Zimní olympiáda nese kromě slávy dluhy, které zpravidla nezmizí se sněhem

Radomír Dohnal
Od olympiády si pořadatelé slibují prestiž, pozornost celého světa, impuls regionální ekonomice. Realita bývá o dost méně oslnivá: rozpočty se násobí, dluhy přetrvávají a finanční zisk zůstává spíše výjimkou než pravidlem. Tragickými monumenty nenaplněných očekávání zůstávají opuštěné sportovní areály.
Od olympiády si pořadatelé slibují prestiž, pozornost celého světa, vzpruhu... Ze státních rozpočtů plynou na uspořádání olympijských her miliardy v dolarech.... Vydané sumy ale často pozbydou smysl dřív, než roztaje sníh. Ve smutném případě... Na kolik vyjde zimní olympiáda? Laicky řečeno, samotná „akce“ není o moc... Oficiální organizační náklady zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022... Operační rozpočet zimních olympijských her ve Vancouveru 2010 činil 1,84... To je ovšem jen provozní část výdajů, samotná organizace her. Mnohem... Zahrnuje to výstavbu potřebné infrastruktury, vybudování sportovišť, ubytování,... Kolik přesně? Záleží, jak dobrá je kapacitní vybavenost a již existující... Kde jsou podmínky nedostatečné, musí se vybudovat nové a lepší. K cenovce za... Tím dosud nejdražším podnikem byly z hlediska peněz vydaných na výstavbu nové... Investiční náklady tu přesáhly sumu padesáti miliard dolarů. (Rusko – Soči)

11. února 2026

