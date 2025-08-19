Odsouzený vrah spolu s tehdejším vyšetřovatelem případu Lubošem Valeriánem vypovídal v pořadu TV Prima Bez lítosti, z něhož přinášíme přepis vybraných pasáží.
Horní Suchá bývala chudá hornická obec nedaleko Havířova. V květnu 1990 místní obyvatele vyděsila několikanásobná vražda.
Luboš Valerián: Mrtvolu muže jsme našli v posteli, mrtvolu ženy na podlaze v jedné z místností a ještě jedna zraněná žena ležela za vstupními dveřmi, kde byla nalezena oznamovatelkou události.
Vyděšená sousedka se rozeběhla k nejbližšímu telefonu, který byl na vrátnici nedaleké šachty, aby přivolala pomoc.
LV: Ty domky byly spíše strohého vybavení, žili v nich starší lidé, vesměs důchodci, nemocní, nedisponovali žádnou technikou. I proto byl nejbližší telefon skutečně až na vrátnici té šachty.
Došlo k brutálnímu násilí, ať už formou kopání, údery pěstmi, údery dřevěnou násadou, údery sekerou. Prostě ho fyzicky zlikvidovali.