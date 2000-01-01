Od olympiády si pořadatelé slibují prestiž, pozornost celého světa, vzpruhu ekonomice. Realita ale bývá méně oslnivá: rozpočty se násobí, dluhy přetrvávají a finanční zisk zůstává spíše výjimkou než pravidlem. Tragickými monumenty nenaplněných očekávání zůstávají opuštěné sportovní areály.
Ze státních rozpočtů plynou na uspořádání olympijských her miliardy v dolarech. Přitom ale představují investici s krajně nejistou návratností. Obhájit se dá tím, že si skrze ní kupujete vysílací na všech televizních obrazovkách světa, kde promítáte zimní krásy své země. (Itálie – Sestriere)
Vydané sumy ale často pozbydou smysl dřív, než roztaje sníh. Ve smutném případě jihokorejských Alp pak ještě dřív, než k olympiádě vůbec dojde. Tady se 800 milionů promarnilo, aniž by Mezinárodní olympijský výbor lokalitu hostitele potvrdil. (Jižní Korea – Sokcho)
Na kolik vyjde zimní olympiáda? Laicky řečeno, samotná „akce“ není o moc dražší, než uspořádání mezinárodní konference s účastí všech zemí světa. Třeba taková mezinárodní klimatická konference COP, jako byla ta loňská v brazilském Belému, stála přibližně 2 miliardy dolarů. (Francie – Grenoble)
Oficiální organizační náklady zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022 činily 3,9 miliard dolarů. O čtyři léta dříve, v jihokorejském Pchjongčchang, to vyšlo na 2,19 miliard. (Jižní Korea – Sokcho)
Operační rozpočet zimních olympijských her ve Vancouveru 2010 činil 1,84 miliardy, v Turíně 2006 to bylo 1,33 miliard dolarů. (Itálie – Turín)
To je ovšem jen provozní část výdajů, samotná organizace her. Mnohem nákladnější je ovšem investiční část, která konání velkých her předchází. (Itálie - Cortina d’Ampezzo)
Zahrnuje to výstavbu potřebné infrastruktury, vybudování sportovišť, ubytování, zázemí. A tam už vzduchem létají desítky miliard dolarů. (Bosna a Hercegovina – Sarajevo)
Kolik přesně? Záleží, jak dobrá je kapacitní vybavenost a již existující podmínky v místě plánovaného konání zimní olympiády. (Bosna a Hercegovina – Sarajevo)
Kde jsou podmínky nedostatečné, musí se vybudovat nové a lepší. K cenovce za „uspořádáme olympiádu“ doplatil Peking v roce 2022 výstavbou infrastruktury 38 miliard dolarů. (Čína - Peking)
Tím dosud nejdražším podnikem byly z hlediska peněz vydaných na výstavbu nové infrastruktury Zimní olympijské hry v Soči v roce 2014. (Rusko – Soči)
Přepočítáno, částka přesahující jeden bilion korun. Opravdu drahá zábava. (Sarajevo-Bosna a Hercegovina)
Pro investiční projekty, budování infrastruktury spojené s pořádáním olympiády, přitom platí ještě pár nepříjemných pravidel. (Itálie – Sestriere)
To první zní, že původní odhad nákladů se vždy ukáže jako nepřesný a rozpočet pro výstavbu infrastruktury je překročen nad stanovený limit. Zní to direktivně, ale je to tak. (Itálie – Sestriere)
Od roku 1924, uspořádání prvních Zimních olympijských her ve francouzském Chamonix se ještě nikdy nestalo, že by prvotní odhad nákladů na infrastrukturu „seděl“. Zatím to vždy bylo o něco dražší, než pořadatelská země čekala. (Itálie – Sestriere)
O kolik že bývají ty náklady překročeny? Zpravidla o 100 procent původního odhadu. V extrémních případech zimních her v Soči pak o 289 procent. (Rusko – Soči)
