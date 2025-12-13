Ležely na stole a v mžiku skončily v jeho kapse. Teď už Bohuslavovi K. nic nebránilo v tom, aby se dostal z uzavřeného oddělení zpátky na svobodu. Té si za poslední dobu moc neužil. Z výkonu trestu byl propuštěný v květnu 1968 díky amnestii. Do Vánoc zbývalo pár dní a on už byl zase za mřížemi. Teď „jen“ těmi ústavními. Na svůj bývalý způsob života navázal hodně brzy.
Zajímavou výpověď učinila vedoucí Jednoty, která sdělila kriminalistům, že paní K. začala najednou dělat větší nákupy než obvykle.