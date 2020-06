Co vás nyní nejvíc zaměstnává?

Balení dvou mých posledních knih, které jsem vydal – sbírky Erekce srdce a jejího pokračování Inspekce srdce. Za poslední rok a půl se jich prodalo už téměř tři tisíce kusů. Mám svůj e-shop a vše si produkuju sám. Zadám knihy do tisku, vyzvednu je, zabalím, do některé na přání vložím podpis, věnování, otisk svých rtů nebo nějakou část svého těla, která se obnovuje, a odesílám. Taky píšu nové věci.