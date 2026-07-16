Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Velmi ortodoxní metal: pravoslavný kněz hraje pekelně nebeskou hudbu

Autor:
Majestátní bílý vous, dlouhá róba vlající přes statnou postavu, řecký ortodoxní kříž na krku, růženec v ruce. Důstojný, vážný vzhled. A davy příznivců. K pravoslavnému otci Dionysiovi Tabakisovi však nevzhlížejí kvůli jeho náboženským promluvám. Naslouchají jeho hlasité elektrické kytaře. Kterou jeho církev vidí jako nástroj ďábla.
Část 1/3

Obskurní obal ukrývá klenot experimentální hudby. Nebo spíš experimetální?

Jeho osobnost stojí na oněch dvou pilířích, tvrdé, experimentální muzice a na víře. Podtrhuje to již obal jeho magnetofonové kazety, kterou na jaře roku 2025 vydal v počtu 150 kusů.

Do světa vyšla jako skutečná lahůdka pro milovníky obskurit, produktů podivínství, trofejí z kategorie bizarností. Na patřičně amatérsky vyvedeném přebalu se tyčí Tabakis v eksorassonu, rouchu duchovních řecké ortodoxní církve, a kamilavce, pevné kněžské pokrývce hlavy bez krempy. V ruce sedmistrunnou kytaru. Vše je v black metalově černé, narušuje ji jen Tabakisův nebesky bělostný vous.

Kolem portrétu je vysázeno sedmatřicet rudých růží, vše na podkladu kýčovitě modrých nebes s obláčky. Nahoře název pětatřicetiminutového alba: Paradise Metal, Rajský metal. A ještě jedno poselství: písmena kolem řeckého ortodoxního kříže na pekelné kytaře nesou zkratku motta „Ježíš Kristus vítězí“.

Z šuplíku prazvláštních rarit však nahrávka brzy vyskočila. Otec Tabakis na ní totiž servíruje fascinující hudbu, směs éterického doom metalu, kostelní křesťanské hudby, byzantských motivů, techna i rapu.

Je to jako rebelské spojení nebe a pekla. Jeho vlastní, prudérní řecká ortodoxní církev totiž považuje sekulární hudbu za satanistickou. Elektrickou kytaru a metalovou hudbu zvlášť.



Vstoupit do diskuse
Témata: hudba, Církev, kytara, kostel

Nejčtenější

Město duchů u Balatonu děsí i láká: sovětské vojenské město pohlcuje příroda

Malá Moskva, Zakázané město anebo též v narážce na černobylskou radioaktivní...

Malá Moskva, Zakázané město anebo též v narážce na černobylskou radioaktivní zónu Maďarské Pripjať. Tak se říká opuštěnému vojenskému areálu v západním Maďarsku, v župě Veszprém. Oblast u Balatonu,...

Italský Černobyl: únik dioxinu korporace tajila, mezitím znetvořil děti

Nikoho nevarovala, katastrofu se snažila utajit. Nejméně po sedm dní mlčela...

Nikoho nevarovala, katastrofu se snažila utajit. Nejméně po sedm dní mlčela korporace Givaudan o tom, že z její lombardské továrny ICMESA unikl jedovatý dioxin. Další týden trvalo, než začala...

Lovil je jako zvěř. Aljašský netvor nenáviděl „špatné ženy“, miloval lov

Vyslýchajícím se měnil před očima. Pekař Bob Hansen odkrýval netvora, který v...

Běžný chlapík, pekař, člen místní aljašské komunity, výtečný lovec, majitel trofejních kousků. Nikdo netušil, že po dlouhé roky loví a vraždí ženy. Sebemenší podezření neměli sousedé, ani lovečtí...

Muže bodla 193krát, prý se bála, že je živý. Soud jí to neuvěřil, dokázal sexuální hru

Premium
Susan Wrightová v soudní síni 4. března 2004

Přesně stotřiadevadesátkrát Susan Wrightová, plachá modrooká matka dvou malých dětí, bodla svého muže v manželské posteli, než ho zakopala na zahradě jejich domu na předměstí amerického Houstonu.

Zlověstná kovová bedna. FBI před půl tunou dynamitu kasino neochránila

Řízený odpal se nepovedl. Z kasina nezbylo nic.

Byla to podivná kovová bedna. V srpnu 1980 ji objevili zaměstnanci kasina u Lake Tahoe. Brzy se ukázalo, že je to jedna z nejsofistikovanějších bomb, jaké kdy byly ve Spojených státech sestrojeny....

Velmi ortodoxní metal: pravoslavný kněz hraje pekelně nebeskou hudbu

Obskurní obal ukrývá klenot experimentální hudby. Nebo spíš experimetální?

Majestátní bílý vous, dlouhá róba vlající přes statnou postavu, řecký ortodoxní kříž na krku, růženec v ruce. Důstojný, vážný vzhled. A davy příznivců. K pravoslavnému otci Dionysiovi Tabakisovi však...

