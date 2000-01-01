náhledy
Ponese se v silné lince, propojí člověka, jeho vize, pocity, touhy po emancipaci, s ukotveností v přírodě a jejích živlech, v času a prostoru. Kalendář Pirelli pro rok 2026 nabídne představy, realitu, fantazii i technologickou preciznost. Představujeme další ženy, které do něj norský fotograf Solve Sunsbo uvede. Patří k nim herečka Adria Arjona.
Autor: Profimedia.cz
A odmítla též privilegia, jichž mohla jako dcera jednoho z nejprodávanějších latinskoamerických umělců všech dob požívat.
Autor: Profimedia.cz
Proto prý, s ohledem na otcovu dráhu, hudbu jako své poslání vyloučila. Rozhodla se pro herectví.
Autor: Profimedia.cz
Neznamenalo to však, že by jí to do života nasměrovalo jaksi bez výhrad. „Dělám všechno naopak,“ přiznala listu The New York Times. Vysvětlila však, že to není úmyslně, že to není proto, že by chtěla být rebelkou: „Taková je prostě moje osobnost, jen poslouchám svou intuici.“
Autor: Profimedia.cz
Trávila ho na cestách. „Někdy jsem snídala v Guatemale a šla spát do postele v Mexiku,“ vzpomínala později. Rodina jí též uvedla do světa kultury, poslouchala klasickou hudbu, četla básně Pabla Nerudy, prózu Gabriela Garcíi Márqueze.
Autor: Profimedia.cz
Narodila se v roce 1992. Jejím otcem je jeden z nejúspěšnějších latinskoamerických skladatelů a zpěváků Ricardo Arjona a v rytmu bohémsko-muzikantského života se neslo i její dětství.
Autor: Profimedia.cz
Uznání se jí dostalo například i za film Tiché znamení, v ceněné akční komedii Vrah naoko se podílela na psaní dialogů.
Autor: Profimedia.cz
Nyní si ji vybral do své kolekce respektu hodných, silných žen norský tvůrce kalendáře Pirelli.
Autor: Profimedia.cz
Velkým jménem fotografova výběru je Isabella Rossellini. Herečka, modelka, aktivistka v oblasti ochrany přírody.
Autor: Profimedia.cz
Narodila se v roce 1952 hvězdnému páru, její matkou byla švédská herečka Ingrid Bergmanová, otcem italský režisér Roberto Rossellini.
Autor: Profimedia.cz
V devatenácti se přestěhovala do New Yorku, pracovala jako překladatelka a reportérka italské státní televize.
Autor: Profimedia.cz
V osmadvaceti letech vstoupila do modelingu. Pózovala těm nejskvostnějším fotografům. Nechyběli mezi nimi ani Helmut Newton, Peter Lindbergh, Steven Meisel, Annie Leibowitzová, kteří svůj otisk nechali též v předchozích ročnících kalendáře Pirelli.
Autor: Profimedia.cz
Vplula však též do světa filmu, toto je její první role. Ve filmu Louka z roku 1979
Autor: Profimedia.cz
Síla její kreativity dostala po roce 2008 vyjádření v sérii Green Porno, cyklu o sexu ve světě zvířat. Nízkorozpočtový seriál se stal hitem.
Autor: ČTK
Rossellini ho režírovala, psala scénář, hrála v něm. Vepsala se do něj v mnoha rovinách. Následovala další dva zvířecí cykly. A s tématem se dostala na jeviště.
Autor: ČTK
Její osobnost obsáhla i tuto polohu. Pro rok 2026 chystá Isabella Rossellini one-woman show, má propojit herectví s vypravěčstvím, úvahami o umění, přírodě, společnosti, identitě.
Autor: Profimedia.cz
Do svého světa vášně, hledání sebevyjádření, hravosti, odhodlání ji autor kalendáře Pirelli 2026 pozval po právu.
Autor: Profimedia.cz
Nepřehlédnutelná. Taková bude Gwendoline Christie jistě i v kalendáři Pirelli. Jenže nejen kvůli své téměř dvoumetrové postavě, kterou dala své šermířce Brienne z Tarthu v seriálu Hra o trůny působivost.
Autor: Profimedia.cz
Nakonec našla v motivaci díky jiné herečce, která shodou okolností projde rovněž kalendářem Pirelli 2026 – Tildě Swintonové. Ani ona nevyhlížela jako typická žena – herečka, i ona vyzařovala androgynní auru, přesto měla úspěch. To Christie v cestě za jejím cílem posunulo.
Autor: Profimedia.cz
A došla úspěchů, v Shakespearově Cymbelínu, v klasice Doktor Faust anglického dramatika Kita Marlowa.
Autor: Profimedia.cz
A pak přišly Hry o trůny. Castingem se do příběhu dostala bez konkurence: její angažmá bylo tak samozřejmé! A následovaly další role, Star Wars, Hunger Games, úspěšný seriál Sandman.
Autor: Profimedia.cz
I její odhodlání, zaujetí, motivace se vepíšou do stran kalendáře Pirelli pro rok 2026.
Autor: Profimedia.cz