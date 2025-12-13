Ukrývaný ve falešné identitě. Hledaného zločince ve vinaři nepoznali ani sousedé

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Alida Horváthová
  15:00
Stál v ošetřovně a poslušně natáhl dlaň. Muž v bílém plášti mu do ní nasypal několik pilulek. Bohuslav je vložil do úst a zapil. Byl to pacient bezproblémový, a tak ošetřovatel ani nezkontroloval, zda prášky spolykal. Otočil se k němu zády, aby i dalšímu muži léčícímu se v Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích vybral jeho léky. Tenhle malý okamžik stačil k tomu, aby se Bohuslav K. zmocnil jeho klíčů.

Krimi příběh

Ležely na stole a v mžiku skončily v jeho kapse. Teď už Bohuslavovi K. nic nebránilo v tom, aby se dostal z uzavřeného oddělení zpátky na svobodu. Té si za poslední dobu moc neužil. Z výkonu trestu byl propuštěný v květnu 1968 díky amnestii. Do Vánoc zbývalo pár dní a on už byl zase za mřížemi. Teď „jen“ těmi ústavními. Na svůj bývalý způsob života navázal hodně brzy.

Zajímavou výpověď učinila vedoucí Jednoty, která sdělila kriminalistům, že paní K. začala najednou dělat větší nákupy než obvykle.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Krimi příběh

Vetchý stařík jako netvor fenomén. Sériový vrah byl sbírkou sexuálních abnormalit

Nevyhlížel jako netvor, který by zabíjel, porcoval, jedl děti. Právě to Albert...

Nejen sadismus, též kanibalismus a nekrofilie. A koprofilie. Urofilie, pedofilie, pikerismus. Podle...

Ze svých obětí vyráběla mýdlo a sušenky. Paní Leonarda vraždila z tmářství a lásky

Nic nezapírala, z ničeho se neomlouvala, ničeho nelitovala. A upřímně...

Dobrotivá, štědrá, hodná. Pilíř komunity. Paní Leonarda měla sice tíživý osud, ale dobré srdce,...

Odpal dobrý, účinek slabší, zapsal si. Senior děsil bombovými útoky, roky unikal

Interiér nemocnice s poliklinikou ve Vysočanech krátce po výbuchu. Zraněni byli...

Do hlavy nikomu nevidíme, ač třeba psychiatři se o to dost důkladně snaží. V důchodci Vladimíru Š....

Odtáhl ji za ruce a ukojil své zrůdné pudy. Od oprátky vraha nezachránila ani matka

ilustrační snímek

Mrzlo. Seběhl schody a kabát si zapnul až ke krku. Otevřel dveře a žárovka z chodby osvítila...

Smrt angažované svazačky. Pomsta, nebo řádění sadisty? Důkaz vydal zamrzlý rybník

Na rybníku Aloisov v parku uprostřed pražského sídliště Černý Most se pod dvěma...

Nemusíte mít žádné pochybné známosti v kriminálním polosvětě, aby si vás – samozřejmě zcela...

Neměl jsem se ženit. Druhou mojí největší chybou bylo vraždění, říká zabiják penzistů

Martina Eretová, reportérka, spisovatelka a dokumentaristka zpovídá vězně...

První polovina roku 1990, čtyři vraždy penzistů na Havířovsku. Hlavní podíl na mordech nesl rodák z...

Krutý král, říkal o svém otci, než ho zabil. Za smrt slavného zpěváka padla podmínka

Pohřeb zpěváka Marvina Gaye v Los Angeles 5. dubna 1984

Americký zpěvák, skladatel a producent Marvin Gaye byl významnou osobností hudební scény...

Erotická, oslňující. Burleska nabídla Česku smyslnost, humor a nadhled

Pokud jste ji neokusili, měli byste. Dokazuje, že erotika si rozumí s...

Pokud jste ji neokusili, měli byste. Dokazuje, že erotika si rozumí s rafinovaností, sex-appeal s humorem, pompéznost s groteskností, smyslnost s nadhledem, dokonce s jistou sebeironií. Jestli jste...

