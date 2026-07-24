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Krása Indie, jejích žen i života. Kalendář Pirelli odhalil fotky ze zákulisí

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Vzdává hold zemi, která se chlubí působivými dějinami a která se stále významněji hlásí o slovo ve světovém dění. Kalendář Pirelli pro rok 2027 oslavuje Indii. Její ženy, její pestrost, její puls. Její tradice i rozvoj. Autorské duo Avani Rai a Sølve Sundsbø do něj uvedou i Freidu Pinto, indickou herečku a modelku.

Nahlédněte do toho, jak vznikal kalendář Pirelli

Vzdává hold zemi, která se chlubí působivými dějinami a která se stále významněji hlásí o slovo ve světovém dění. Kalendář Pirelli pro rok 2027 oslavuje Indii. Její ženy, její pestrost, její puls. Její tradice i rozvoj. Autorské duo Avani Rai a Sølve Sundsbø do něj uvedou i Freidu Pinto, indickou herečku a modelku.
Rovněž americkou modelku a moderátorku Padmu Lakshmi, která má indické kořeny – narodila se v Čennai, hlavním městě indického státu Támilnád.
Bhavitha Mandava je první indickou modelkou, která zahájila přehlídku Chanel na Métiers d ’Art.
Do fotografií promlouvá i indická architektura, domy, ulice, parky. Kalendářem bude provázet i Rupi Kaurová, indicko-kanadská básnířka a ilustrátorka.
44 fotografií
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Témata: Indie, Pirelli

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