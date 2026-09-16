Je to příběh, v němž se prolínají věda, pohřebnictví, trh a jeho zákony – a zločin. A rovněž zrada mezi vraždícími spolupachateli.
Lékařská věda, její krize – a její řešení
Skotská metropole se v devatenáctém století pyšnila několika odborníky, kteří anatomii povýšili na moderní vědu. Kromě italské Padovy a nizozemského Leidenu byl Edinburgh epicentrem zkoumání lidského těla. John Bell, John Goodsir, Alexander Monro a jeho syn Alexander patřili k pilířům výzkumu, výuky, lékařského pokroku. S nimi i Robert Knox, velké jméno skotské anatomie. Jeho přednášky lákaly i čtyři stovky studentů. Konaly se dvakrát denně, vždy zahrnovaly pitvu a slibovaly „čerstvé anatomické subjekty“.
Pili. Když se k nim večer do příbytku vrátili vypoklonkovaní podnájemníci pro kus oblečení, viděli výjev jako z děl Hieronyma Bosche: Všichni byli namol, pili ještě víc, zpívali, tančili, padali, váleli se.