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Krása Indie, jejích žen i života. Kalendář Pirelli odhalil fotky ze zákulisí
Tady končí Putinovo Rusko. Vesnici Sámů okupují hotely pro elity
Teriberka leží na samém konci ruského světa. Vesnice za polárním kruhem, kde se během století vystřídala carská kolonizace, sovětská asimilace, vojenská expanze i Putinovy energetické sny. Její...
Protivníky pletla tahy, které chápala jen ona. Polgárové říkali monstrum a zabiják
Vítězila u šachovnice, byla agresivní, měla instinkt zabijáka. Jenže vyhrála i na jiných úrovních. Doložila, jakou moc má vzdělání a výchova. A ukázala prostředníček mužské povýšenosti, dosvědčila,...
Japonka jednatřiceti mužů. Za války se kvůli ní vraždili na ostrově v Pacifiku
Na konci války uvízli v džungli a všichni ji chtěli. Bojovali o ni jako v době kamenné. Po pár letech byla třetina mužů mrtvá. Vraždy, záhadná zmizení, otravy. Legenda říká, že si s nimi hrála pro...
Měl předkus. Švédský král dostal tvář, jeho smrt je stále záhadou
Jeho kariéra byla velkolepá, byl schopným politikem, především však mistrovským vojevůdcem. Válčením strávil polovinu svého života, o který ho nakonec připravilo. Nyní dostal díky vědě švédský král...
Bez nohou sedl znovu do stíhačky. Příběh opravdového sovětského hrdiny Maresjeva
Sovětská propaganda z něj dokázala udělat světovou literární hvězdu. Příběh opravdového člověka o pilotovi Alexeji Petroviči Maresjevovi, jehož sestřelili nacisté, on se však i bez nohou dokázal k...
Krása Indie, jejích žen i života. Kalendář Pirelli odhalil fotky ze zákulisí
Vzdává hold zemi, která se chlubí působivými dějinami a která se stále významněji hlásí o slovo ve světovém dění. Kalendář Pirelli pro rok 2027 oslavuje Indii. Její ženy, její pestrost, její puls....
VIDEO: Bizarní, ale roztomilý. Neobvyklý mýval pobláznil internet
Má tělo, které by mít neměl. Dělá z něj trochu bizarní kreaturu. Čtvercovou příšerku. Ale na roztomilosti mu to nic neubírá. Mýval Jimothy je důležitě se tvářící, ale komický tvor. Stal miláčkem...
Tady končí Putinovo Rusko. Vesnici Sámů okupují hotely pro elity
Teriberka leží na samém konci ruského světa. Vesnice za polárním kruhem, kde se během století vystřídala carská kolonizace, sovětská asimilace, vojenská expanze i Putinovy energetické sny. Její...
Prohrával, nevydělával a zuřil. Za to musel někdo zaplatit! Za oběť si vybral svou ženu
Úsloví „jdou mu ruce dozadu“ znamená, že je někdo levý na práci nebo rovnou vykutálený lenoch. A když se k tomu přidá ještě sklon k násilí a alkoholu, máme tady člověka, před kterým je dobré mít se...
Protivníky pletla tahy, které chápala jen ona. Polgárové říkali monstrum a zabiják
Vítězila u šachovnice, byla agresivní, měla instinkt zabijáka. Jenže vyhrála i na jiných úrovních. Doložila, jakou moc má vzdělání a výchova. A ukázala prostředníček mužské povýšenosti, dosvědčila,...
Génius padělků. Van Meegeren tvořil pod jménem starého mistra, napálil znalce i Göringa
Kritici jej znechutili, zájem veřejnosti mu jejich odsudky nevynahradil. Satisfakci přinesl Hanu van Meegerenovi svět padělků. Našel v něm svérázné uznání, vynesl mu bohatství. A nabídl mu...
Japonka jednatřiceti mužů. Za války se kvůli ní vraždili na ostrově v Pacifiku
Na konci války uvízli v džungli a všichni ji chtěli. Bojovali o ni jako v době kamenné. Po pár letech byla třetina mužů mrtvá. Vraždy, záhadná zmizení, otravy. Legenda říká, že si s nimi hrála pro...
Toužím po BDSM. Ale nevím, jak ho do našeho vztahu zavést, píše čtenář Dan
Jak po dlouhých letech vztahu do sexu zavést něco docela nového, navíc netradičního? To je otázka čtenáře Dana: Rád by do sexu se svou partnerkou vnesl své submisivní fantazie. Jenže Dan neví, jak na...
Bez nohou sedl znovu do stíhačky. Příběh opravdového sovětského hrdiny Maresjeva
Sovětská propaganda z něj dokázala udělat světovou literární hvězdu. Příběh opravdového člověka o pilotovi Alexeji Petroviči Maresjevovi, jehož sestřelili nacisté, on se však i bez nohou dokázal k...
Měl předkus. Švédský král dostal tvář, jeho smrt je stále záhadou
Jeho kariéra byla velkolepá, byl schopným politikem, především však mistrovským vojevůdcem. Válčením strávil polovinu svého života, o který ho nakonec připravilo. Nyní dostal díky vědě švédský král...
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Mladí řidiči neumějí předvídat, zkušenější si myslí, že je nic nepřekvapí, líčí záchranář
Spěch je jedním z velkých rizik za volantem a bohužel i častá příčina neštěstí, připomíná Karel Kirs z pražské záchranné služby. Kdy už airbag nemusí být pomocník? A co se u záchranné služby změnilo...
V brazilských pralesích hledal Fawcett bájnou Atlantidu. Víra ho stála život
Proslavil se jako neohrožený badatel. Percy Fawcett byl legendou a jeho osudy připomínají Indiana Jonese. Zmapoval oblasti Jižní Ameriky, přežil v divoké džungli, získal pověst jednoho z největších...