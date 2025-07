Část 1/4

Pořád plnou parou. Nicole Deadone, druhá zleva, se nevzdává. První kolo soudu však prohrála.

Byl to projekt! Start-up paní Nicole Daedone se v roce 2004 trefil do své doby. Rezonoval. Její koncept orgasmické meditace měl být pro ženy „hydratací“ vlastního já, cestou nejen k vlastnímu uspokojení, ale rovnou k vlastní osobnosti, k vlastním emocím. Odpovídal jak důrazu na nový pohled na ženu, tak touze po zdokonalování se. Patnáctiminutovou orgasmickou meditaci vynalezenou paní Daedone zařadil do své knihy Čtyřhodinové tělo guru life hackerů Tim Ferris, opěvovala ji Chloe Kardashianová, prostor jí poskytovala Gwyneth Paltrowová, která ostatně sama vede sexuální byznys kritizovaný jako neetický, neodborný.

Metoda se vyučovala na retreatech v centrech firmy OneTaste. Úspěšně prosperovaly, podle hlášení serveru Bloomberg Businessweek z června 2018 stály její kurzy od v přepočtu dnešních deseti tisíc korun do úctyhodných 336 tisíc. Roční předplatné všech akcí přišlo na víc než milion dvě stě tisíc korun. Účastnice čekaly seance s hromadnými masturbacemi, meditace, společný život, komunita.

Jenže to všechno neslo sektářské rysy, manipulaci, nesvobodu, začaly vyzrazovat hlasy žen, které z prostředí retreatových center odešly. Jejich svědectví začala vydávat média, věnoval se jim dokument společnosti Netflix. Firma se rebrandovala na ErosPlatform, restrukturalizovala.

Jenže její zakladatelka Daedone a její pravá ruka Rachel Cherwitzová skončily u soudu. Než v červnu roku 2025 vynesl rozsudek, mluvila před ním řada žen, které do center OneTaste vstoupily kvůli osvobození – a zažily podle svých slov sektářské věznění.

Jednou z nich byla Becky. Za orgasmem se do náruče firmy paní Daedone vydala ve svých třiadvaceti letech. Seznala, že její očekávání a plány OneTaste byly docela jiné.