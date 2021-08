Palmares: uprchlí nevolníci vytvořili v džungli stoletou říši

V průběhu 400 let, nejvýrazněji však v rozmezí 16. a 17. století, byly na území nynější Brazílie násilím dopraveny z afrického pobřeží přes čtyři miliony domorodců. Pro otrockou dřinu na plantážích cukrové třtiny, tabáku, rýže, kukuřice nebo práci v dolech. Čistě technicky to nebyli otroci.

Portugalci coby objevitelé a samozvaní vládci nově dobytých teritorií v Brazílii totiž zprvu razili systém tzv. encomiendy – tuhé feudální správy dobytých území. Trochu odlišné a v praxi ne zrovna méně kruté formy vykořisťování. Zahrnovala procesy násilného civilizování původních obyvatel, jejich nápravu těžkou prací, postupnou christianizací a vzděláváním. Regionálně stál v čele tohoto systému encomendero, guvernér, generálem vyvolený vazal a správce, který byl vůči koruně vázán daňovou povinností. Na jeho bedrech ležel úkol spravovat kraj. Změnit džungle a mokřady na výnosné polnosti, obhospodařované řádnými křesťany, ať indiánského, nebo importovaného afrického původu.

Nejsou to otroci, ale „jen“ nevolníci

V čem byl rozdíl od otroctví na severu Ameriky? Na severu jsou přivezení Afričané považováni za nesvéprávné otroky, stroje na těžkou práci, živý majetek svých pánů. Na jihu jim katolická církev ani španělská, portugalská koruna neupírala statut božích dětí, lidských bytostí. Nebyli považováni za otroky, jen za nevolníky. Možná primitivní barbary, třetiřadou sortu kulturně a společensky ještě méně hodnotnou než původní Indios, ale pořád lidi „hodné nápravy“. Nebyli majetkem, ale řádnými poddanými. Žili v komunitních vesnicích. Nucená práce na pozemcích správců byla jejich prvotní povinností, to ano, ale dostávali cosi jako odměnu za práci a z ní odváděli daně. Mohli se svobodně ženit a vdávat, pokřtění docházeli do kostela, učili se číst a psát.

Nedá se říct, že by snad na jihoamerických plantážích úřadovali dozorci bičem výrazně méně často než na severu, nicméně situace tu byla skutečně odlišná. Zvolený systém portugalské „tolerantní“ nevolnické správy byl nejspíš prostou reakcí na realitu Jižní Ameriky. Bílých kolonizátorů tu v celkovém zastoupení populace byla, na rozdíl od severoamerického kontinentu, stále jen hrstka. Byť byli domorodci-indiáni v pobřežních regionech naprosto zdevastováni dobyvateli a jimi zavlečenými chorobami, stále představovali sílu, se kterou bylo třeba počítat. Rozdíl v hrubých číslech byl zřejmý i u importovaných Afričanů. Na severu Ameriky skončilo za dlouhá staletí dohromady jen pět procent z celkového množství transportovaných otroků. Zbytek z 11,2 milionů zamířil na ostrovy v Karibiku, přičemž 35 procent z této děsivé sumy lidí skončilo v Brazílii.

Encomienda a její nevolnictví vnášelo do ne-otrokářsky kořistnického systému, postaveném na dřině desetitisíců indiánských domorodců a posléze statisíců Afričanů, zdání určité spravedlnosti a rovnoprávnosti. Efektivně bránila masivním povstáním, kterým by ony tisíce Portugalců v přístavních městech nedokázaly vzdorovat. A tento násilím nastolený řád věcí přijali Afričané do značné míry za vlastní a přirozený. Tedy, ne vždy a všude. V průběhu 17. století se mezi nevolníky na jihoamerických plantážích rychle šíří zvěsti o tzv. quilombolas.

Starý domov v novém pralese

Quilombolas nebo také kilombos byli sprostí zběhové, utečenci, „nevděční“ uprchlíci. A začasté taky zloději, žháři a vrazi. Alespoň tak je správci, encomenderos, vykreslovali ostatním. Ve skutečnosti to byli lidé, muži, ženy a děti, kteří se rozhodli vymanit z portugalského nevolnictví na plantážích tím, že prchli do zdejších nekonečných pralesů, které pro svou nezmapovanou neprostupnost vytvářely podél kolonií naprosto nekontrolovatelné území. Za útěkem nenásledovala ozbrojená pátrací akce, shon mužů se psy, dopadení a brutální potrestání uprchlíků. Džungle efektivně skryla každého. A jen pár stovek metrů od posledních palisád sídel kolonistů začínal docela nový svět.

Zvěsti, šířené mezi africkými nevolníky, nepřisuzovaly quilombolas chmurný osud těch, co se utopili v bažinách, podlehli jedovatým hadům anebo byli zabiti jaguáry. Ne. Věřili tomu, že někde v pralesích nalezli svůj nový domov a vrátí se, aby osvobodili i je. A tyto zvěsti se ukázaly být pravdivé.

