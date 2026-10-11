Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vyběhnout 41 schodů a nerozlít u toho 10 piv. Pivní běh má nového krále

Radomír Dohnal
Fotočlánek
Není to obyčejná soutěž podbarvená pivní pěnou. Je to ukázka kumštu výčepních z... Zadání je zdánlivě jednoduché. Natočit pivo na míru a půllitr včas dopravit na... Háček je v tom, že těch hladinek musí být správně natočeno a rozneseno deset.... Není to nějaký uměle vytvořený experiment s překážkovou dráhou, ale realita... Respektive od časů, kdy tu zasedali velcí muži naší národní historie. Pánové... Jak k tomu vlastně došlo? V roce 1843, pouhý rok po uvaření první várky piva... S krejčovským řemeslem byl v tu ránu konec a vzápětí Jakub Pinkas otevřel... Do té doby se totiž pivo servírovalo ve velkých korbelích a do sklenic se... Mělo to jen malou nevýhodu. Obsluha podniku musela absolvovat nekonečné výšlapy... A o tom je i současná soutěž Pinkasova noční můra. Odkazuje na historický... Dnešní výčepní si mohou vyzkoušet, jak náročný tento úkol skutečně byl. Ve finále totiž musí načepovat deset hladinek a vyběhnout s nimi 41 schodů z...
Není to obyčejná soutěž podbarvená pivní pěnou. Je to ukázka kumštu výčepních z celé Evropy. Závod, nazývaný Pinkasova noční můra, spočívá v běhu s deseti vlastnoručně načepovanými velkými pivy ze sklepa do prvního patra pražské restaurace U Pinkasů. Letos se běželo už pošestnácté.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Nejen Základní instinkt: 25 erotických thrillerů, které stojí za zhlédnutí

Základní instinkt. Klasika, ovšemže. Ale bylo by chybou kvůli ní přehlédnout...

Touha je past. Tělo je zbraň. Plány krachují. Nikdo není tím, kým se zdá. Vejděte do světa erotických thrillerů. Projdeme ho od osmdesátých let dvacátého století, zastavíme se u dvacítky filmů a na...

Turisté ho obdivují. Ale město duchů Kayaköy ukazuje, že bolí i mír

Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor...

Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor nedaleko populárního letoviska Fethiye působí dojmem nepravděpodobného zjevení. Jsou tu stovky kamenných domů, kostely,...

OBRAZEM: Trapasy divoké přírody. Soutěž ukazuje divočinu v nedbalkách

Hravá, někdy trochu trhlá, vždy fotogenická. Mezinárodní soutěž Nikon Comedy...

Hravá, někdy trochu trhlá, vždy fotogenická. Mezinárodní soutěž Nikon Comedy Wildlife Awards ukazuje přírodu bez veledůstojné majestátnosti. Letošní ročník přilákal přes 10 tisíc snímků ze 112 zemí....

Kvůli Palestině jí vyhrožovali smrtí. Modelka Bella Hadid slaví 30 let

Rozhodně měla základy, o které se opřít, bohatou rodinu. Strázním však...

Rozhodně měla základy, o které se opřít, bohatou rodinu. Strázním však neunikla, dodnes se musí vyrovnávat s vážnou nemocí. A leckterým potížím se mohla vyhnout, ale její svědomí jí to nedovolilo,...

Melungeonové: tajemní lidé, které Amerika nechtěla

Jedna z nich. I tato žena patřila do melungeonské komunity, i ona trpěla...

Někteří měli za to, že mají kořeny v dávných, zmizelých společenstvích, tajemných komunitách. Další svou identitu a barvu pleti vysvětlovali tím, že jsou potomky portugalských námořníků. Pravda byla...

Vyběhnout 41 schodů a nerozlít u toho 10 piv. Pivní běh má nového krále

Není to obyčejná soutěž podbarvená pivní pěnou. Je to ukázka kumštu výčepních z...

Není to obyčejná soutěž podbarvená pivní pěnou. Je to ukázka kumštu výčepních z celé Evropy. Závod, nazývaný Pinkasova noční můra, spočívá v běhu s deseti vlastnoručně načepovanými velkými pivy ze...

11. října 2026

Největší podvodník na světě. Vytvořil o sobě mýtus a prodal ho Hollywoodu

Premium
Frank Abagnale byl falešným pilotem, doktorem bez diplomu i právníkem bez...

