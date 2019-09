Trendy sociálních sítí udává Asie. Budoucnost má hraní her, říká Andrýsek

Na rozhovor přišel perfektně připravený. A vybraně oblečený, hlásil však: „Chtěl jsem si vzít tepláky, furt chodím v teplákách. Žena mi to však zakázala. Musím se dobře prezentovat.“

Dáte hodně na svou ženu?

Mám úchylku na chytré holky. Když jsou hezké, je to super, ale když se s nimi nedá povídat, nejede přes to vlak.

Manželku jste si však vybral brzo, dnes, obzvlášť v Praze, není zvykem být ve třiceti spokojeným manželem.

Vždy jsem to tak chtěl. Brali jsme se v pětadvaceti a máme také už dvě děti, dceru a syna. Je ze mě teď velký propagátor manželství. Žena je starší, o tři roky. Ale to dává smysl. Začal jsem podnikat v šestnácti a neměl jsem žádný studentský život. Lidi šli na party, já vyřizovat e-maily. Takže jsem byl vždy o pár let starší.

Jakou školu jste studoval?

Vysokou školu báňskou v Ostravě. V posledním semestru jsem se na to vykašlal. Naštvali mě, tak jsem šel pryč. Byla chyba studovat v Ostravě, vejška znamená hlavně kontakty a ty si získáte spíš v Praze.

Jak jste se s manželkou seznámil?

Vždy jsem byl zásadový podnikatel, ale tady jsem pravidlo porušil. Žena je moje bývalá klientka. Přišla ke mně jako zástupkyně jednoho konglomerátu a vznikla taková mini love story. Samozřejmě jsme s její společností hned ukončili spolupráci. To bylo nečekané, až se jejich jednatelé hned zajímali: Co si to ta malá firma dovoluje, že s námi ruší kontrakt? Došlo jim to až po dvou letech, kdy si změnila příjmení.

Čím jste chtěl být jako malý, měl jste sen?

Chtěl jsem být profesionálním vojákem. Potom jsem chtěl být meteorologem. A tančil jsem. Ale ve třeťáku na gymplu jsem prošel programem, který vás učí podnikat, a bylo jasno. Máma si nechala v práci udělat web za dvě stě tisíc a mě štvalo, že firma odvedla práci a dál se o něj nijak nestarala. To jsem chtěl změnit a začal weby dělat sám. A potom přišel Facebook.

Ale to jste byl stále v Ostravě.

V roce 2011 mě potom chtěla jedna firma a stěhoval jsem se do Prahy. Ubytoval jsem se za sedmnáct tisíc na Invalidovně, ale podvedli mě a já skončil se dvěma stovkami na dva týdny. To bylo těžké období. Zase jsem doplatil na to, že primárně věřím lidem.

To v byznysu není dobře.

Dlouhodobě se to vyplácí. Samozřejmě vás občas někdo podrazí, ale celkově to je dobře. V podnikání musíte být nekonečný optimista. Je jedno, kolikrát vás srazí, stejně musíte věřit. Já jsem rovnej, když se mi někdo nelíbí, neumím to nedat najevo. Vybudoval jsem firmu i díky tomu, že jsem odmítal spoustu zakázek. Možná jsem přišel o hodně peněz, ale ty nejsou vždy na prvním místě. Dodržuji podnikatelské zásady.

Ty jsou jaké?

Jak mi říká můj ostravský mentor, zkušený podnikatel: Petře, dobře, že platíš daně, to vyděláváš. A lidé vždy musejí dostat zaplaceno včas.

Reklamní obsah dostáváme k lidem po kouskách

Firma Socialsharks, kterou jste založil, dělá social marketing. Jak byste popsal její činnost?

Dnes už to není tak, že nakoupíte reklamní prostor. Není to jeden velký post, který změní váš názor, ale spousta malých věcí, které ho utvářejí dohromady. Každý máme svou sociální bublinu a náš světonázor vytváří to, co se nám servíruje. A my vymýšlíme, jak obsah rozfázovat, dostat ho k lidem.

