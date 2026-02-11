|
Zimní olympiáda nese kromě slávy dluhy, které zpravidla nezmizí se sněhem
Skřítek, playboy, násilník. Případ princeznina syna otřásá norskou monarchií
Vždycky jako by byl něčím jiným než sebou. Symbolem neobvyklého královského svazku. Dokladem jeho vybočení z tradic. Jeho přítěží. Jeho ikonou. Miloučkým šotkem norského národa. Nečlenem královské...
OBRAZEM: Bohyně sex-appealu. Carol Doda uhranula ňadry a topless tancem
Platinové vlasy, podmanivý pohled, působivá ňadra. Posléze, po mnoha silikonových dávkách, stále působivější. Carol Doda byla bohyní burlesky. Královnou skandálnosti. Kráskou, která způsobila velkou...
Cíl je závislost. Průmyslové potraviny se podobají víc cigaretám než jídlu
Firmy je vyrábějí tak, aby na nich u konzumentů podpořily závislost. Ultrazpracované potravinové výrobky mají víc společného s cigaretami než se zeleninou a ovocem, shrnuje studie.
Krása přírody hodně zblízka. Soutěž nabízí majestátní můru i poezii s vlky
Dovede nahlédnout do nitra přírody. Ocenit její protagonisty, kteří by našim očím unikli. Přiblížit se k těm, jejichž ostražitost je bariérou. Soutěž Close-Up Photographer of the Year nabízí i v...
Roztomilá, důstojná, záhadná. Soutěž odhaluje tváře divoké přírody
Přes šedesát tisíc fotek z více než stovky zemí. Každá nese unikátní výraz, příběh, sdělení, poselství anebo otazník, apel. Soutěž snímků divoké přírody Wildlife Photographer of the Year předkládá...
Porno škodí, ale jen některým, říká studie. Patříte mezi ně?
Není škodlivá sama o sobě, automaticky. Pornografie ubližuje jen některým lidem, kteří si ji dopřávají. A kritériem není kvantita. Zda nám porno bude škodit, nezávisí na tom, jak ho konzumujeme...
Lidský chameleon vraždil své ženy a děti a zavíral je do sudů. Aby mohl stále mizet
Kolik životů může prožít jediný člověk pod falešnými identitami? A kolik životů musí zmařit, aby svou vylhanou existenci utajil? Lidský chameleon Rasmussen je ojedinělým případem kriminalistiky. Jeho...
Pohřbení zaživa unikla. Paní Kaprovou stihl za milostné spiknutí přesto strašlivý trest
Její poprava patří k nejkrutějším exekucím vykonaným v českých zemích na společensky vysoce postavené ženě. Nebývalo zvykem mrskat urozené dámy veřejně a nahé ani jim stínat hlavy jako Anně Marii...
Rafinovaný zločin na Židovské radnici. Slavný inspektor odhalil lupiče podle bot
Kdo uměl za první republiky vykrást trezor, byl považován v „galérce“ za smetánku. A vlastně právem, protože to předpokládalo vynalézavost i fortel. Nebylo to jako vykrást půdu nebo obrátit někomu...
České území je zásadní pro historii lidstva. Klíčový je zub neandrtálce, líčí archeolog
„Jsme lokalitou světového významu, tady se odehrála závěrečná etapa evoluce člověka. Doslova a do písmene,“ říká pro Magazín Víkend DNES archeolog Petr Škrdla, který na jihu Moravy hledá pozůstatky...
Sovětský svaz ho poslal trpět do gulagu, vědec pak režimu pomohl dobýt vesmír
Jeho životopis je typickým a smutným příkladem toho, jak se ke svým velikánům stavěl Sovětský svaz. Otec sovětských vesmírných úspěchů Sergej Pavlovič Koroljov zemřel před 60 lety jako génius, jemuž...