Z táborů vyrostla města a království

V nářečí Bantu znamená kilombo polní ležení, válečný tábor. A průvodní realita prvních tábořišť uprchlíků v džungli tomu odpovídala. Jednoduché přístřešky, polo-zemnice vyhrabané v jílovité půdě, hradby z naostřených kůlů. Neustálý strach z dopadení, z neznámých zvuků pralesa, v němž číhá smrt. Setrvalý hlad a obava rozdělat oheň, aby k sobě nepřilákali pozornost pronásledovatelů. Jenže očekávaní nepřátelé pořád nepřicházeli. Místo nich, spolu s každou další sezonou sklizně cukrové třtiny, jen další utečenci z plantáží. A s nimi mulattos, caboclos, domorodí Indiáni. Dokonce i běloši, vesměs vojenští zběhové. Na základech jednoduchých nouzových táborů v džungli tak brzy začaly vyrůstat první macombo. Opevněné vesnice, vystavěné po africkém vzoru.

Jejich obyvatelé přitom měli, z hlediska kultury, etnické příslušnosti nebo víry, jen pramálo společného. Vlastní jim byla jen nechuť k portugalské koloniální správě a nevolnictví. Jejich společná jednota pramenila z odporu k tyranii a z touhy po svobodě. Z jednotlivých macombos, rozesetých na svazích hor, v nepřístupných údolích a podél bažin velkých řek, s populací vytrvale sycenou uprchlíky, rychle rostla celá města a malé nezávislé státy. Některé měly jepičí život, rozkmotřily se vlastní odlišností, hádkami a vnitřními spory o moc. Jiné však přetrvaly dekády. Největší z nich, vzniklé na pomezí regionů Pernambuco a Alagoas, nazvané podle dominujícího porostu palem Palmares, pak žilo neuvěřitelných dvaadevadesát let. Jako unikátní autonomní území založené nevolníky z Afriky.

Na území Palmares žilo v roce 1690 kolem 30 tisíc lidí, zatímco tehdy v regionu největší sídlo koloniálního kapitanátu Nové Lusitánie Pernambuco nemělo portugalského obyvatelstva víc než tři tisícovky a k tomu dalších 12 tisíc nevolníků.

Uprchlíky se honit nevyplatí, když hrozí jiná invaze

Prosté přečíslení a nepoměrně větší síla svobodného obyvatelstva přitom dlouhodobost existence Palmares vysvětluje jen z části. Především tehdy portugalské impérium řešilo mnohem zásadnější výzvy. Od samého počátku 17. století zápasilo o své zámořské kolonie s neméně schopnými Nizozemci. A tento původně obchodní a kompetenční boj přerostl v regulérní válku, na moři i na souši. Válku, která náramně hrála do karet Velké Británii (aktivně podporující nizozemské zájmy), protože efektivně odstavovala své největší konkurenty od vedení. Nizozemští kolonisté a vojáci vstoupili do Brazílie a zahájili proti Portugalcům blokády přístavů a pozemní ofenzivu.

Krátce na to se Portugalci rozkmotřili se svými někdejšími „spojenci“ a výhradními dodavateli „nevolníků“, s konžským královstvím. Válku s nimi sice v roce 1665 slavně zakončili masakrem u Mbwily, kde Portugalcům mimochodem vydatně pomáhali jejich jihoameričtí peóni, nicméně tím přišli o krytá záda v Africe. Nejisté vztahy s Kongem a Angolou, hlavními zdroji „pracovní síly“, stejně tak jako nizozemské výboje, představovaly pro Portugalce řádově větší problém než rostoucí města uprchlíků ztracená v jihoamerické džungli.

Uspořádat v krajně nestabilních časech trestnou výpravu na Palmares, s dopředu dost nejistým výsledkem, bylo prostě zbytečným dobrodružstvím. Nehledě k tomu, že po porážce konžské říše měli na export víc než dost nevolníků, kterými mohli na plantážích nahradit uprchlé Afričany. Palmares tím bylo odsouzeno ke klidu, růstu a prosperitě. Až se stalo největší komunitou uprchlíků v celé Jižní Americe.

Město, jehož sláva hvězd se dotýká

Hodnověrné dobové zdroje, které Palmares popisují, se omezují na dvě listinné zprávy nizozemských geografů. Vyčíst z nich lze, že sídlo hostí mnoho stovek obydlí, 220 budov vystavěných z hliněných cihel, devět náměstí, obchody a tržiště, čtyři kovárny, několik kostelů a cosi jako radnici. K tomu nezbytné opevnění, hlídané přístupové cesty, pasti a nástrahy na nezvané hosty. Kolem tohoto vpravdě ohromného sídla v džungli se nacházely desítky macombo, menších kmenových vesnic, čítajících od padesáti do stovky obyvatel. Nešlo o nějaké nahodilé zasídlení, ale plně soběstačné území s fungujícím zemědělstvím, chovem hospodářských zvířat, s vnitřně i externě bujícím obchodem.

