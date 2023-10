Zpěv z reproduktorů, zelené světlo. Petr Vydra zkoušel odchyt a kroužkování ptáků

Vynáším ven sýkorku zvanou uhelníček. Asi jí nedošlo, že ji nesu na svobodu, a tak se mi nevděčně zaklovla do kůže na prstu. Nebolelo to, protože to udělala silou odpovídající přibližně deku její váhy. Jen mě překvapila srdnatost tak nepřiměřená tomu, jaký je to malý prďola.

Povel do sedla nemusí znamenat, že se vyhoupneme na koňský hřbet, ale třeba to, že se vypravíme do horského sedla. To je snížené místo mezi dvěma vrchy. Horskými sedly často vedou cesty skrz pohoří, a to nejen pro ty, kteří se pohybují po dvou či po čtyřech, ale taky pro ptáky. I ti vezmou za vděk sníženým místem, protože letět přes vrcholy by je na dlouhých podzimních cestách do jižních krajů zbytečně vyčerpávalo.