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Oscary sledujeme v televizi, Nobelovy ceny ne. Je chyba v nich, nebo v nás?

Zuzana Jarolímková
  4:00aktualizováno  9:59

Americký prezident Donald Trump by Nobelovu cenu za mír rád získal, sám ale své šance vidí skepticky. | foto: AP

Týden Nobelových cen se blíží do finále. Zbývají už jen ceny za mír a za ekonomii. Zatímco Oscary, Thálie nebo Slavíci mají červený koberec, přímý přenos a davy fanoušků, o nových nobelistech se většina z nás dozví mimochodem ze sociálních sítí, nebo vůbec. Proč nejprestižnější ocenění na světě nedokáže strhnout širší publikum?

Nobelovka není kontroverzní, pokud se do ní nezapojí Trump

Pokud letos Nobelovy ceny zaujaly i lidi, kteří vědu běžně nesledují, má na tom zásluhu hlavně Donald Trump. Americký prezident se netají tím, že by cenu za mír rád získal, a nominaci dostal od několika vlád. Na jeho šance ale sám pohlíží skepticky. Novinářům ve čtvrtek řekl, že netuší, kdo letos uspěje, a o Nobelově výboru prohlásil: „Mají pověst lidí, kteří by to asi nedali někomu, jako jsem já.“ Zda měl pravdu, se ukáže v pátek.

„Asi by to nedali někomu, jako jsem já.“ Trump letos v zisk Nobelovy ceny nevěří

Bez Trumpa by se o Nobelovkách mluvilo hlavně ve vědeckých a literárních kruzích. A to i přesto, že letošní ročník už přinesl zajímavá jména.

Nobelova cena

Duchové z vesmíru a zrcadlové molekuly

Cenu za fyziku získal Belgičan Francis Halzen, který stojí za neutrinovou observatoří IceCube v Antarktidě. Ta nedaleko jižního pólu zachytává neutrina, téměř nepolapitelné částice přilétající ze vzdálených koutů vesmíru.

Druhá letošní Nobelova cena padla za duchy z hlubokého vesmíru

Nobelovu cenu za chemii si rozdělili Francouz Henri B. Kagan a Japonec Kensō Soai. Zkoumali, proč v živých buňkách drtivě převažuje jen jedna ze dvou zrcadlových verzí určitých molekul, podobně jako se od sebe liší levá a pravá ruka.

Chemičtí nobelisté za rok 2026 zkoumali zrcadlové obrazy molekul života

Cenu za literaturu dostala šestasedmdesátiletá kanadská básnířka Anne Carsonová, která čerpá z antiky a do angličtiny přeložila Sofokla i Aischyla.

Herečka nás nadchne víc než kvantová fyzika

Zkuste ale u nedělního oběda vysvětlit, proč by neutrina měla někoho dojmout. A tady je jádro problému.

S tím, jak zaujmout veřejnost odbornými tématy, se potýká celá vědecká obec. Objevy oceněné Nobelovou cenou jsou často výsledkem desítek let práce. Jejich význam se nedá shrnout do jedné věty. Film si pustíte a písničku si zazpíváte, ale kvantovým jevům většina z nás nerozumí.

K tomu se přidává i samotný formát. U Oscarů nebo Slavíků víme měsíce předem, kdo o ocenění soupeří. Můžeme si tipovat, sázet a fandit. U Nobelových cen se jména nominovaných drží v tajnosti padesát let. Nemáte komu držet palce, takže napínavé finále prostě neexistuje.

Ilustrační snímek

Tisková konference místo galavečera

Ani samotné vyhlášení nepřipomíná show. Je to dopolední tisková konference v pracovní den, kde zástupce akademie přečte jména a vysvětlí objev. Akademie ji sice vysílá živě na svých webech a sítích, ale večerní program pro celou rodinu to není. Laureáti se o výhře často dozvědí telefonátem ze Švédska, někdy ještě v posteli.

Slavnostní chvíle s králem, róbami a banketem přijde až 10. prosince ve Stockholmu, cena za mír se předává v Oslu. To je ale dva měsíce po vyhlášení, kdy už se o nobelistech dávno nemluví.

Nobelova cena tak paradoxně nepotřebuje to, co ostatní ceny: pozornost davu. Její prestiž stojí na více než stoleté tradici, ne na sledovanosti.

OblastDatum vyhlášeníUděluje
Mírpátek 9. říjnaNorský Nobelův výbor
Ekonomiepondělí 12. říjnaKrálovská švédská akademie věd

Nobelova cena 2026: přehled vítězů a termíny vyhlášení dalších laureátů
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