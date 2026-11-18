Ranní holení může zabrat jen pár minut, přesto na jeho výsledku záleží víc, než se na první pohled zdá. Někdo chce mít tvář dokonale hladkou, jiný se potřebuje zbavit několikadenního strniště, aniž by pak musel řešit zarudnutí nebo nepříjemné pnutí pokožky. Jenže vousy nerostou všude stejně, a zatímco na tvářích bývá holení zpravidla jednoduché, kolem brady a čelisti dokážou vousy potrápit i zkušenějšího uživatele. Zkrátka co část obličeje, to jiný přístup. Právě s tím počítá Philips i9000 Prestige Ultra, který při holení sleduje, co se právě děje na tváři, a podle toho upravuje svůj výkon.
Když strojek ví, kde má přidat
Představte si, že nemusíte při holení sami odhadovat, kde trochu zpomalit a kde naopak přidat. O to se stará technologie SkinIQ Pro. Senzor hustoty vousů analyzuje strniště až 500krát za sekundu, a podle jeho hustoty automaticky upravuje výkon strojku. Poradí si tak i s místy, kde jsou vousy výrazně hustší, aniž by zbytečně tahal či pokožku namáhal.
Nejde ale jen o samotné vousy. Důležitý je tlak, kterým strojek přikládáte k obličeji. Příliš silný přítlak může vést k podráždění, moc jemný zase nemusí přinést požadovaný výsledek. Přesný senzor tlaku proto pomocí světelné signalizace ukazuje, zda holíte správně. K dispozici je navíc pět režimů holení, takže si můžete zvolit takový, který odpovídá vašim potřebám a aktuálnímu stavu pokožky.
Hladký výsledek i tam, kde to není úplně snadné
Chytré senzory by samy o sobě nestačily. O výslednou hladkost se stará patentovaný systém Lift&Cut s trojitým účinkem. Vous nejprve jemně zachytí, nadzvedne a následně zastřihne co nejblíž pokožce. Výsledkem je důkladné oholení, po kterém se nemusíte za pár hodin znovu dívat na dorůstající vousy. Poradí si přitom i s vousy, které jste nechali růst celý týden.
Komfort při holení zajišťují holicí hlavy s povrchovou úpravou HydroSkin Glide. Mikrokuličky na jejich povrchu snižují tření a pomáhají hlavám hladce klouzat po tváři. Zaoblené ocelové hroty, jejichž technologie má původ ve vývoji pro kosmické účely, chrání pokožku před zbytečným podrážděním. Plně flexibilní hlavy se otáčejí o 360 stupňů, takže lépe kopírují kontury obličeje a dostanou se i k hůř přístupným místům na krku nebo kolem čelisti.
A co když se ráno nechcete zdržovat pěnou a vodou? Žádný problém. Díky vodotěsné konstrukci lze Philips i9000 Prestige Ultra používat při suchém i mokrém holení, s pěnou nebo gelem, klidně přímo ve sprše.
Holicí strojek, který myslí i na vlastní hygienu
Po holení většinou přijde na řadu opláchnutí hlav a odložení strojku. „U tohoto modelu se o hygienu holicích hlav stará UV nabíjecí stanice. Jde o první UV nabíjecí stanici svého druhu na světě. Během pouhých deseti minut dokáže eliminovat 99,9 % bakterií*,“ říká Petra Filová ze společnosti Philips.
Na jedno nabití vydrží strojek až šest týdnů, takže se nemusíte stresovat hledáním nabíječky ani při delším cestování. V balení najdete i detailní zastřihovač pro úpravu vousů. Kdo si rád hlídá samotný průběh holení, může strojek propojit s aplikací GroomTribe, která nabízí individuální tipy a doporučení.
Praktický dárek od Ježíška
Holicí strojek patří k věcem, které člověk často používá denně, ale jejich výměnu odkládá, dokud starý model ještě slouží. O to příjemnější může být najít pod stromečkem novinku, která nabídne něco navíc – od chytrých technologií až po každodenní pohodlí při holení.
Philips i9000 Prestige Ultra může potěšit manžela či tátu, ale stejně tak dospělého syna, který si potrpí na kvalitní výbavu a ocení, že ranní úprava tváře mu zabere jen chvíli.
Při hledání praktického dárku, který nezůstane ležet v koutě, představuje nadcházející listopadový Black Friday ideální příležitost. Výhodnější nabídky bývají tím správným impulzem k tomu, pořídit špičkovou výbavu, kterou si člověk za běžných okolností sám nevybere – ale v koupelně si na ni zvykne okamžitě.
* Zabíjí 99,9 % bakterií Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B a Staphylococcus albus na povrchové jednotce holicího strojku za 10 minut, testováno laboratoří třetí strany.