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Výsledky voleb
Nejen Základní instinkt: 25 erotických thrillerů, které stojí za zhlédnutí
Touha je past. Tělo je zbraň. Plány krachují. Nikdo není tím, kým se zdá. Vejděte do světa erotických thrillerů. Projdeme ho od osmdesátých let dvacátého století, zastavíme se u dvacítky filmů a na...
Turisté ho obdivují. Ale město duchů Kayaköy ukazuje, že bolí i mír
Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor nedaleko populárního letoviska Fethiye působí dojmem nepravděpodobného zjevení. Jsou tu stovky kamenných domů, kostely,...
OBRAZEM: Trapasy divoké přírody. Soutěž ukazuje divočinu v nedbalkách
Hravá, někdy trochu trhlá, vždy fotogenická. Mezinárodní soutěž Nikon Comedy Wildlife Awards ukazuje přírodu bez veledůstojné majestátnosti. Letošní ročník přilákal přes 10 tisíc snímků ze 112 zemí....
Kvůli Palestině jí vyhrožovali smrtí. Modelka Bella Hadid slaví 30 let
Rozhodně měla základy, o které se opřít, bohatou rodinu. Strázním však neunikla, dodnes se musí vyrovnávat s vážnou nemocí. A leckterým potížím se mohla vyhnout, ale její svědomí jí to nedovolilo,...
Melungeonové: tajemní lidé, které Amerika nechtěla
Někteří měli za to, že mají kořeny v dávných, zmizelých společenstvích, tajemných komunitách. Další svou identitu a barvu pleti vysvětlovali tím, že jsou potomky portugalských námořníků. Pravda byla...
Vyběhnout 41 schodů a nerozlít u toho 10 piv. Pivní běh má nového krále
Není to obyčejná soutěž podbarvená pivní pěnou. Je to ukázka kumštu výčepních z celé Evropy. Závod, nazývaný Pinkasova noční můra, spočívá v běhu s deseti vlastnoručně načepovanými velkými pivy ze...
Největší podvodník na světě. Vytvořil o sobě mýtus a prodal ho Hollywoodu
Slavný film režiséra Stevena Spielberga Chyť mě, když to dokážeš (2002) s Leonardem DiCapriem v hlavní roli byl natočen podle životopisné knihy Franka Abagnalea, který se vydával za pilota a...
Nejstarší Homo sapiens dostal tvář. Je jiná, přesto se podobá té naší
Stál na samém začátku historické poutě našeho druhu. Nyní dostal tvář. Trochu zneklidňuje, protože je v něčem velmi odlišná od naší – a v něčem velmi podobná. Pradávný muž z marockého archeologického...
Mezi šesti nobelisty z Česka je i první žena s cenou míru. Kdo čekal nejdéle?
Nobelova cena míru jí patřila až při pátém udělování. Bertha von Suttnerová přitom sama navrhla dva muže, kteří ocenění získali dříve než ona. Jejím rodištěm byla Praha a archiv eviduje celkem 101...
Oscary sledujeme v televizi, Nobelovy ceny ne. Je chyba v nich, nebo v nás?
Týden Nobelových cen se blíží do finále. Zbývají už jen ceny za mír a za ekonomii. Zatímco Oscary, Thálie nebo Slavíci mají červený koberec, přímý přenos a davy fanoušků, o nových nobelistech se...
Kvůli Palestině jí vyhrožovali smrtí. Modelka Bella Hadid slaví 30 let
Rozhodně měla základy, o které se opřít, bohatou rodinu. Strázním však neunikla, dodnes se musí vyrovnávat s vážnou nemocí. A leckterým potížím se mohla vyhnout, ale její svědomí jí to nedovolilo,...
Melungeonové: tajemní lidé, které Amerika nechtěla
Někteří měli za to, že mají kořeny v dávných, zmizelých společenstvích, tajemných komunitách. Další svou identitu a barvu pleti vysvětlovali tím, že jsou potomky portugalských námořníků. Pravda byla...
Víru máme v genech. Proč bylo pro člověka evolučně výhodné vynalézt náboženství
Hlavním cílem přirozeného výběru v evoluci člověka bylo přežít. A kvůli přežití si také Homo cooperativus – člověk spolupracující – zřejmě vynalezl náboženství a morálku. Bylo to pro jeho geny prostě...
Turisté ho obdivují. Ale město duchů Kayaköy ukazuje, že bolí i mír
Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor nedaleko populárního letoviska Fethiye působí dojmem nepravděpodobného zjevení. Jsou tu stovky kamenných domů, kostely,...
Skutečný trosečník Crusoe. Zachránil si život, žil pak ale čtyři roky sám na ostrově
Jmenoval se Alexander Selkirk, narodil se před 350 lety, a nebýt Daniela Defoea, nikdo by ho dnes asi neznal. Anglický spisovatel si půjčil jeho skutečný příběh, překřtil ho na Robinsona Crusoea a...
Nejen Základní instinkt: 25 erotických thrillerů, které stojí za zhlédnutí
Touha je past. Tělo je zbraň. Plány krachují. Nikdo není tím, kým se zdá. Vejděte do světa erotických thrillerů. Projdeme ho od osmdesátých let dvacátého století, zastavíme se u dvacítky filmů a na...
Národní ikony zblízka: Komenského podporoval otrokář, Hus byla přezdívka
Mají kamenné sochy, vznešené portréty a mnoho divadelních i filmových herců je ztvárnilo, jako by byli z mramoru. Občas jim pravda někdo vdechne trochu života na stránkách knih či v některé...