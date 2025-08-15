Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Na španělskou vesnici spadly americké vodíkové pumy. Jednu hledali měsíce

Premium

Fotogalerie 11

Vůbec nikomu se nic nestalo, ale... jak se vyrovnat s tím, co se stalo? Lidé z rybářské vesničky čelili faktu, že na ně spadlo letadlo a čtyři vodíkové bomby. | foto: Profimedia.cz

Radomír Dohnal
Mezinárodních incidentů, na něž nemohou být Spojené státy americké hrdé, se během studené války odehrála řádka. Událost ze španělského Palomares k nim patří. Na rybářskou vesnici totiž po letecké tragédii dopadly nejen trosky jejich bombardéru, ale i čtyři vodíkové pumy. A jedna z nich se ztratila.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Pondělí 17. ledna 1966 začalo docela poklidně, jak se na pobřeží španělského venkova sluší a patří. Po půl jedenácté dopolední už však bylo jakékoliv, jen ne normální. Znenadání se z čisté oblohy zřítilo na zem skoro sto tun hořících trosek. Po dopadu dál mocně vybuchovaly, zatímco se plameny rychle šířily suchou trávou po okolních svazích.

K neuvěření na tom bylo, že byť kusy pokrouceného železa, hliníkových konstrukcí, motory a polámaná křídla přeoraly povrch půdy na několika hektarech, v těsné blízkosti města, na několika ulicích, dvoře školy i v okolí rajčatové farmy, na hřbitově, při celém tom armagedonu se nezranilo ani kuře, natož pak někdo z místních lidí. A nepředstavitelné štěstí při obyvatelích vesnice Palomares, kteří tu pohromu pršící z nebes v oněmění pozorovali, setrvalo dál.

Do čtyřiadvaceti hodin se podařilo relativně snadno najít další dvě. Dopadly nedaleko hřbitova. Jejich padák se ovšem neotevřel. Navíc v obou explodovaly konvenční výbušniny, které byly součástí odpalovacího mechanismu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dlouhé stáří bez chorob: jeden návyk je nejúčinnější, říká expert

Zdravé staré lidi, kteří se dočkali svých osmdesátých let bez jediné chronické choroby, zkoumá po dvacet let. Ve své knize odhaluje, jaký klíč k takovému stáří je, podle vědeckých důkazů. Nazývá ho...

Kalendář Pirelli s českou stopou. Představí i Evu Herzigovou

Provokativní scény, úchvatné modelky, ambiciózní koncept. Kalendář Pirelli pro rok 2026 dal nahlédnout do momentů svého vzniku. Jeho fotograf Sølve Sundsbø před objektiv uvedl například...

Není síla jako síla. Pro zdravou dlouhověkost je důležitý speciální druh

Výkonnější svaly, silnější kosti, lepší kardiovaskulární i metabolická kondice. Též však zdravější mozek. Výhody silového tréninku potvrzuje studie za studií. Aktuální výzkum však potvrdil, že pro...

OBRAZEM: Pok-ta-pok. Nejstarší kolektivní míčová hra světa znovu ožívá

Byl to sport, ale nejen. Hra pok-ta-pok byla rovněž rituálem, symbolizovala pohyb Slunce a cyklus života a smrti. Oslavovala důležité mezníky roku. Urovnávaly se jí spory místo válčení. A někdy se po...

Mrtvola ji děsila otevřenými ústy. Kamufláž čerstvé vdovy oklamala i lékaře

Premium

Nedostatky ve vyšetřování, omyly, laxní přístup anebo pochybné závěry mohou způsobit nenapravitelné škody. Zejména jedná-li se o násilné trestné činy. Viníky můžou být jak pracovníci kriminálky, tak...

Na španělskou vesnici spadly americké vodíkové pumy. Jednu hledali měsíce

Premium

Mezinárodních incidentů, na něž nemohou být Spojené státy americké hrdé, se během studené války odehrála řádka. Událost ze španělského Palomares k nim patří. Na rybářskou vesnici totiž po letecké...

