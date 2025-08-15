Pondělí 17. ledna 1966 začalo docela poklidně, jak se na pobřeží španělského venkova sluší a patří. Po půl jedenácté dopolední už však bylo jakékoliv, jen ne normální. Znenadání se z čisté oblohy zřítilo na zem skoro sto tun hořících trosek. Po dopadu dál mocně vybuchovaly, zatímco se plameny rychle šířily suchou trávou po okolních svazích.
K neuvěření na tom bylo, že byť kusy pokrouceného železa, hliníkových konstrukcí, motory a polámaná křídla přeoraly povrch půdy na několika hektarech, v těsné blízkosti města, na několika ulicích, dvoře školy i v okolí rajčatové farmy, na hřbitově, při celém tom armagedonu se nezranilo ani kuře, natož pak někdo z místních lidí. A nepředstavitelné štěstí při obyvatelích vesnice Palomares, kteří tu pohromu pršící z nebes v oněmění pozorovali, setrvalo dál.
Do čtyřiadvaceti hodin se podařilo relativně snadno najít další dvě. Dopadly nedaleko hřbitova. Jejich padák se ovšem neotevřel. Navíc v obou explodovaly konvenční výbušniny, které byly součástí odpalovacího mechanismu.