S místními obyvateli totiž zboží ochotně směňovali jak Nizozemci, tak nevolníci z jednotlivých portugalských encomiend. A paradoxně i samotní Portugalci, kteří pro samé válčení s Nizozemskem neměli čas na vlastní produkci. Pro guvernéry z Pernambuca zůstávalo i nadále dobytí a pokoření Palmares věcí dlouhodobého plánu, ale nikoliv momentální priority. Až nebezpečně totiž hrozilo, že by uprchlí nevolníci mohli spojit síly s Nizozemci. Což je od „nevolníků“ přivlečených odkudsi z Angoly a Konga ukázka dost vychytralé taktické diplomacie.

Kdo za ní stál? Současní historikové k tomu sice nezaujímají jednotné stanovisko, ale ve shodě připouštějí, že si na tento problém zadělali Portugalci dost dobře sami. Tím, že po porážce Konžské říše v Africe vyvezli do Brazílie téměř kompletní a skoro neporušenou mocenskou strukturu svých protivníků. Kmenové vůdce, náčelníky, jejich rodiny. A ti se po útěku z plantáží velmi dobře etablovali v novém prostředí a navázali na předchozí zvyklosti.

Válka o jedno město stála jako polovina výnosu z Brazílie

V 70. a 80. letech 17. století byla značná část pralesního regionu považována za celistvé království afrického kmenového střihu. Říkalo se mu Angola Janga, tedy Malá Angola. Palmares bylo jeho hlavním městem, v kterém vládne Velký pán Ganga Zumba. Fungují tu domorodé soudy, je naznačena úřední správa a stálý dozor nad bezpečností zajišťuje pravidelná armáda. Se samotným mocnářem je však trochu potíž. V roce 1678 se totiž jeden takový pokusil oficiálně uzavřít smír s generál-guvernérem z Pernambuca. Podmínky Portugalců byly jasné: ať se z města a uprchlického státu lidé vystěhují blíže ke koloniálním osadám a ať vydají ze svých řad všechny, kdo se už nenarodili jako svobodní, tedy kdo prchli jako nevolníci. Ganga Zumba s tím souhlasil. Možná proto, že Portugalcům věřil.

Rozumné to však nebylo, ukázalo se poté, co Afričané vyšli z džungle. Okamžitě byli lapeni a převedeni k práci na plantážích. Druhý útěk už rozhodně nebyl tak snadný. Mladý Zumbi, snad syn konžské královny, však měl štěstí. Vrátil se zpět do Palmares, kde tamního Ganga Zumbu, svého strýce, za zradu na lidu otrávil. A zaujal jeho místo, stejně jako nesmiřitelný postoj proti koloniální správě. V podstatě vyhlásil portugalské koruně válku. Jeho lidé začali loupit v osadách a farmách kolonistů, přepadat kupce a transporty zásob. Stali se tím pro Portugalce velmi citelnou svízelí. Horší pro africkou guerillu však bylo, že portugalské rozbroje s Nizozemskem už neměly takovou intenzitu jako dřív. Takže koloniální správa už měla prostředky a vůli situaci s uprchlíky razantně řešit.

Tím se začíná psát historie tzv. Guerras de Palmares. Devět velkých a kolem dvou desítek menších tažení portugalských vojáků postupně zcela narušilo soudržnost království Angola Janga. I když se samotné Palmares vždy dokázalo ubránit a obléhání ustát, po každé ofenzivě mizelo v plamenech a dýmu více macombos, kmenových vesnic v okolí. Ubývalo tím polí, která mohla velké město uživit. Kleště se svíraly.

Válečná kampaň nepřišla Portugalce levně. Náklady se za 15 let vyšplhaly na 500 milionů portugalských reálů. Což bylo pro korunu ekvivalentem poloviny výnosu z celé Brazílie. Palmares však nemohlo odolávat věčně. Zvlášť když si Portugalcům přispěchali na pomoc dobrovolníci z indiánských kmenů. Ti cítili, že je pořád lepší být druhořadým obyvatelem-nevolníkem ve vlastní porobené zemi než být třetiřadým Afričanem.

Svobodné město pod palmami tedy v roce 1694 padlo a jeho obyvatelé skončili v zajetí a na plantážích. Zradou byl pak lapen a následně popraven i sám Zumbi. Trosky mohutného města si brzy vzala džungle a zůstala jen legenda o království, kde spolu žili lidé nejrůznějších etnik, kultur a vyznání. V míru a pokoji, toužící po svobodě.