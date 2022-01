Cestu k orlickým vraždám otevřel ožrala s bernardýnem, vzpomíná policista

Rané devadesátky byly dobou, kdy zločinci mohli všechno, kdežto policie, jen co si vybojovala. Oslabeni o matadory, kteří utíkali do civilu za lepším, se zbylí policejní srdcaři neochotně smiřovali s tím, že uvolněné židle za psacími stroji zaplňují nezkušení elévové. Co se však od předrevoluční praxe nezměnilo: kriminalista v terénu dál potřeboval hlavně tužku, blok a dobré boty. A dál platilo, že kriminalista by neměl být líný vyrazit občas anonymně obšlápnout pár profláklých putyk a barů ve svém rajonu, zavést neformálně řeč s personálem, jen tak chvíli poslouchat, co se šustne v prostředí.

Někdy na podzim roku třiadevadesát si operativně vyrazili po restauracích taky František Jonáš s Janem Štočkem, kriminalistická elita z pražského oddělení vražd. A ve smíchovském snack baru Diana se to stalo.