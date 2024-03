Městské legendy hrají na emoce, šíří je vzdělaní a zajištění lidé, říká etnolog

Zabýváte se městskými legendami. Co to je?

Městské legendy jsou moderní formou pověstí. Jsou to smyšlené příběhy, které si lidé vyprávějí jako pravdivé, tedy že se skutečně staly v konkrétním čase a místě. Často někomu, koho vypravěč i posluchač skoro osobně znají, ovšem posunuté o jednu osobu. Třeba kamarádovi kamaráda, což městským legendám dodává zdání důvěryhodnosti. Tyhle příběhy kolují v různých obměnách po celém světě.

Vzbuzují pocity nebezpečí, nějaké temnoty, která nás ohrožuje. Častý je i hnus, fyzická nechutnost, třeba v historce o spermatu přidávaném do kebabů.