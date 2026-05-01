Když máme černé svědomí z toho, že hodně solíme, většinou se obáváme vysokého krevního tlaku. To je zdravotní problém, kterou si se solí spojujeme nejčastěji. A právem, hodně soli může vést k infarktu, mrtvici. Jenže to není jediný nezdravý následek přílišného solení.
Mnohé studie ukazují i jiným směrem: sůl podle nich nesvědčí našemu mozku. Doložily to studie na hlodavcích, sůl podle nich zvyšuje zánět v těle, poškozuje mozkové cévy, následně paměť. Jenže doklady vlivu nadměrného solení na lidský mozek byly nejasné, rozporuplné. Některé studie dokládaly, že trestem za moc soli je kognitivní úpadek, jiné sůl nespojovaly s mozkovou dysfunkcí.
Nakonec začala mít věda podezření, že se následky solení mohou na lidském mozku podepisovat různě – podle pohlaví. Australská studie, která svá zjištění shrnula v magazínu Neurobiology of Aging, prověřila právě to.
A nebyla malým výzkumem, v hledáčku měla více než 1 200 lidí starších šedesáti let, v průměru jim bylo jednasedmdesát. Sledovala je po šest let, každých osmnáct měsíců podstupovali sadu kognitivních testů. A zpovídali se ze svých jídelníčků.
|
Ve skupině jako celku výzkum neshledal vztah mezi příjmem soli a kognitivním úpadkem sledovaných. Při rozlišení podle pohlaví však vypadaly výsledky docela jinak.