Muži v Česku rostou v moderní otce.Pečují o nemocné děti a vodí je do školy

Jeho ústředním zjištěním je, že muži v Česku jsou na cestě od tradičního k modernímu otcovství. Vyplývá to ze srovnání s obdobnými předchozími výzkumy, zejména se studií Podoby otcovství v České republice z roku 2010.

Archetyp patriarchálního otce ve funkci hlavy rodiny, jehož role se vyčerpává vyděláváním peněz, zatímco domácí práce a starost o děti je neplacenou domácí směnou, kterou automaticky po svém zaměstnání vykonává pouze žena, bere za své. Chod domácnosti i péči o děti totiž stále více sdílejí i tátové.

Mezi činnosti, v nichž došlo ve srovnání s rokem 2010 k nejvyššímu skoku otcovského angažmá, přitom patří například aktivity spojené s nemocí potomků. K lékaři s nimi chodí o 16 procent mužů více, v roce 2010 to bylo 16 procent, letos 32 procent, a rovněž o 16 procent více mužů o děti při chorobě pečuje, před deseti lety to bylo 15 procent, nyní 31 procent. I proto klesá počet mužů s názorem, že se o nemocné potomky dovede nejlépe postarat matka. Onen tradiční náhled zastává stále ještě 77 procent otců, je to však o 12 procent méně než v roce 2010.

Den otců: 21. červen 2020 Tradici oslavy otců založila Američanka Sonora Smart Doddová, aby ocenila úsilí, s nímž její ovdovělý otec vychoval ji a její čtyři sourozence. V roce 1966 prohlásil třetí červnovou neděli oficiálním Dnem otců prezident Kyndon Johnson. V Česku svátek jako první připomněl Tátafest, který v roce 2007 poprvé uspořádala Liga otevřených mužů.

Do nakupování potravin se zapojuje 50 procent otců, to je o 17 procent více než před deseti lety, na kroužky potomky vodí 43 procent, což představuje zvýšení o 18 procent. V případě večerní hygieny dětí se za deset let zvýšilo zapojení otců o 14 procent, z 22 na 36 procent. Ze 47 procent se na 64 procent zvedl počet otců, jimž podle jejich vyjádření vůbec nevadí vstávat k malým dětem v noci.

Tradiční dělba rolí končí

„Za posledních deset let došlo k významnému posunu k modernímu pojetí otce jako angažovaného pečovatele. Významně ubylo otců, kteří jsou pro tradiční dělbu práce, kdy se žena stará o děti a domácnost a muž vydělává,” shrnuje Hana Friedlaenderová z Nielsen Admosphere, která výzkum prováděla. V roce 2010 zastávalo tradiční náhled na rozdělení rolí 81 procent mužů, letos je to 54 procent.

Podobně klesl, z 69 procent v roce 2010 na současných 47 procent, názor, že tátové by si s dětmi měli především hrát, zatímco praktickou péči o ně mají vykonávat matky. Šestašedesát procent otců má stále vyšší příjem než jejich partnerky, jen 66 procent tátů si však myslí, že dětem nejvíce prospěje právě finančním zajištěním, přičemž před deseti lety to bylo 77 procent.

Naopak společné trávení času považuje za největší vklad do života dětí 93 procent otců, z toho 46 procent volí možnost „určitě ano“. Před deseti lety si to myslelo 89 procent, ovšem variantou „určitě ano“ svůj postoj podepřelo pouze 36 procent respondentů.

O otcovskou dovolenou je zájem

S těmito zjištěními souzní i postoj otců k týdennímu státem placenému volnu, které mohou od roku 2019 čerpat do šesti týdnů od narození potomka. „Téměř devět respondentů z deseti se domnívá, že otcovská dovolená je dobrým prostředkem pro upevnění pouta mezi otcem a dítětem,“ shrnuje výzkum.

Role otců se mění. Jsou za to rádi Starat se o dítě neznamená být pod pantoflem. Otec už není majitel rodiny, který po příchodu z práce všechno pofackuje a sedne si do křesla k novinám. „Tátové se mnohem víc zapojují do života svých dětí. To je největší změna, kterou muži podstupují,“ řekl v pořadu Rozstřel sociolog a šéf Ligy otevřených mužů Josef Petr.

Pouze 26 procent však stávající podobu otcovského volna považuje za dostatečnou. Sedmdesát procent by si její zákonnou úpravu přálo rozšířit, buď jejím prodloužením, nebo vyšším finančním krytím.

Výzkumu se účastnilo 839 otců nezletilých dětí, kteří pokrývali věkové rozmezí od pětadvaceti do čtyřiapadesáti let. Liga otevřených mužů na něj navázala ještě průzkumem, jehož se účastnilo 201 respondentů. Více než polovina z nich uvedla, že by v případě narození dítěte chtěla zůstat jistou dobu na rodičovské dovolené.

Jejich výpovědi však též zcela bezpochybně pojmenovaly i překážku, která by jim podle jejich soudu znemožňovala strávit na rodičovské delší dobu – zhruba dvě třetiny otců jsou totiž těmi, kdo v páru vydělává více peněz, jejich rodičovská by tedy byla citelnou ranou rodinnému rozpočtu.

Liga otevřených mužů přitom dodává, že od roku 2022 by v Česku měla platit, skrze směrnici Evropské unie, minimálně dvouměsíční nepřenositelná rodičovská dovolená pro druhého z pečujících, tedy ve většině případů pro otce. Osmačtyřicet procent mužů a žen by podle průzkumu souhlasilo s tím, aby ony dva měsíce zákonná úprava „odsekla“ ze stávající rodičovské dovolené. Mnohem větší podporu má však verze, která by dva měsíce přidala ke stávající rodičovské dovolené navíc, takovému řešení by tleskalo téměř 79 procent zpovídaných.

Výrazně přibylo otců, kteří nedávají přednost práci před rodinou, tvoří 71 procent, před deseti lety to bylo o 15 procent méně. Kariéra je na prvním místě pro 17 procent otců, v roce 2010 si jí víc hledělo dvakrát tolik, 34 procent.