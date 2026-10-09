Nobelovka není kontroverzní, pokud se do ní nezapojí Trump
Pokud letos Nobelovy ceny zaujaly i lidi, kteří vědu běžně nesledují, má na tom zásluhu hlavně Donald Trump. Americký prezident se netají tím, že by cenu za mír rád získal, a nominaci dostal od několika vlád. Na jeho šance ale sám pohlíží skepticky. Novinářům ve čtvrtek řekl, že netuší, kdo letos uspěje, a o Nobelově výboru prohlásil: „Mají pověst lidí, kteří by to asi nedali někomu, jako jsem já.“ Zda měl pravdu, se ukáže v pátek.
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„Asi by to nedali někomu, jako jsem já.“ Trump letos v zisk Nobelovy ceny nevěří
Bez Trumpa by se o Nobelovkách mluvilo hlavně ve vědeckých a literárních kruzích. A to i přesto, že letošní ročník už přinesl zajímavá jména.
Duchové z vesmíru a zrcadlové molekuly
Cenu za fyziku získal Belgičan Francis Halzen, který stojí za neutrinovou observatoří IceCube v Antarktidě. Ta nedaleko jižního pólu zachytává neutrina, téměř nepolapitelné částice přilétající ze vzdálených koutů vesmíru.
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Druhá letošní Nobelova cena padla za duchy z hlubokého vesmíru
Nobelovu cenu za chemii si rozdělili Francouz Henri B. Kagan a Japonec Kensō Soai. Zkoumali, proč v živých buňkách drtivě převažuje jen jedna ze dvou zrcadlových verzí určitých molekul, podobně jako se od sebe liší levá a pravá ruka.
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Chemičtí nobelisté za rok 2026 zkoumali zrcadlové obrazy molekul života
Cenu za literaturu dostala šestasedmdesátiletá kanadská básnířka Anne Carsonová, která čerpá z antiky a do angličtiny přeložila Sofokla i Aischyla.
Herečka nás nadchne víc než kvantová fyzika
Zkuste ale u nedělního oběda vysvětlit, proč by neutrina měla někoho dojmout. A tady je jádro problému.
S tím, jak zaujmout veřejnost odbornými tématy, se potýká celá vědecká obec. Objevy oceněné Nobelovou cenou jsou často výsledkem desítek let práce. Jejich význam se nedá shrnout do jedné věty. Film si pustíte a písničku si zazpíváte, ale kvantovým jevům většina z nás nerozumí.
K tomu se přidává i samotný formát. U Oscarů nebo Slavíků víme měsíce předem, kdo o ocenění soupeří. Můžeme si tipovat, sázet a fandit. U Nobelových cen se jména nominovaných drží v tajnosti padesát let. Nemáte komu držet palce, takže napínavé finále prostě neexistuje.
Tisková konference místo galavečera
Ani samotné vyhlášení nepřipomíná show. Je to dopolední tisková konference v pracovní den, kde zástupce akademie přečte jména a vysvětlí objev. Akademie ji sice vysílá živě na svých webech a sítích, ale večerní program pro celou rodinu to není. Laureáti se o výhře často dozvědí telefonátem ze Švédska, někdy ještě v posteli.
Slavnostní chvíle s králem, róbami a banketem přijde až 10. prosince ve Stockholmu, cena za mír se předává v Oslu. To je ale dva měsíce po vyhlášení, kdy už se o nobelistech dávno nemluví.
Nobelova cena tak paradoxně nepotřebuje to, co ostatní ceny: pozornost davu. Její prestiž stojí na více než stoleté tradici, ne na sledovanosti.
|Oblast
|Datum vyhlášení
|Uděluje
|Mír
|pátek 9. října
|Norský Nobelův výbor
|Ekonomie
|pondělí 12. října
|Královská švédská akademie věd
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