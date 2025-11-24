Každá pleť je jiná. Každý vous má svou sílu, délku a směr růstu. Zatímco dříve jsme se museli s těmito odlišnostmi prát, elektronika je stále chytřejší – a ani holicí strojky nejsou výjimkou. Právě na tyto individuální rozdíly reaguje Philips i9000 Prestige Ultra. Model, který dovedl holení k dokonalosti: nabízí to vůbec nejhladší oholení od Philips, a co víc – hladká tvář u něj automaticky znamená klidnou pokožku.
SkinIQ Pro: holení jako dialog
Klíčem je inteligence. Philips i9000 Prestige Ultra přináší technologii SkinIQ Pro, díky které se ze strojku stává osobní expert, který s pletí vede dialog. Během holení senzor hustoty vousů bleskově – až 500krát za sekundu – analyzuje hustotu strniště. Stroj na to reaguje okamžitou úpravou výkonu, čímž eliminuje tahání i v hustých partiích a zajišťuje plynulý průběh holení.
Dlouhotrvající hladkost, která nezlobí
Přesný senzor tlaku vizuálně navádí k optimálnímu přítlaku. Minimalizuje se tak zbytečné tření, které je nejčastější příčinou zarudnutí pokožky. Tato schopnost adaptace v reálném čase, doplněná o pět režimů holení, znamená konec metody pokus-omyl a zaručuje, že je rutina přesně přizpůsobena aktuálnímu stavu pokožky.
Technologie by ovšem byla k ničemu bez špičkového mechanického výkonu, který přinese viditelný výsledek. Zapomeňte proto na pocit rašícího strniště, které se hlásí o slovo už po obědě. i9000 Prestige Ultra je navržen tak, aby se tomuto scénáři vyhnul.
„Tajemství hladkosti, která vydrží po celý den, spočívá v patentovaném systému Lift&Cut s trojitým účinkem. Vousy jsou nejprve jemně zachyceny, nadzvednuty a až poté zastřiženy, a to co nejblíže pokožce. Tento diskrétní a precizní střih je důvodem, proč je oholení mimořádně hladké. Tento model je náš dosud nejlepší elektrický strojek,“ říká Petra Filová ze společnosti Philips. Strojek se nezalekne ničeho. Poradí si třeba i s týdenním strništěm.
Komfort i na citlivé pokožce zajišťuje povrch hlav HydroSkin Glide s mikrokuličkami, které minimalizují tření a garantují hladký skluz. Zaoblené hroty z oceli – původně vyvinuté pro kosmické účely – chrání pokožku i v těch nejcitlivějších partiích. „Plně flexibilní hlavy s 360° otáčením se navíc přizpůsobí i obtížně dostupným konturám obličeje a krku. Díky vodotěsné konstrukci je možné holit se na sucho i s pěnou nebo gelem, a to dokonce i ve sprše,“ dodává Petra Filová.
Hygiena, která nastavuje nový standard
K pokročilé péči neodmyslitelně patří taky pokročilá hygiena. Elektrický holicí strojek se dodává s první UV nabíjecí stanicí na světě. Tato stanice dokáže během pouhých deseti minut eliminovat 99,9 % bakterií, takže je strojek vždy připraven k použití. Nabitý vydrží až 6 týdnů, což zajišťuje dlouhodobou hygienu bez starostí.
V balení je též detailní nástavec pro dokonalou úpravu strniště a možnost propojení s aplikací GroomTribe pro další individuální tipy a rady.
Kombinací technologie SkinIQ Pro, unikátního systému Lift&Cut a pokročilé hygieny tak Philips i9000 Prestige Ultra nastavuje nový standard v péči o mužskou pleť. Zajišťuje, že hladkost a komfort už nebudou vzájemně si protiřečící pojmy.