16. července 2026

Město duchů u Balatonu děsí i láká: sovětské vojenské město pohlcuje příroda

Malá Moskva, Zakázané město anebo též v narážce na černobylskou radioaktivní...

Malá Moskva, Zakázané město anebo též v narážce na černobylskou radioaktivní zónu Maďarské Pripjať. Tak se říká opuštěnému vojenskému areálu v západním Maďarsku, v župě Veszprém. Oblast u Balatonu,...

15. července 2026

Zlověstná kovová bedna. FBI před půl tunou dynamitu kasino neochránila

Řízený odpal se nepovedl. Z kasina nezbylo nic.

Byla to podivná kovová bedna. V srpnu 1980 ji objevili zaměstnanci kasina u Lake Tahoe. Brzy se ukázalo, že je to jedna z nejsofistikovanějších bomb, jaké kdy byly ve Spojených státech sestrojeny....

14. července 2026

Znamená nevěra konec? Studie zjistila, co rozhodne o záchraně vztahu

Tíživý moment to je. Jenže k rozpadu vztahu nevěra vést nemusí.

Je to jeden z nejdestruktivnějších momentů, které může vztah zažít. Na jedné straně přináší trauma, pocit zrady, úzkosti, na druhé stud, pocit viny. Musí však nevěra znamenat zhroucení vztahu?...

13. července 2026

Muže bodla 193krát, prý se bála, že je živý. Soud jí to neuvěřil, dokázal sexuální hru

Premium
Susan Wrightová v soudní síni 4. března 2004

Přesně stotřiadevadesátkrát Susan Wrightová, plachá modrooká matka dvou malých dětí, bodla svého muže v manželské posteli, než ho zakopala na zahradě jejich domu na předměstí amerického Houstonu.

12. července 2026

Italský Černobyl: únik dioxinu korporace tajila, mezitím znetvořil děti

Nikoho nevarovala, katastrofu se snažila utajit. Nejméně po sedm dní mlčela...

Nikoho nevarovala, katastrofu se snažila utajit. Nejméně po sedm dní mlčela korporace Givaudan o tom, že z její lombardské továrny ICMESA unikl jedovatý dioxin. Další týden trvalo, než začala...

12. července 2026

Strašidlo antisemitismu v českých zemích nikdy nevymizelo. Kam sahají jeho kořeny

Premium
Památník v Terezíně připomíná utrpení tuzemských Židů.

Ještě před pár lety asi nikoho nenapadlo, že se i osmdesát let po holokaustu bude mluvit o stoupající nenávisti vůči Židům ve společnosti, dokonce v té evropské s dlouhou křesťansko-židovskou...

11. července 2026

Mafie vám vezme duši. Já si ji vzala zpět, říká bývalá gangsterská královna

Premium
Thelma Wright, mafiánka

Její život je unikum. Když zastřelili jejího muže, šéfa černošské mafie, jednoduše převzala drogový byznys. Řídila jednu z největších distribučních sítí prodeje kokainu a heroinu na světě. A dovedla...

10. července 2026

Lovil je jako zvěř. Aljašský netvor nenáviděl „špatné ženy“, miloval lov

Vyslýchajícím se měnil před očima. Pekař Bob Hansen odkrýval netvora, který v...

Běžný chlapík, pekař, člen místní aljašské komunity, výtečný lovec, majitel trofejních kousků. Nikdo netušil, že po dlouhé roky loví a vraždí ženy. Sebemenší podezření neměli sousedé, ani lovečtí...

9. července 2026

Co si chcete zapamatovat, nesmíte si zapsat! Novinář vyzkoušel trénink paměti

Premium
PŘEDNÁŠKA. Účastníci doufají, že si zapamatují, co se dnes dozví.

Abychom si zapamatovali nákupní seznam o pětadvaceti položkách, rozmístíme je v představě po bytě a necháme je vykonávat aktivity, které přísluší lidem. Za chvíli byt v mojí představě neodpovídá...

8. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Fotbal hrajeme v Česku i díky šlechtě. Míč k nám přivezl Thurn-Taxis, říká historik

Premium
Miloš Hořejš

Aristokraté nebyli jen slavní vojevůdci, ministři a duchovní, ale také podnikatelé, průmyslníci, automobilisté, cestovatelé, stavebníci, lesníci, sportovci, těžaři a lidé, kteří udávali trendy...

8. července 2026

Mají všechno – Koloseum i Český Krumlov. Čínský architektonický bizár

Celý svět v jedné zemi. Americké kovbojské městečko, benátské paláce a kanály,...

Celý svět v jedné zemi. Americké kovbojské městečko, benátské paláce a kanály, pařížské fontány, londýnské mosty. I náš Český Krumlov. Čínská „duplicature“, duplikační architektura, nabídla všechno....

8. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.