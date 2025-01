Rituály a pověry jsou oporou, lidé mají právo věřit nesmyslům, tvrdí etnolog

Dalo by se říct, že větší nároky než na sebe kladou lidé na čtyřlístky. Průzkum společnosti Sazka totiž ukazuje, že tři čtvrtiny české populace přikládají význam pověrám – překvapivě mladší generace. „Je to pochopitelné, svět je komplikovanější, životní vyhlídky mileniálů jsou často nejisté. Populární jsou mezi nimi třeba amulety,“ říká Janeček. Tvrdí, že můžou mít na člověka pozitivní vliv, pokud se to nevymkne z rukou.

„V devatenáctém století je zaznamenána řada případů, kdy se děti zabily pádem ze schodů, když před čerty utíkaly.“