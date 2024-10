Jaké jsou nejstarší pohřební monumenty? Pyramidy to nejsou, říká archeolog

Jisté je, že ať už praotec Čech žil, nebo jde jen o smyšlenou postavu, na hoře Říp nestanul jako první. V jaké době docházelo k osídlování této oblasti?

První zemědělci přicházeli do naší krajiny zhruba pět tisíc pět set let před Kristem. Svá obydlí nestavěli v těsném okolí Řípu, sídlili v údolí řek, které horu obklopují. První doklady lidských aktivit poblíž Řípu se začínají objevovat až o tisíc let později, nejsou to ale sídliště, nýbrž pohřebiště. Domníváme se tak, že hora měla pro naše předky posvátný význam, nejen pro první zemědělce, ale i pro lovce a sběrače, kteří tam žili ještě před nimi. V ploché krajině působila monumentálně. Důležité je si také uvědomit, že v té době to bylo holé skalisko. Kulatý zalesněný kopec z něj udělali až Lobkovicové.

V mohyle v Dušníkách jsme našli pohřbené desetileté dítě! Samo si nemohlo vydobýt zásadní společenský status, takže proč mu vystavěli takovou mohylu? Říkáme si, že možná podstatnější, než kdo to byl, byly okolnosti jeho smrti.