Dražba kalendáře Pirelli vynesla 255 tisíc korun. Pomohou onkologickým pacientům

Eva Herzigová se do kalendáře vrací po více než dvaceti letech.

Oslavuje přírodní i lidské živly, vodu i oheň, touhu po svobodě i vědění. Na své stránky uvádí krásné a silné ženy, Evu Herzigovou i Irinu Shaykovou. Kalendář Pirelli spojuje krásu s uměním, vize s...

Vražedkyni Hepnarovou museli vléct. Kniha nahlíží do pankráckých poprav

Olga Hepnarová. Nešťastná žena, které připravila tragický osud nevinným.

Velmi jednoduché zařízení, ocelový kolík, oprátka, páka a propadliště. Popravčí místnost byla strohá, její vybavení nijak sofistikované. Prosté, smrtící. Do osudů těch, kdo v popravčí místnosti...

Naplácejte mi, prosí šéf po nocích. Věda zkoumala vztah rolí v BDSM k životu

Jak souvisí role v BDSM sexu s životem mimo něj? I tím se věda zabývá.

Jsou to stereotypně tradované kontrasty. Především obraz vysokého manažera, který si moc a odpovědnost v práci kompenzuje submisivní podřízeností domině, je ikonický. Aktuální studie zjišťovala i to,...

Jedny hodinky nestačí! 6 typů hodinek, které by neměly chybět žádnému muži

Ve spolupráci
Mechanický chronograf

Vybrat pro muže dárek, ze kterého by měl radost, je těžké. Něco, co je kvalitní, praktické a přitom má hlubší smysl. Věnujte mu čas! Nejen obrazně, ale i doslova. Existují klíčové typy hodinek,...

KVÍZ: Jak znáte kriminální dějiny Brna? Soutěžte o knihu

Obávaný lupič a vrah Martin Lecián.

Mělo svou vlastní galerku, svůj vlastní argot. Své vlastní nebezpečné čtvrti. Své zločiny a své vrahouny. Odvrácenou, temnou tvář Brna prozkoumává kniha Jany Soukupové „Brněnské mordy. O děsivých...

vydáno 13. prosince 2025

Brilantní úvahy a kronika doby. Casanova byl fascinující osobnost, říká historik

Premium
Historik a památkář Karel Holub

Od narození slavného Itala uplynulo 300 let. Známe ho hlavně jako svůdce, podle historika umění Karla Holuba byl ale Casanova mnohem všestrannější. „Když se ponoříme do jeho pozůstalosti, máme před...

12. prosince 2025

Našla jsem úžasný pocit ženskosti, říká v Naked Warm Up Zoe Black

O tranzici, ale nejen o ní, mluvila Zoe Black v Naked Warm Up.

Prošla kompletní tranzicí z muže na ženu. Ví, jak náročná byla. Ví, jak zraňující mohou být reakce okolí, jak obtížné může být najít partnera. Ví, jaké to je narodit se konečně, díky operaci,...

11. prosince 2025  20:30

Kořist, která láká zloděje od nepaměti. Příběhy slavných krádeží uměleckých děl

Premium
Slavné obrazy a šperky kradou geniální zločinci, všehoschopní diktátoři i...

Letos na podzim opět lupiči naběhli do pařížského muzea Louvre, odnesli cenné historické šperky. Nebylo to zdaleka poprvé. Slavné obrazy a šperky kradou geniální zločinci, všehoschopní diktátoři i...

10. prosince 2025

Ze svých obětí vyráběla mýdlo a sušenky. Paní Leonarda vraždila z tmářství a lásky

Premium
Nic nezapírala, z ničeho se neomlouvala, ničeho nelitovala. A upřímně...

Dobrotivá, štědrá, hodná. Pilíř komunity. Paní Leonarda měla sice tíživý osud, ale dobré srdce, rozdala by se. Tak ji viděli sousedé, spoluobčané, zákaznice. Kdyby nahlédli za dveře její kuchyně,...

7. prosince 2025