Už to není jen jedno video, ale sto postů, odpovědí na komentáře, cílení, budování komunit.

Trendy se mění neuvěřitelnou rychlostí, takže je společnosti často nestíhají sledovat. Pak přicházíme na řadu my, abychom sílu sociálních médií efektivně zapojili do jejich byznysu.

Některé ze sociálních médií však dnes začínají upadat. Budou ona média existovat i v budoucnu?

Budou. Přijde další generace, trendy už nepůjdou z Ameriky, ale z Asie. Stále přicházejí další a další věci. Nedělil bych, co je dnes sociální síť a co není, ale jak je lidé konzumují. Novinky se objevují plíživě – a najednou přijde schod. Například videa z mobilu existovala už dlouho, ale lidé je prostě netočili. Zlomil to až Ice Bucket Challenge.

Petr Andrýsek Založil agenturu Socialsharks, předního hráče v sociálních médiích v Česku a na Slovensku, ovšem s aktivitami v dalších zemích. Spolupracovala s více než 500 klienty a tisícovkou značek. Je zkušeným koučem a řečníkem. V roce 2017 se jeho zájem i investice přesunuly do oblasti e-sportu.

Esquire Man 2019 – Byznys O titul Esquire Man 2019 se Petr Andrýsek uchází v kategorii Byznys. Zaměřuje se na osobnosti, které nehýbou světem skrze své peníze a zisk, ale skrze úsilí, průkopnictví, vizionářství. A také charitu, která pomáhá těm, kteří nemají v životě tolik štěstí.

Spolu s ním je nominovaný Miroslav Motyčka z firmy Rudolf Jelínek a inovátor Tomáš Studentík.

Z Evropy už žádné trendy nepřijdou?

Ne. Na světových ekonomických fórech není Evropa vůbec na mapě. Je to Asie, Čína, Amerika, Afrika... „Nové“ ekonomiky nás brzy převálcují.

Socialsharks však už dnes nevedete, že?

Nikdy jsem nechtěl být expert na sociální média. Mě baví být podnikatel, učit se tu hru, budovat firmy, dávat je dohromady.

Vybudoval jste pobočku v Gruzii, co vás tam nejvíc překvapilo?

Začátky nebyly snadné. Nedávno mi řekli: „Co jsi nás vlastně naučil? Vždyť jen zvedáme klientům telefony, chodíme na schůzky včas a plníme deadliny.“ Právě to je důležité. Klient s vámi neskončí, když uděláte velký průšvih, ale když ho trápíte drobnými nedostatky. Že něco slíbí svému nadřízenému a vy to pro něj nemáte.

Je Gruzie rozvinutá země?

Co se týká sociálních sítí, ano. Sice mají své problémy, ale mobily a internet používají všichni. Víc než u nás. A země jde celkově hodně nahoru. Co měsíc vidím nové silnice, nové baráky. A spousta věcí tam funguje líp než tady. V Česku používám gruzínskou kartu, převod netrvá do druhého dne, ale do minuty. Je to země mnoha možností, kde peníze leží na stole. Chtějí z ní vytvořit druhé Švýcarsko.

Riziko je pro mě zábava

Vy jste majetkově vstoupil do e-sportu. Proč?

Hraní her je na vzestupu. Loni herní průmysl přerostl svou hodnotou hudební a filmový dohromady. A hodně se mění i další věci. U nás to tolik nevidíme, ale třeba v Americe svádí s YouTube boj o livestreamy Twitch. A vítězí, je to pro mladé mnohem přitažlivější platforma.

U nás Twich moc není, ne?

To jsem si také myslel, ale v Česku má skoro milion aktivních uživatelů. Mě na něm baví také specifický humor oné raketově rostoucí komunity. Pro tvůrce videí je zajímavý i tím, že si vydělají mnohem víc než na YouTube. Je zaměřený zejména na hry a gaming je po pornu a gamblingu nejinovativnější věc v digitálním průmyslu. Stále se posouvá dál. Teď například udělali koncert přímo ve hře Fortnite. Prostě vypnuli zbraně a udělali koncert, přišlo na něj deset milionů lidí. E-sport nepotřebuje olympiádu, nepotřebuje veřejné peníze.