15. srpna 2025

Dlouhé stáří bez chorob: jeden návyk je nejúčinnější, říká expert

Zdravé staré lidi, kteří se dočkali svých osmdesátých let bez jediné chronické choroby, zkoumá po dvacet let. Ve své knize odhaluje, jaký klíč k takovému stáří je, podle vědeckých důkazů. Nazývá ho...

14. srpna 2025

Drcená mumie jako lék. Jeho příběh je napínavá historie plná omylů

Od dvanáctého do sedmnáctého století to byl jeden z běžných medikamentů evropských apatyk. Prášek z balzamovaných těl měl léčit doslova všechno, včetně erektilní dysfunkce. Zájem byl tak velký, že v...

13. srpna 2025

OBRAZEM: Pok-ta-pok. Nejstarší kolektivní míčová hra světa znovu ožívá

Byl to sport, ale nejen. Hra pok-ta-pok byla rovněž rituálem, symbolizovala pohyb Slunce a cyklus života a smrti. Oslavovala důležité mezníky roku. Urovnávaly se jí spory místo válčení. A někdy se po...

12. srpna 2025

Mamon, drogy a sex. Thajské mnichy špiní pikantní skandály, zasahuje policie i král

Premium

Mamon, drogy a sex. V zemi zasvěcené buddhismu dostává toto náboženství rány. Thajští mniši zapomínají na striktní pravidla, podle kterých mají žít, píše Magazín Víkend DNES.

11. srpna 2025

Kalendář Pirelli s českou stopou. Představí i Evu Herzigovou

Provokativní scény, úchvatné modelky, ambiciózní koncept. Kalendář Pirelli pro rok 2026 dal nahlédnout do momentů svého vzniku. Jeho fotograf Sølve Sundsbø před objektiv uvedl například...

11. srpna 2025

Narkobaron „Prcek“ Guzmán řídil drogový kartel i z vězení. Doplatil na touhu po slávě

Premium

Na seznamu nejhledanějších zločinců FBI patřilo Joaquínu Guzmánovi druhé místo hned za Usámou bin Ládinem. Jak se z vesničana ze zapadlého kouta Mexika, který nikdy nechodil do školy, stal...

10. srpna 2025

Mrtvola ji děsila otevřenými ústy. Kamufláž čerstvé vdovy oklamala i lékaře

Premium

Nedostatky ve vyšetřování, omyly, laxní přístup anebo pochybné závěry mohou způsobit nenapravitelné škody. Zejména jedná-li se o násilné trestné činy. Viníky můžou být jak pracovníci kriminálky, tak...

10. srpna 2025

Lov velkých turů byl ohromně nebezpečný, líčí biolog. Prapředci jedli slony i obří želvy

Premium

Začalo to v africké kolébce lidstva tunovými želvami, které nestihly utéct. Potom však byli v Evropě vyhubeni také sloni, nosorožci, koně, pratuři a další druhy velkých zvířat, jež se počítají do...

10. srpna 2025

Narodil se prvním císařským řezem, vládl v Bruselu. Vševěd ví, jak žil bratr Karla IV.

Premium

Budoucí vévoda byl vyňat z matčina těla a rána se zhojila. Středověké kroniky těmito slovy popsaly zrození Václava I. řečeného Českého, nevlastního bratra císaře Karla IV. O téměř sedm století...

9. srpna 2025

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

„Viděl jsem lidi bez očí a bez tváří.“ Muž, který přežil dva atomové výbuchy

Premium

Příběh Cutoma Jamagučiho je téměř neuvěřitelný. Když před 80 lety svrhly Spojené státy jadernou pumu na Hirošimu, byl tam. Na druhý den se vrátil domů do Nagasaki, aby totéž peklo zažil znovu. Přesto...

9. srpna 2025

Obrátíme toky řek. Sověti se snažili ovládnout vodu atomovkami

Vody v Sovětském svazu nebylo nikdy málo, jen zkrátka tekla špatným směrem. Na sever, místo k vyprahlému jihu. A tato křivda volala po nápravě. Proto se sovětští inženýři pokusili v sedmdesátých...

9. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.