Ale jde to i hůř. Zimní hry v Montrealu 1976 se podařilo v nákladech „přestřelit“ o neuvěřitelných 720 procent. (Kanada – Montreal)
Druhé nepsané pravidlo? To už jsme v úvodu nakousli. Suma provozních výdajů, samotná organizace her, se průběžně prodražuje. Zdá se, že hry budoucí budou vždy o něco dražší, než byly hry minulé. Alespoň tak to zatím vypadá. (Itálie – Sestriere)
Jen pro představu, Zimní olympijské hry v roce 1952, v norském Oslu, stály z hlediska organizačních nákladů „jen“ 12 milionů norských korun. Přibližně 2,1 milionu dolarů. Oslo si tehdy mohlo dovolit nést tíhu organizačních nákladů z běžného rozpočtu města. (Norsko – Hamar)
O dvaačtyřicet let později, v Lilehammeru, už pořadatelské náklady narostly na 2,25 miliard dolarů. I když byly očekávány jen náklady nepřesahující 600 milionů dolarů. (Norsko – Lilehammer)
Že by podobnou „tíhu“ uneslo samotné Nagano, bylo v roce 1998 nemyslitelné. Organizační výdaje činily 800 milionů dolarů, a investiční náklady do vybudování zázemí stály 10 miliard dolarů. (Japonsko – Nagano)
Celé Japonsko se muselo složit a zvýšit svůj národní dluh, aby hry mohlo vůbec uspořádat. (Japonsko – Nagano)
Nepříjemné pravdy chodí stejně ve trojicích. A poslední nepříjemná pravda tedy zní: investice vložené do pořadatelství her se nevrací. (Japonsko – Nagano)
Tedy určitě ne ve smyslu okamžité finanční návratnosti, spojené s vlastním konáním akce. Z účetního hlediska je to záležitost čistě ztrátová. (Rusko – Soči)
Na ubytování a servisu pro fandící diváky, prodeji vstupenek a televizních práv „vydělali“ v Soči 2014 přibližně 69 milionů dolarů. (Rusko - Krasnaya Polyana)
Což v porovnání s padesáti miliardami dolarů na výdajích lichotivě nevypadá. (Rusko - Krasnaya Polyana)
Každé pravidlo má svou výjimku. I to o prodělečnosti ZOH. Zatím ty vůbec nejziskovější byly pro pořadatele Zimní olympijské hry v Salt Lake City. „Vydělaly“ prý až 176 milionů dolarů. A jako zatím jediné z pořádaných zimních her prý skončily v celkovém zisku. (USA – Park City)
Naopak norský Lilehammer v roce 1994 požádal o umoření dluhu vzniklém pořádáním olympiády norskou vládu. I za francouzské Albertville musela po roce 1992 zatáhnout šedesátimilionový dluh francouzská vláda. (Itálie – Sestriere)
A kanadský Montreal? Ten splácel své dluhy třicet let sám, až do roku 2006. (Kanada – Montreal)
Ono vznosné pořádání zimních olympijských her tedy nemá přímou ziskovost, návratnost investic veskrze nebývá pozitivní. (Itálie – Sestriere)
Navíc představuje poměrně extrémní dlouhodobé břemeno, protože města čelí novým dlouhodobým výdajům na údržbu vystavěných areálů sportovišť. (Itálie – Sestriere)
Nemálo těch vystavěných areálů, které sloužily jako velmi nákladná kulisa celému světu ke sledování sportovních dramat, tak chátrají. Jsou neudržitelné, a proto skončí v postupném rozvratu, rozkladu a nakonec v troskách. Jako smutné památníky slávy, která nepřišla. (Rusko - Krasnaya Polyana)
Podle zprávy Mezinárodního olympijského výboru (IOC) zůstává sice 85 procent pro olympiády vystavěných sportovišť v provozu minimálně po další čtyři léta, což až tak špatně nezní. (Jižní Korea – Sokcho)
Ale do té bilance se mísí i hry letní. Areály po hrách zimních si obvykle tak dobře nestojí. (Řecko – Atény)
