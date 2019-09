Tajemstvím dlouhého života je optimismus. A dá se naučit

Její výsledky jsou ohromující. Zjistila, že optimismus dává větší šanci na dosažení „výjimečné dlouhověkosti“, k překročení pětaosmdesáti let života. A že to platí jak pro ženy, tak pro muže. Výsledek přečká i zohlednění negativních faktorů, jako je kouření, pití alkoholu, špatná životospráva, nedostatek fyzické aktivity nebo deprese.

„Očekávat, že život přinese dobré věci, může být klíčem k dlouhému životu,“ shrnuje verdikt vědeckého zkoumání server today.com. A připomíná, že vědci vycházeli z výzkumů, které pokrývaly přes 69 tisíc žen a téměř 1 500 mužů. Slečny a paní odborníci sledovali po deset let, chlapce a pány po třicet.

Rozčlenili je do tří skupin podle hladiny jejich optimistických postojů a zjistili, že respondenti s nejvyšší hladinou optimismu mají o 11 až 15 procent delší život než lidé s nejnižší.

Proč tomu tak je? Lewina Lee, vedoucí studie, která vyšla v magazínu PNAS, přiznává, že přesnou odpověď nezná. Naznačuje však, že optimističtí lidé mohou mít větší motivaci udržovat se v lepším zdravotním stavu, ovšem nejen to. Zároveň mohou efektivněji regulovat stres, který dokáže organismus posunovat k srdečním chorobám, poruchám jater, zažívacím potížím. Předchozí studie prokázala, že pozitivně naladění lidé mají nižší riziko předčasného úmrtí kvůli rakovině, mrtvici nebo poruchám srdce.

Optimismus je přitom podle Lee dědičný pouze z pětadvaceti procent. „Je tak spousta prostoru k úpravám,“ zdůrazňuje vedoucí výzkumu. Lepší odolnost optimistů ke stresu neznamená, že by ho nezažívali nebo se nerozčilovali. „Stává se jim to však méně často,“ vysvětluje Josh Klapow z University of Alabama.

Dodává, že nejde o to říkat si: „Musíš být šťastný.“ „Můžeme být smutní a zároveň mít naději. Můžeme být skleslí a dívat se směrem k lepší budoucnosti. Právě to je ochranným faktorem,“ líčí.

Jak si ochranný skafandr optimismu vybudovat? Vyplatí se registrovat pozitivní věci, které se nám každý den staly, a před spaním si je zapsat, líčí server today.com, stejně jako si poznamenat několik věcí, za něž jste vděční. To proto, abychom na kladné zážitky a zkušenosti nezapomínali pod návalem starostí, výzev a nezdarů. Podobně optimismus posiluje, když si pravidelně dopřejeme čas a zcela jasně si představíme sebe v budoucnosti, jakou bychom si přáli.

„Hodně času trávíme tím, že se ohlížíme po tom, co by nám mohlo ublížit, co by se mohlo pokazit, co nechceme, aby se opakovalo. Když mozek přinutíme, aby se staral i o věci, za něž jsme vděční, o pozitivní faktory, naučíme ho jak to, že se je možné vyhnout negativnímu, tak vyhledávat to kladné,“ objasňuje Klapow.

Aktuální studie otevírá dveře dalším, které by její závěry měly zpřesnit a ověřit. Jejím limitem je například to, že většina jejích respondentů a respondentek byli běloši a bělošky a jen menšina z nich měla nízký socioekonomický status, jak připomíná list The Guardian.