Slavný film režiséra Stevena Spielberga Chyť mě, když to dokážeš (2002) s Leonardem DiCapriem v hlavní roli byl natočen podle životopisné knihy Franka Abagnalea, který se vydával za pilota a...

10. října 2026

Nejstarší Homo sapiens dostal tvář. Je jiná, přesto se podobá té naší

K výsledné podobě musel Moraesův tým udělat několik pečlivých kroků.

Stál na samém začátku historické poutě našeho druhu. Nyní dostal tvář. Trochu zneklidňuje, protože je v něčem velmi odlišná od naší – a v něčem velmi podobná. Pradávný muž z marockého archeologického...

10. října 2026

Mezi šesti nobelisty z Česka je i první žena s cenou míru. Kdo čekal nejdéle?

Baronka Bertha von Suttnerová (1843–1914).

Nobelova cena míru jí patřila až při pátém udělování. Bertha von Suttnerová přitom sama navrhla dva muže, kteří ocenění získali dříve než ona. Jejím rodištěm byla Praha a archiv eviduje celkem 101...

9. října 2026  4:30

Oscary sledujeme v televizi, Nobelovy ceny ne. Je chyba v nich, nebo v nás?

Americký prezident Donald Trump by Nobelovu cenu za mír rád získal, sám ale své šance vidí skepticky.

Týden Nobelových cen se blíží do finále. Zbývají už jen ceny za mír a za ekonomii. Zatímco Oscary, Thálie nebo Slavíci mají červený koberec, přímý přenos a davy fanoušků, o nových nobelistech se...

9. října 2026

Kvůli Palestině jí vyhrožovali smrtí. Modelka Bella Hadid slaví 30 let

Rozhodně měla základy, o které se opřít, bohatou rodinu. Strázním však...

Rozhodně měla základy, o které se opřít, bohatou rodinu. Strázním však neunikla, dodnes se musí vyrovnávat s vážnou nemocí. A leckterým potížím se mohla vyhnout, ale její svědomí jí to nedovolilo,...

8. října 2026

Melungeonové: tajemní lidé, které Amerika nechtěla

Jedna z nich. I tato žena patřila do melungeonské komunity, i ona trpěla...

Někteří měli za to, že mají kořeny v dávných, zmizelých společenstvích, tajemných komunitách. Další svou identitu a barvu pleti vysvětlovali tím, že jsou potomky portugalských námořníků. Pravda byla...

7. října 2026

Víru máme v genech. Proč bylo pro člověka evolučně výhodné vynalézt náboženství

Premium
Víra v genech

Hlavním cílem přirozeného výběru v evoluci člověka bylo přežít. A kvůli přežití si také Homo cooperativus – člověk spolupracující – zřejmě vynalezl náboženství a morálku. Bylo to pro jeho geny prostě...

6. října 2026

Turisté ho obdivují. Ale město duchů Kayaköy ukazuje, že bolí i mír

Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor...

Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor nedaleko populárního letoviska Fethiye působí dojmem nepravděpodobného zjevení. Jsou tu stovky kamenných domů, kostely,...

6. října 2026

Skutečný trosečník Crusoe. Zachránil si život, žil pak ale čtyři roky sám na ostrově

Premium
Tichomořský Ostrov Robinsona Crusoea.

Jmenoval se Alexander Selkirk, narodil se před 350 lety, a nebýt Daniela Defoea, nikdo by ho dnes asi neznal. Anglický spisovatel si půjčil jeho skutečný příběh, překřtil ho na Robinsona Crusoea a...

5. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nejen Základní instinkt: 25 erotických thrillerů, které stojí za zhlédnutí

Základní instinkt. Klasika, ovšemže. Ale bylo by chybou kvůli ní přehlédnout...

Touha je past. Tělo je zbraň. Plány krachují. Nikdo není tím, kým se zdá. Vejděte do světa erotických thrillerů. Projdeme ho od osmdesátých let dvacátého století, zastavíme se u dvacítky filmů a na...

5. října 2026

Národní ikony zblízka: Komenského podporoval otrokář, Hus byla přezdívka

Premium
Mají sochy a portréty, herci je ztvárňují jako mramorové ikony. Občas jim někdo...

Mají kamenné sochy, vznešené portréty a mnoho divadelních i filmových herců je ztvárnilo, jako by byli z mramoru. Občas jim pravda někdo vdechne trochu života na stránkách knih či v některé...

4. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.