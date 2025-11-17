Každý muž má svůj způsob, jak se cítit dobře. Někdo sází na dokonale padnoucí sako, jiný na sportovní rutinu. Ale jedno mají společné – sebevědomí začíná u vzhledu. Upravené vousy, čistý střih či upravené ochlupení těla nejsou jen otázkou estetiky, ale i pohodlí a pocitu jistoty.
Věděli jste, že existuje nástroj, který vám umožní všechny tyto úpravy zvládnout pohodlně doma – od vlasů přes vousy a tělo až po obočí? Nemusíte se stresovat, kdy a jak stihnete návštěvu barbershopu. Stačí si najít chvíli pro sebe a upravit se přesně podle nálady a potřeby.
Barber, kadeřník i holič v jedné ruce
Ten skvělý pocit, kdy můžete celé své tělo svěřit do péče břitů jednoho jediného přístroje, zažijete s Multifunkčním zastřihovačem Philips řady 9000. Zapomeňte na přeplněné poličky v koupelně. Tato až 20dílná sada se stala synonymem pro absolutní všestrannost – s přehledem zvládne úpravu od hlavy k patě. Už nemusíte mít v koupelně deset různých strojků. „S tímto kompaktním a designově čistým přístrojem zvládnete vše – vlasy, přesný styling vousů, holení těla, a dokonce i drobnou úpravu obočí či chloupků v nose a uších. Na výběr je až 27 nastavení délky v rozmezí od 0,2 do 20 mm, což umožňuje libovolné experimentování s délkou strniště,“ říká Petra Filová ze společnosti Philips.
Zastřihovač, který přemýšlí za vás
Největší kouzlo se ale skrývá v jeho inteligenci. Moderní muž nechce, aby ho strojek omezoval, naopak očekává, že se mu přizpůsobí. A přesně to dělá technologie BeardSense, kterou je řada 9000 vybavena. V reálném čase, až 125krát za sekundu, sleduje hustotu vašich vousů. Pokud strojek narazí na hustší nebo delší chloupky, automaticky a bleskově zvýší výkon. Sbohem, tahání a nerovnoměrné zastřižení!
Konzistentní výsledky pomáhají udržovat také břity DualCut, které pracují s dvojnásobnou rychlostí, což zajišťuje ostrost i po měsících používání. O čistý vzhled se zase postará technologie Lift & Trim, která zachytí i chloupky rostoucí různými směry.
Pohodlí, které vás osvobodí
Už nemusíte svou pokožku stresovat žiletkami. Tento osobní holič se postará i o nejcitlivější partie těla. Designéři vsadili na elegantní ergonomické provedení s gumovou rukojetí, která zajistí jistotu v každém pohybu. A protože se jedná o 100% vodotěsný přístroj, můžete se s ním klidně holit ve sprše a snadno jej čistit.
Navíc se nemusíte bát, že vás zradí baterie. Výkonná Li-ion baterie poskytuje až dvě hodiny provozu bez kabelu, a pokud by náhodou energie přece jen došla, rychlé pětiminutové dobití zajistí dostatek pro jedno celé oholení. Multifunkční zastřihovač Philips řady 9000 tak není jen pomocníkem pro úpravu, ale především nástrojem pro sebevědomí, styl a komfort moderního muže.