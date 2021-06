OBRAZEM: Pevnost Boyard se stavěla tak dlouho, až byla zbytečná

Byla to skutečná výzva. Vybudovat vojenskou pevnost v moři! Potřeba byla, Francie o ní snila již od poloviny sedmnáctého století. Stavět se však začala až v roce 1801, před 220 lety. Než u západního pobřeží francouzského království pevnost Boyard vyrostla, trvalo to šestapadesát let. A mezitím se z vojenského hlediska stala zbytečnou.