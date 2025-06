S bezpečností se tu nežertovalo. V posledních letech zajišťovaly maximální ostrahu speciální síly ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států, a to v úzké součinnosti s armádou. Střežení zahrnovalo mimo jiné patroly hlídkových člunů a helikoptéry. Pokud by nezvaná návštěva odmítala rozumět, dostavila by se celá letka bojových vrtulníků.