Cyklocestovatel Šturma: Kuba mě zklamala, na Jamajce jsou pohodáři

Kde se vzal zvyk, že začátkem každého roku odletíte s kamarádem a se svými koly na tři týdny do exotiky?

Poprvé jsme vyrazili v roce 1998 na Kubu. Bylo mi 38 let, začal jsem se mít líp a konečně jsem na to měl. Na kole sice jezdím od mládí, ale za komančů to nešlo, a pak nebyly peníze. S partnerkami jsem postupně projezdil Evropu, ostrovy jako Korsiku, Sardinii nebo Krétu, byli jsme i na Sahaře.

„Na náměstí se tancovala salsa, všude tekl rum, a já jsem se nadbytečně opil. Motal jsem se ulicemi, sebrali mě policajti a odvezli k výslechu. Španělsky vůbec neumím a teď ta klasika – policajt, psací stroj, otázky. Na všechno jsem odpovídal záporně „no“, protože jedné z prvních otázek se slovem „drogy“ jsem porozuměl.“