Kolik jste do e-sportu investoval?

Osm milionů. Většinu svých úspor.

Mluvil jste o dodržování dohod, spolehlivosti. Vaše podnikatelské prostředí však může být se zodpovědností na štíru, ne? Mladí influenceři nebo hráči nemusejí být nejserióznější partneři…

Pro influencery je někdy dodržování smluv nedosažitelné. Trh je rozmazluje a mohou si to dovolit. Nebo hráči her. Nyní děláme e-sporty, mimo jiné řeším kupování týmů, a hráči moc nedodržují kontrakty, což scéně škodí. Ale to je ryze české, v zahraničí se nic takového neděje.

Esquire Man 2019 Už samotná nominace je oceněním. Je totiž certifikátem, že kandidát je:

aktivní ve svém profesním i soukromém životě ● slušný k druhým ● odpovědný za svá rozhodnutí a činy ● svobodný a samostatný, pro svá rozhodnutí nepotřebuje autority ● statečný, staví se k problémům čelem ● čestný, drží slovo ● rovný rozený lídr s přirozenou autoritou. Patnáct mužů, pět kategorií

Redakce časopisu Esquire vybrala patnáct mužů, kteří podle ní náročná kritéria splňují. Rozdělila je do pěti kategorií: Human, Sport, Byznys, Art a Kategorie do 35 let. Hlasujte

O tom, který vám ve své kategorii personifikuje osobnost Esquire Man nejvíc, můžete hlasovat od 1. srpna do 5. listopadu 2019. Hlas můžete v každé kategorii dát vždy jednou, celkem tedy můžete hlasovat pětkrát. Hlasujte na esquireman.cz, kde najdete též výčet všech nominovaných ve všech pěti kategoriích.

Jak je to možné?

To není problém hráčů, ale toho, že ostatní na scéně to akceptují. Já bych takového hráče nevzal.

Sto tisíc měsíčně mi stačí

Vaše podnikání je spojeno s internetem, zároveň máte děti. Může dětem internet ublížit?

Samozřejmě může, proto se zabývám tím, jak je ochránit. A jediným způsobem je koukat na to s nimi, a tak je usměrňovat, co budou sledovat. Zákazy nic nezmůžou. Rodiče musejí pochopit, co dělají jejich děti, a být součástí jejich světa. Záleží na vzájemném pochopení. A v tom je podle mě nejhorší YouTube. Jsou tam lidi, které ani neuznávám jako lidi, je to plné cancer contentu. Ale kde je nabídka, tam je i poptávka. Proto fungují. Stále existují firmy, které jsou ochotné takové lidi sponzorovat.

Rakovinotvorný obsah?

Opravdu, je tam obrovská skupina lidí, která ujíždí na nesmyslech a má své YouTube idoly. E-sports je lepší. Ale proč maminka neslaví, když kluk dá gól, stejně jako slaví rodiče, když jejich dítě chodí na fotbal? Pro dítě je to srovnatelný úspěch. To si rodiče neuvědomují, máma nám říkala: „Stopněte hned tu hru!„ My: „Mami, to nejde, to je online.“ A ona: „Tak vám to vytáhnu ze zásuvky.“

Říkáte, že jste do e-sportů investoval osm milionů. Nemáte strach, že o ně přijdete?

Ne, jsem riskér. Já to jinak neumím. Všechno hned investuju.

To musí být obrovský stres, ne?

Pro mě je to zábava. To je rozdíl proti generaci mojí mámy, ta by se bála, že o peníze přijde. Já mám heslo: Nehledejte problémy, hledejte řešení.

Dá se spočítat, kolik vyděláte měsíčně?

Beru si nějaký manažerský plat, sto tisíc měsíčně nám stačí. Chci hlavně budovat firmu, aby tady byla dalších dvacet nebo třeba sto let.