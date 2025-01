Adrenalin z války je návykový, jel bych tam znovu, říká oceněný fotograf Topič

Co pro fotografa znamená setkání s válkou?

Na Ukrajině jsem si uvědomil věci, které by mi jinak možná nedošly. Žijeme v až neuvěřitelném pohodlí a bezpečí, ale nevážíme si toho. V dojezdové vzdálenosti od nás to tak není. Na Ukrajině se bojuje, odešly odtamtud miliony lidí a nás se to bezprostředně týká. Musel jsem se sám sebe ptát, jestli jsme připraveni, že by se náš život mohl změnit stejně jako život Ukrajinců. To je moje nejčernější myšlenka, kterou vytěsňujeme a máme pocit, že se nás netýká. Setkání s válkou mi přineslo vědomí relativity života a pohody, ve které se utápíme.

To samé cítím na základě svých cest do zemí třetího světa. Žijeme v nejlepším období světových dějin a máme se jako prasata v žitě.

Ano, je to anomálie. Večer ve zprávách se díváme na maléry z celého světa, u krbu a se svařákem nebo kávičkou. Neuvědomujeme si, že o ten luxus můžeme ze dne na den přijít.