic, bývalý boxerský šampion nebo pilot formule 1, filmový producent, mafián. Metoda Christopha Rocancourta byla jediná: sázet na chamtivost bohatých a slavných. A na výmluvnost a šarm. Vyneslo mu to spoustu peněz. Dokonce slávy.
Část 1/4

Kluk ze sirotčince dosáhl vysoko. I k Naomi Campbellové. Všude, pořád, jakkoli klamal, podváděl, okrádal.

Dopřát si hned zkraje několik ukázek z jeho bohatého, přebohatého rejstříku, je možné – a nemožné. Je jich spousta, z nichž můžeme vybírat – a žádná z nich nemůže být reprezentativní, protože každá stojí za to.

Slova jedné z jeho přítelkyň o něm snad vypovídají nejvíc, i když nejsou nijak křiklavá. „Je působivý. Jen vešel do místnosti a všichni u stolu, a seděli kolem něj jen vlivní, vysoce postavení lidé – byli samé: Ach, to je Christopher, Christopher je tady.“

Mistr podvodník. Jeho ženy. Jeho oběti. Jeho styl

Kluk ze sirotčince dosáhl vysoko. I k Naomi Campbellové. Všude, pořád, jakkoli klamal, podváděl, okrádal.
Kámoš. Ale kde se ten Francouz vlastně vzal? Mickey Rourke (vlevo) na jedné z večeří s Christophem Rocancourtem (vpravo)
Tahy s ním byly něco. Všechno s ním bylo něco! Kromě podvodů a krádeží. Mickey Rourke (vlevo) a podvodnický Francouz
Dar okouzlovat měl.
27 fotografií

To byl klíč jeho života. Jeho života protkaného zločiny.

Schopnost zapůsobit, vemluvit se a oslnit produkovala ty nejneuvěřitelnější kousky. A pak už jen kasíroval. Sto tisíc dolarů předem na zprostředkování vysoké půjčky. Sto tisíc na jakési investice. Sedm set tisíc eur na film. Pořád něco. Roky. Dlouhé roky. Udělalo to z něj jednoho z největších podvodníků světa a dějin.

Troufalého. Létal concordem. „S ohledem na cenu letenky vám pas nezkoumají,“ vysvětloval později.

Ze všeho se vymluvit

Narodil se v roce 1967 ve francouzském Honfleuru chudému páru ztracenců. Annick Villersové bylo pouhých sedmnáct, Danieli Rocancourtovi o deset víc, vzali se měsíc před Christophovým narozením. Někdejší zkrachovalý boxer, malíř pokojů a alkoholik Daniel nakonec odjel za výdělkem do Belgie, opuštěná Annick se vrátila ke své původní profesi – té nejstarší na světě.

Když nešťastnému páru zemřela jedna z dcer, co se narodily po Christophovi, Daniel rodinu opustil. Annick se s dětmi nastěhovala k rodičům. Do domku, v němž byla za mrazivých dní zima, neteklo dost vody, elektřina kolabovala. Nakonec děti opustila i ona.

Christophe a jeho malá sestra skončili v roce 1976 v sirotčinci. Tam zjistil, že má dar: dar řečnění, dar ze všeho se vymluvit. Otestuje ho na autoritách, úřadech, četnictvu, spolužácích i spolubydlících. Když ho adoptovala náhradní rodina, nový otec je přísný muž s armádní zkušeností. Utekl. Po dovršení osmnácti let definitivně a úspěšně.

A rozhodl se, že změní svůj život. Že začne změnou jeho předznamenání. Změnou mizerné minulosti. Změnou toho, kým byl a měl by být. Chtěl být někým jiným.

Mizí do Paříže, tam přijíždí jako ruský šlechtic princ Galitzine Christo, student prestižní francouzské školy pro smetánku. I to je spíš jen testování, získávání podvodnických zkušeností, prvních ostruh. Mezi roky 1987 a 1991 je pětkrát uvězněn za malé věci – podvody, krádeže. Nevlastnímu otci šlohne šek, půjčí si na něj porsche, s krásnou přítelkyní (ty bude mít vždy) objíždí Normandii.

Pak přijde na řadu první větší věc, padělá právní dokumenty ohledně vlastnictví domu své přítelkyně, prodá je za 1,4 milionu dolarů. Nato se zaplete do únosu a loupeže v ženevském klenotnictví. Je to však zpackaný podnik – musí zmizet.

Za oceán.



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Témata: peníze, Hollywood

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