Proč by tedy někdo vůbec měl mít zájem o pořadatelství zimních olympijských her, když to vypadá jako jeden velký Černý Petr? To už je složitější. Motivace se totiž dost liší. (Rusko – Soči)
Mezi hlavní důvody jistě patří politická prestiž. Navýšení globálního profilu pořadatelské země, která půjde vidět a před celým světem se bude moci ukázat. (Japonsko – Izuna)
Je to rovněž otázka národní hrdosti, prezentace vlastní kultury. Příslib možného ekonomického impulsu, zvýraznění potenciálu cestovního ruchu, akcelerace investičních příležitostí, modernizace infrastruktury. A samozřejmě velké podpory sportu. (Itálie – Sestriere)
Norský Lilehammer možná nezabodoval finančně, ale do světového podvědomí se jako fantastické lyžařské středisko nakonec skutečně zapsal. A dlouhodobě, dílem proto, že dokázal zužitkovat vytvořenou infrastrukturu, na své olympijské reputaci úplně tratit nebude. (Norsko – Lilehammer)
Obecně lépe vyjdou samozřejmě ti pořadatelé, kteří zázemím, ať už sportovišti nebo potřebnou infrastrukturou, disponují. Což nás dostává k Milánu - Cortina d’Ampezzo. (Itálie – Sestriere)
Provozní rozpočet letošních zimních olympijských her činí 1,9 miliardy dolarů, a má být z části pokryt vysílacími a sponzorskými smlouvami. (Itálie – Sestriere)
Tento rozpočet však nezahrnuje kapitálové náklady, včetně výstavby nových olympijských sportovišť nebo vylepšení železničních a silničních systémů. Italská vláda vyčlenila na infrastrukturu přibližně 4,2 miliardy dolarů z veřejných prostředků. (Itálie – Sestriere)
Mezinárodní olympijský výbor tvrdí, že se hry vyplatí Italům tím, že zvyšují viditelnost města a přitahují turisty. (Rusko - Krasnaya Polyana)
Některé pozitivně laděné zprávy naznačují, že Milán-Cortina by snad měla regionu přinést ekonomický impuls ve výši 6 miliard dolarů. (Jižní Korea – Pchjongčchang)
Byli na Zimní olympijské hry 2026 v Milánu - Cortina d’Ampezzo připraveni předem? Ne úplně. Už to, že pořadatelské dvojměstí od sebe leží 400 kilometrů daleko, klade vysoké nároky na logistiku. (Itálie – Sestriere)
Stavěla se hokejová aréna Santagiulia v Miláně i bobová dráha v Cortině. I tady se rozpočet překračoval. (Itálie – Milán)
Konečný účet za sportovní událost formátu zimní olympiády vystaví až čas. Itálie už ale má s pořadatelstvím zkušenosti a na první pohled se nezdá, že byly zatíženy nějakou zásadní kontroverzí. (Itálie – Sestriere)
Jinými slovy, město Milán a alpské středisko Cortina d’Ampezzo po skončení her asi chátrat nebudou. V tom se od většiny pořadatelských měst a států budou výrazně odlišovat. (Jižní Korea – Pchjongčchang)
To nejdůležitější, čím se pořadatelé Zimních olympijských her 2026 chtějí odlišit je, že pro vytvářené zázemí hledali alternativní využití ještě před zahájením stavební činnosti. Například olympijské bydlení v Miláně je navrženo tak, aby se mohlo adaptovat na další využití. (Itálie – Milán)
Přeměna olympijského bydlení na studentské není zcela novou myšlenkou. Studenti dnes obývají bývalé olympijské vesnice v Mnichově, Atlantě, Calgary i Turíně. Tato strategie však byla často zvolena až po letech zkoušení a omylů. (Itálie - Cortina d’Ampezzo)
Nová olympijská vesnice v Miláně zatím představuje pozitivní příklad toho, jak si dnes jinak hostitelská města nastavují priority – a poučují se z minulých chyb – při olympijské výstavbě. (Itálie – Milán)
