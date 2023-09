Proslavil jste se jako moderátor, jste ale hlavně promotér. Co přesně vaše práce obnáší?

Věnuji se MMA a bojovým sportům. Znamená to vymyslet celkový koncept tak, aby oslovil co největší počet lidí. A aby mu vůbec dali šanci, což je hodně těžké. Věřím ale, že třeba i vašim čtenářkám by se naše turnaje líbily!

Každý, kdo se na MMA dívá, má chuť ho vyzkoušet. Proto je tak sexy.