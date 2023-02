Délka penisu při erekci se během 30 let zvětšila. Zjistěme proč, říká věda

Tým Michaela Eisenberga vyšel z varovných náznaků jiných studií. Během posledních desetiletí podle nich mají klesat hladiny testosteronu, snižovat se má i kvalita spermií. Množí se případy vrozených vad, jako například nedostatečně sestouplých varlat. Proto vědce zajímalo, zda se změny odehrávají i na úrovni anatomie. Konkrétně, zda se mění délka mužského ztopořeného penisu.

„Nikdo se tomu dosud systematicky nevěnoval,“ vysvětlil Eisenberg pro univerzitní časopis Scope.

Téměř o tři centimetry

Profesor urologie ze Stanfordovy univerzity proto sáhl po datech z celkem pětasedmdesáti studií, pocházely z let 1942 až 2021. Vypovídaly o rozměrech penisů ve vztyčeném stavu celkem přesně 55 761 mužů. A pozor, ony práce se nespokojily s měřeními, která by na sobě prováděli pánové sami. Pojednávaly o hodnotách naměřených laboratorně. Experty. Odborníky, kteří neměli důvod přidávat ani ubírat byť jen milimetry.

Po očištění dat o geografickou oblast nebo věk Michael Eisenberg a jeho kolegové z několika italských univerzit zjistili, že od roku 1992 do roku 2021 se průměrná délka vztyčeného penisu protáhla o 2,96 centimetru, tedy o 24 procent, shrnuje jejich studie vydaná v časopisu The World Journal of Men´s Health.

Zvětšuje se. Od renesance penis na uměleckých dílech roste, spočítala studie Zkoumala kresby a malby od renesance přes baroko, rokoko, impresionismus až po současné umění. Pečlivě, exaktně, s pomocí softwarové analýzy. Studie si však hleděla velmi specifického detailu. Jejími autory byli urologové a zajímalo je, jak se na dílech měnila velikost penisu. Zjistili, že rostl.

Ona změna se přitom týkala celých některých oblastí a populací, v jiných ji však autoři srovnání nezaznamenali. Největší prodloužení vzrušeného penisu vykázali muži v Evropě a Asii, naopak pánům v Americe se vztyčené pohlavní údy trochu smrskly, poznamenává server Big Think.

Vědce znepokojují oba trendy.

Penisy je třeba měřit

„Zvětšení se odehrálo během relativně krátké doby. Jakákoli celková změna rozvoje je přitom důležitá, protože náš rozmnožovací systém je jednou z nejvýznamnějších součástí lidské biologie,“ vysvětluje Eisenberg, „a pokud jsme svědky tak rychlé změny, znamená to, že se v našich tělech odehrává něco mohutného.“

V plánu má proto svá zjištění dále prověřovat. Nebudou-li vyvrácena, je podle něj na místě určit důvody oněch změn. „Proč k tomu dochází, to je otázka za milion dolarů,“ cituje Eisenberga server USA Today. Jakkoli totiž může vypadat zvětšování vzrušeného penisu pozitivně, mohou za ním stát i škodlivé příčiny, o jejichž vlivu bychom měli vědět. Eisenberg některé možné faktory naznačuje, píše magazín Vice.

Mohou jimi být chemické látky jako pesticidy, jimž je náš hormonální systém ve stále větší míře vystavován. Se svým týmem spekuluje rovněž o tom, že za změnou může být dřívější nástup puberty.

Jiná hypotéza by nemusela být nijak varovná, za prodlužováním pohlavního údu může být prostě lepší výživa, kterou obyvatelům Evropy a Asie poslední dekády dopřávaly. Právě díky ní si mohly na své velikosti mužské penisy polepšit, ostatně jako jejich těla obecně. Jak by to pak však vysvětlovalo zmenšení vzrušených penisů ve Spojených státech? Přílišnou konzumací jídla, sedavým způsobem života a obezitou, která snižuje pevnost erekce, a tedy i délku ztopořeného penisu.

Server Everyday Health přináší též domněnku urologa Larryho Lipshultze z texaské Baylor College of Medicine, jenž míří prstem na vzestup internetu, který se odehrává od poloviny osmdesátých let dvacátého století. A který s sebou nesl i enormní zpřístupnění pornografie. „Čím víc má někdo erekcí, tím větší může mít potenciál pro lepší erekce. Tkáň se více roztahuje, takže se prodlužuje,“ popisuje. Možná za to tedy může porno. „Je to však jen teorie,“ zdůrazňuje.

Předně však je třeba prověřit, zda je závěr studie správný. Její autor se ostatně domnívá, že by se odborníci měli měření mužského penisu věnovat systematicky, tsejně jako se zajímáme o jiné míry populace. Může se totiž podle něj ukázat, že ona data mohou být včasným indikátorem změn vývoje člověka.