náhledy
Není to obyčejná soutěž podbarvená pivní pěnou. Je to ukázka kumštu výčepních z celé Evropy. Závod výčepních, nazývaný Pinkasova noční můra, spočívá v běhu s deseti vlastnoručně načepovanými velkými pivy ze sklepa do prvního patra pražské restaurace U Pinkasů. Letos se běželo už pošestnácté.
Autor: Martin Juha
Zadání je zdánlivě jednoduché. Natočit pivo na míru a půllitr včas dopravit na stůl hostů.
Autor: Martin Juha
Háček je v tom, že těch hladinek musí být správně natočeno a rozneseno deset. Najednou. A mezi pípou a cílovým stolem přitom leží „převýšení“ jednačtyřiceti schodů.
Autor: Martin Juha
Není to nějaký uměle vytvořený experiment s překážkovou dráhou, ale realita historického provozu pražského podniku U Pinkasů, kde se takhle pivo dostávalo k žíznivým štamgastům už „odnepaměti“.
Autor: Martin Juha
Respektive od časů, kdy tu zasedali velcí muži naší národní historie. Pánové jako Palacký, Rieger, Havlíček či Jungmann. Ti taky museli počkat, než k nim vrchní vyběhl schody. A nečekali dlouho. Neruda, Hašek či Burian skládali poklony umu výčepních, pro které schody do restaurace nebyli překážkou.
Autor: Martin Juha
Jak k tomu vlastně došlo? V roce 1843, pouhý rok po uvaření první várky piva Pilsner Urquell, se v Praze odehrála malá pivní revoluce. Krejčí Jakub Pinkas si nechal od svého přítele, obchodníka Martina Salzmanna dovézt z Plzně dvě vědra nového ležáku. Ochutnal a okamžitě tomuto pivu propadl.
Autor: Martin Juha
S krejčovským řemeslem byl v tu ránu konec a vzápětí Jakub Pinkas otevřel hostinec. Současně zavedl zcela nový způsob servírování. Pivo čepoval rovnou do sklenic přímo ve sklepě, aby hosté dostali čerstvý ležák v nejlepší kondici.
Autor: Martin Juha
Do té doby se totiž pivo servírovalo ve velkých korbelích a do sklenic se přelívalo až u stolu. Čepování U Pinkasů ten zažitý model překonalo, a ke spokojenosti štamgastů pozvedlo náramně chuť piva.
Autor: Martin Juha
Mělo to jen malou nevýhodu. Obsluha podniku musela absolvovat nekonečné výšlapy s půllitry ze sklepa až do prvního patra. Ta náročná práce, která ovšem byla zárukou kvality, se stala inspirací i pro současné klání.
Autor: Martin Juha
A o tom je i současná soutěž Pinkasova noční můra. Odkazuje na historický způsob obsluhy v restauraci U Pinkasů, kde se pivo čepovalo ve sklepě a nosilo hostům do vyšších pater.
Autor: Martin Juha
Dnešní výčepní si mohou vyzkoušet, jak náročný tento úkol skutečně byl.
Autor: Martin Juha
Ve finále totiž musí načepovat deset hladinek a vyběhnout s nimi 41 schodů z Pinkasova sklepa do prvního patra.
Autor: Martin Juha
Pozor, o vítězi přitom nerozhoduje jen sama rychlost, ale také kvalita načepovaného piva.
Autor: Martin Juha
Letošní ročník, už šestnáctý, sem přilákal šedesát výčepních z Česka i zahraničí. Do Prahy tak dorazili profesionálové, kteří se starají o kvalitu piva ve svých podnicích a patří ke špičce svého oboru.
Autor: Martin Juha
Pinkasovy noční můry se letos zúčastnili výčepní z osmi evropských zemí. Do Prahy přijeli z Itálie, Estonska, Švédska, Spojeného království, Španělska, Polska, Maďarska i Lotyšska, aby poměřili své dovednosti s tuzemskými fachmany.
Autor: Martin Juha
Všichni sem dorazili s jediným cílem: obstát v soutěži, která prověřuje nejen fyzickou zdatnost, ale především mistrovství v čepování. Ale vyhrát, porazit tu Pinkasovu noční můru, opravdu není jen tak.
Autor: Martin Juha
Není to jen běh do příkrých schodů se zátěží, který prověří sílu paží. Rozhoduje tu každý milimetr piva.
Autor: Martin Juha
Pinkasova noční můra zkrátka není závodem, který lze vyhrát pouze rychlostí. Je to velká zkouška kumštu výčepních.
Autor: Martin Juha
Prověřuje výčepní dovednosti a schopnost udržet kvalitu piva i při náročném běhu. Jak tedy poznat toho nejlepšího z nejlepších?
Autor: Martin Juha
V zahřívacím předkole soutěžící načepují šest hladinek, se kterými absolvují vyznačenou trasu okolo restaurace U Pinkasů.
Autor: Martin Juha
Ti nejlepší se následně utkají ve finále, kde musí ve sklepě načepovat deset piv a vynést je po 41 schodech do prvního patra.
Autor: Martin Juha
O výsledku rozhoduje celkový čas od zahájení čepování až po doběhnutí do cíle, ke kterému se připočítávají trestné sekundy za nedostatky v kvalitě načepovaného piva.
Autor: Martin Juha
„Pinkasova noční můra krásně ukazuje, že správné čepování piva není samozřejmost. Je za ním zkušenost, soustředění i respekt k řemeslu,“ vysvětluje Karel Doubek, ředitel společnosti Adria – Neptun, provozující restauraci U Pinkasů.
Autor: Martin Juha
Tlak zahraniční konkurence čeští výčepní ale nakonec ustáli. Ze soutěže v pivním běhu, která proběhla v Praze 1. října 2026, vzešel vítěz, který náročnou trať zvládl v čase 1:45:80.
Autor: Martin Juha
Tím vítězem se stal Petr Holec z Nové Vsi pod Pleší, výčepní z restaurace Statek U Kapličky.
Autor: Martin Juha
Druhé místo obsadil Daniel Hrdý z podniku U Bansethů a třetí skončil Petr Lepiarský, který čepuje pivo v Pilsner Urquell: The Original Beer Experience.
Autor: Martin Juha
Cena pro vítěze nechyběla též. Odnáší si například voucher v hodnotě 1 842 korun, symbolicky tou cifrou připomínající rok uvaření první várky plzeňského ležáku. A navrch k tomu ještě padesátilitrový sud piva Pilsner Urquell.
Autor: Martin Juha
Ale tou největší odměnou asi je, že se jméno vítěze zároveň zapíše na koženou výčepní zástěru, hned po bok všech dosavadních šampionů. To už není maturita, ale přímo výčepní doktorát.
Autor: Martin Juha
Pinkasova noční můra se počítá mezi ty vůbec nejnáročnější výčepní soutěže na světě. Vyběhnout 41 schodů s deseti plně načepovanými pivy na čas, to je královská disciplína.
Autor: Martin Juha
Jak říká Václav Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje a současně předseda odborné poroty soutěže: „Na Pinkasově noční můře si nejvíce cením toho, že spojuje lidi, kteří berou péči o pivo jako skutečné řemeslo.“
Autor: Martin Juha