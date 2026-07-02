Svědčí o tom, že i důvěrně známý příbytek může ukrývat překvapení. Slídily, šmíráky, recesisty, pomatence, vrahy.
Po dlouhé měsíce žil ve ventilaci a pozoroval svou někdejší partnerku i děti.
Svědčí o tom, že i důvěrně známý příbytek může ukrývat překvapení. Slídily, šmíráky, recesisty, pomatence, vrahy.
Po dlouhé měsíce žil ve ventilaci a pozoroval svou někdejší partnerku i děti.
Krásná, božská. Svými rolemi definovala osudové ženy. Skvěla se jako pin-up modelka. Fascinovala jako společenská celebrita. Život Lany Turnerové byl jako hollywoodský mýtus, jenže reálný. Sedm mužů,...
Otevřít přeliv a riskovat zpoždění stavby dálnice? Rozhodnutí z prosince 1959 stálo za jednou z nejhorších katastrof poválečné Francie. Zhroucení přehrady Malpasset uvolnilo 50 milionů kubíků vody. A...
Jsou to docela sporé a jednoduché kousky oděvu. Přesto mají komplikovanou historii. Trvalo roky, než moderní bikiny samy sebe ve společnosti obhájily. Svět ohromily právě před osmdesáti lety, 5....
Muži jsou aktivní, mají iniciativu. Řeknou si, co v posteli chtějí, podle svých sexuálních tužeb. Ženy jsou pasivní, spíš vycházejí vstříc, reagují. Onen scénář je do naší tradiční kulturní představy...
Divoké devadesátky... Zatímco pro řadu lidí je „popřevratová“ dekáda spojená se sladkou vůní svobody, jiní ji využili ke zbohatnutí ne právě legálním způsobem. A mnozí toto období bez mantinelů ani...
Slyšíte z podkroví svého domu zvuky? I když všichni spí, ozývají se neobydlenými prostory tiché kročeje? Můžete se pochopitelně uklidnit, duchové neexistují. Ale ne tak docela. Vaši domácnost možná...
Krásná, božská. Svými rolemi definovala osudové ženy. Skvěla se jako pin-up modelka. Fascinovala jako společenská celebrita. Život Lany Turnerové byl jako hollywoodský mýtus, jenže reálný. Sedm mužů,...
Byl to jeden ze zlomových střetů husitských válek. Před 600 lety, v červnu 1426, porazily husitské svazy drtivě přesilu německých železných pánů. Střet byl unikátní ve dvou bodech – definitivním...
Muži jsou aktivní, mají iniciativu. Řeknou si, co v posteli chtějí, podle svých sexuálních tužeb. Ženy jsou pasivní, spíš vycházejí vstříc, reagují. Onen scénář je do naší tradiční kulturní představy...
Chytač americké baseballové ligy Moe Berg proslul jako špion tím, že nezabil otce německé atomové pumy. Protože žádná nebyla.
Jsou to docela sporé a jednoduché kousky oděvu. Přesto mají komplikovanou historii. Trvalo roky, než moderní bikiny samy sebe ve společnosti obhájily. Svět ohromily právě před osmdesáti lety, 5....
Divoké devadesátky... Zatímco pro řadu lidí je „popřevratová“ dekáda spojená se sladkou vůní svobody, jiní ji využili ke zbohatnutí ne právě legálním způsobem. A mnozí toto období bez mantinelů ani...
Místo konání: benátské mosty. Účastníci: konkurenční klany. Cíl: namlátit protivníkům a naházet je do kanálu dole. Výsledek: zranění, jenže někdy i mrtví. Války na mostech nabízejí docela jinou tvář...
Myslet na vlastní limity, nepodceňovat vodu, alkohol, únavu ani horko. To vám poradí, když se ho zeptáte, jak se s ním v létě ve vrtulníku nepotkat. Marek Dvořák už roky působí jako lékař letecké...
Jídlo v dějinách odráželo společenský status. Chudé vrstvy jedly luštěniny, obilí, maso bylo hlavně pro bohaté. A pro muže. Unikátní výzkum dokládá, že to platilo pro všechny epochy. Nerovnost podle...
Otevřít přeliv a riskovat zpoždění stavby dálnice? Rozhodnutí z prosince 1959 stálo za jednou z nejhorších katastrof poválečné Francie. Zhroucení přehrady Malpasset uvolnilo 50 milionů kubíků vody. A...
Je to jedna z nejvášnivějších fotbalových, a vůbec sportovních debat. Tichý génius, nebo atletická mašina? Jenže do volby mezi Lionelem Messim a Cristianem Ronaldem nepromlouvají jen naše preference...