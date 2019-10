Dokážu lidem ukazovat, že to jde, říká mladý podnikatel

Ve své rodině máte docela slušné podnikatelské zázemí, že?

To ano. Jsem z Českých Budějovic, kde máme papírnictví a fabriku vyrábějící přepravní obaly. Loni naše firma oslavila 130 let od založení. Chvíli jsem tam taky působil, ale pak jsem si řekl, že je ještě moc brzo na to, abych se upíchl v rodinné firmě do konce života, tak jsem šel do Prahy.

Máte v úmyslu se vrátit?

Určitě ano. Teď to patří mému otci a strejdovi a současně tam působí ještě můj starší bratr.

Jak byste se charakterizoval?

Všeobecně jako naivní optimista, ale pracovně bych se zařadil asi jako podnikatel se zaměřením na nové projekty, nové technologie. Teď působím v Ústí nad Labem, kde s Martinem Hausenblasem rozjíždíme coworkingové inovační centrum. Martin je vizionář, jeden ze zakladatelů Liftaga, má firmu Adler, je ústecký zastupitel a patriot, tak to zkoušíme v Ústí trochu rozhýbat.

V Ústí nad Labem? To jste docela odvážní.

Je to částečně i proto, že Martin je místní, já to tam vůbec neznám, a požádal mě, abych mu s tím pomohl. A proto, že je to trochu díra v zemi, (smích) je tam větší potenciál něco změnit. Ať člověk dělá cokoli, začíná tam jako první od nuly a dají se tam vybudovat zajímavé projekty, alespoň myslím.

Říkal jste coworkingové inovační centrum? V čem to bude inovační?

Spolupracujeme tam s několika organizacemi, ať už je to oficiální Inovační centrum Ústeckého kraje, což je instituce zřízená krajem a univerzitou, nebo s CzechInvest a podobně. Zkoušíme rozjet autonomní mobilitu, protože Ústí je první město v republice, kde se dají v reálném provozu testovat autonomní vozidla čili auta bez řidičů.

Jakub Plojhar Vystudoval University of Newcastle-upon-Tyne, pracoval ve firmě své rodiny, šéfoval Development Sněmovní 7, dodnes vede GrowJOB institute a Central Node Ústí nad Labem.

V Ústí jsou takoví průkopníci?

Přesně tak. Je to zvláštní, já jsem tam přišel v březnu a vůbec jsem nechápal, kam jsem se to dostal. Teď jsem poznal, že jsou tam skvělí lidé a zajímavé projekty. Protože jsem z Budějovic, mohu porovnávat. Budějovice jsou taková spokojená vesnice, kde se nic neděje, nebudeme raději nic dělat, abychom to nezkazili, kdežto v Ústí to lidi nemají rádi, jsou tam nespokojení, proto je tam větší energie ke změně. A jako bonus je to jenom hodinu od Prahy.

Využijete tam svou zkušenost z Prahy?

Určitě. V Praze jsem teď působil například v magazínu VOGUE na pozici project managera. Tam to nápady jen sršelo. Nebo jsem rozjížděl takový klubový coworking ve Sněmovní ulici, který je moc příjemný. A díky tomu jsem se dostal i k tomuhle.

Vážím si lidí, kteří se nevzdávají

Máte vlastní podnikatelskou filozofii?

Když jsem před lety začínal v Budějovicích podnikat, začal jsem chválit úředníky, kteří dělají svou práci dobře. Úplně na začátku, když jsem přišel za paní na magistrátu, abych jí poděkoval, že vysadila nějaký kytky, ani mi nechtěla otevřít dveře, protože se bála, že něco provedla a budu na ni křičet.

Když jsem jí poděkoval, jak to zvládla, říkala, že něco takového nikdy nezažila. A najednou začala házet nápady, co by všechno mohlo jít. Myslím, že je důležitý ukazovat lidem, že se to dá. Když vám teď vysvětlím, že v Ústí je potenciál, že se tam rozjíždí projekt aut bez řidičů, nebudete mi věřit. My na tom nejsme špatně. Naše republika má v lidech neskutečný potenciál. A já jsem hrdý na to, že dokážu lidem ukazovat, že to jde.

Čím byste chtěl naplnit svůj čas na této planetě?

Chtěl bych pro ni být určitě přínosem, ať už v podnikání, nebo osobním životě. My lidé máme neskutečnou míru odpovědnosti, respektive máme možnost tu odpovědnost využít. A pak je úžasné, co vše s tím můžeme dokázat. Je jedno, jestli se bavíme o ekologii, která se teď posouvá na udržitelnost životního prostředí.

Udržitelnost je, že nepoškozuji jiné lidi, přírodu, prostředí, cokoli. Abych si mohl říct, až budu odcházet z tohoto světa, že jsem ho nechal v lepším stavu, než v jakém jsem na něj přišel. Což asi navazuje i na naše rodinné podnikání. Pokusím se ho dostat do lepšího stavu, než v jakém ho převezmu od rodičů.

Jaké vlastnosti by měl mít přirozený lídr?

Měl by být otevřený, přirozený a pozitivní.

Kdo je pro vás hrdina?

V něčem jsme hrdina každý. Ale nejvíc si vážím lidí, kteří se nevzdávají.

Kdybyste měl možnost na světě cokoli změnit, co by to bylo?

Je blbý říct náboj ve společnosti? Nic velkého, jen změnit znamínko z negativního na pozitivní.

Jak to máte v osobním životě?

Tam jsem úplně nadšený. Mám dokonalou manželku, nemůžu si přát víc. Jsme tři roky svoji a pořád na líbánkách.