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Zloději těl. Nevykopali jediný hrob, vraždili pro potřeby lékařské vědy

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William Burke. Takto vyhlížel podle rekonstrukce. | foto: commons.wikimedia.org/Janet Philip

Skotská lékařská věda potřebovala těla pro pitvy. A potřebovala jich víc, než Edinburgh nabízel. Pánové William Burke a William Hare se mezeru na trhu rozhodli zaplnit. Anatomům dodávali těla – a anglickému jazyku věnovali nové slovo pro udušení.
Krimi příběh

Je to příběh, v němž se prolínají věda, pohřebnictví, trh a jeho zákony – a zločin. A rovněž zrada mezi vraždícími spolupachateli.

Lékařská věda, její krize – a její řešení

Skotská metropole se v devatenáctém století pyšnila několika odborníky, kteří anatomii povýšili na moderní vědu. Kromě italské Padovy a nizozemského Leidenu byl Edinburgh epicentrem zkoumání lidského těla. John Bell, John Goodsir, Alexander Monro a jeho syn Alexander patřili k pilířům výzkumu, výuky, lékařského pokroku. S nimi i Robert Knox, velké jméno skotské anatomie. Jeho přednášky lákaly i čtyři stovky studentů. Konaly se dvakrát denně, vždy zahrnovaly pitvu a slibovaly „čerstvé anatomické subjekty“.

Pili. Když se k nim večer do příbytku vrátili vypoklonkovaní podnájemníci pro kus oblečení, viděli výjev jako z děl Hieronyma Bosche: Všichni byli namol, pili ještě víc, zpívali, tančili, padali, váleli se.

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