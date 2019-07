Chipsy a pizza zabíjejí mužskou plodnost

Pokles kvality lidských spermií zaznamenávají vědci již dlouho a doložila ho řada studií. V hledáčku však výzkumy měly muže, jejichž věk se šplhal ke třiceti letům a výše. Aktuální studie Harvardovy univerzity se ale nyní rozhodla prozkoumat, v jaké kondici jsou spermie mladíků.

K ruce si jich vzala na tři tisíce, jejich průměrný věk byl devatenáct let. Podrobné detaily o jejich zdravotním stavu měla k dispozici díky vyšetřením před nástupem do dánské armády.

Vědci se kromě poměřování kvality spermií, tedy jejich koncentrace, počtu a pohyblivosti, zaměřili na jídelníček hochů, aby odkryli případnou souvislost. Podle stravovacích návyků mladíky rozdělili do čtyř skupin.

První vyhledávala „junk food“, tedy potraviny s vysokým kalorickým obsahem a nízkou výživovou hodnotou. Průmyslově zpracované potraviny, pizzu, chipsy, sušenky, hranolky, sladké nápoje. Druhou skupinu tvořili klasičtí vegetariáni, hoši v třetí skupině se drželi stravy složené z ryb, kuřat, zeleniny a ovoce. Čtvrtou kategorii vědci pojmenovali po typickém dánském sendviči „smørrebrød“, žila totiž na stravě složené z uzenin, pečiva, majonézy, mléka a ryb.

A jaký jídelníček mladíkům zajišťoval nejkvalitnější sperma? Vyhráli hoši, kteří na talíři dávali přednost rybám, kuřatům, zelenině a ovoci. Hned za nimi se umístili vegetariáni. Hoši ze skupiny „smørrebrød“ obsadili třetí místo. Nejhůř na tom byli vyznavači „západního“ junk food. A právě ti rovněž zcela propadli v testu množství Sertoliho buněk, které produkují sperma.

Jejich zjištění má zásadní a rozsáhlý význam. Nezdravá strava totiž podle něj nejen ničí množství a kvalitu spermií, což lze ostatně podle vědců zlepšením jídelníčku postupně změnit. Nekvalitní potrava však dokáže též zlikvidovat buňky, které spermie produkují, protože je chudá na antioxidanty vystavuje tělo oxidačnímu stresu. A pozor, buňky pozabíjené brambůrkami a sladkými nápoji podle vědců nelze nehradit.

Do devatenácti let tak mohou mladí muži dostat své reprodukční schopnosti do stavu, který již nepůjde zlepšit. „Studie je ukázkou, jakou moc má jídelníček na funkci varlat. Špatné stravování v mládí může znamenat změny, které si s sebou muži ponesou celý život,“ komentoval závěry studie Allan Pacey z Sheffieldské univerzity.