Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Neměl jsem se ženit. Druhou mojí největší chybou bylo vraždění, říká zabiják penzistů

Premium

Fotogalerie 2

Martina Eretová, reportérka, spisovatelka a dokumentaristka zpovídá vězně Ondreje Gažika, který v roce 1990 společně s pěticí kumpánů přepadal a okrádal seniory na Havířovsku. Několik z nich jejich počínání nepřežilo. | foto: FTV Prima

  20:00
První polovina roku 1990, čtyři vraždy penzistů na Havířovsku. Hlavní podíl na mordech nesl rodák z východního Slovenska Ondrej Gažik (*1954), který měl v té době za sebou už deset nepodmíněných trestů. Gažik sedí v českém kriminále skoro 35 let a svou vlastní účast na masakrech řadou různých předmětů včetně seker a kladiv dodnes zlehčuje.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Krimi příběh

Odsouzený vrah spolu s tehdejším vyšetřovatelem případu Lubošem Valeriánem vypovídal v pořadu TV Prima Bez lítosti, z něhož přinášíme přepis vybraných pasáží.

Horní Suchá bývala chudá hornická obec nedaleko Havířova. V květnu 1990 místní obyvatele vyděsila několikanásobná vražda.
Luboš Valerián: Mrtvolu muže jsme našli v posteli, mrtvolu ženy na podlaze v jedné z místností a ještě jedna zraněná žena ležela za vstupními dveřmi, kde byla nalezena oznamovatelkou události.

Vyděšená sousedka se rozeběhla k nejbližšímu telefonu, který byl na vrátnici nedaleké šachty, aby přivolala pomoc.
LV: Ty domky byly spíše strohého vybavení, žili v nich starší lidé, vesměs důchodci, nemocní, nedisponovali žádnou technikou. I proto byl nejbližší telefon skutečně až na vrátnici té šachty.

Došlo k brutálnímu násilí, ať už formou kopání, údery pěstmi, údery dřevěnou násadou, údery sekerou. Prostě ho fyzicky zlikvidovali.

Luboš Valeriánvyšetřovatel

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Krimi příběh

Narkobaron „Prcek“ Guzmán řídil drogový kartel i z vězení. Doplatil na touhu po slávě

Guzmánovo zatčení v roce 2014 patřilo k nejsledovanějším událostem.

Na seznamu nejhledanějších zločinců FBI patřilo Joaquínu Guzmánovi druhé místo hned za Usámou bin...

Mrtvola ji děsila otevřenými ústy. Kamufláž čerstvé vdovy oklamala i lékaře

ilustrační snímek

Nedostatky ve vyšetřování, omyly, laxní přístup anebo pochybné závěry mohou způsobit nenapravitelné...

Zahrabaný Vietnamec v lese, mrtvý senior v bytě. Klíčem k případům byly hodiny

ilustrační snímek

Zločin – vraždy nevyjímaje – často nechodí sám. A někdy se jednotlivé případy propletou tak, že se...

Odtáhl ji za ruce a ukojil své zrůdné pudy. Od oprátky vraha nezachránila ani matka

ilustrační snímek

Mrzlo. Seběhl schody a kabát si zapnul až ke krku. Otevřel dveře a žárovka z chodby osvítila...

Smrt angažované svazačky. Pomsta, nebo řádění sadisty? Důkaz vydal zamrzlý rybník

Na rybníku Aloisov v parku uprostřed pražského sídliště Černý Most se pod dvěma...

Nemusíte mít žádné pochybné známosti v kriminálním polosvětě, aby si vás – samozřejmě zcela...

Soumrak gayů. Sériovému vrahovi pomáhala i homofobie New Yorku a policie

Případ nakonec vyšetřoval detektiv Matthew Kuehn. Na malém snímku Richard...

Nešlo jen o posměšky, urážky. New York devadesátých let dvacátého století znamenal pro gaye...

Vášnivý vztah ho vyšel draho. S milenkou prchal ze země, ale lidé se proti nim spikli

ilustrační snímek

Představy o manželské nevěře se různí. Jakkoli je to vůči ženám nespravedlivé, obvykle si...

Nejčtenější

Dlouhé stáří bez chorob: jeden návyk je nejúčinnější, říká expert

Zdravé staré lidi, kteří se dočkali svých osmdesátých let bez jediné chronické choroby, zkoumá po dvacet let. Ve své knize odhaluje, jaký klíč k takovému stáří je, podle vědeckých důkazů. Nazývá ho...

Sexuálně i obecně spokojenější. Mezi singles se jednomu pohlaví daří lépe

Je to stále častější fenomén: bez partnera nebo partnerky žije víc a víc lidí. Jenže o tom, jak spokojeně, víme málo. Aktuální studie zjišťovala, zda single stav vyhovuje spíš mužům, nebo ženám. Byla...

OBRAZEM: Pok-ta-pok. Nejstarší kolektivní míčová hra světa znovu ožívá

Byl to sport, ale nejen. Hra pok-ta-pok byla rovněž rituálem, symbolizovala pohyb Slunce a cyklus života a smrti. Oslavovala důležité mezníky roku. Urovnávaly se jí spory místo válčení. A někdy se po...

Varan komodský a jiné zázraky. Fotografická soutěž oslavuje oceán

Nahlíží na něj z mnoha perspektiv, z hladiny, z hlubin, z dronů, z pobřeží. Oceánský život zachycuje v mnoha jeho dimenzích. Ukazuje nespoutanost, krásu a sílu. Připomíná jeho propojení s lidmi....

Psanci Jesse James a Billy the Kid i brutální Apači. Divoký západ byl jiný, než líčí literáti

Premium

Asi žádná jiná epocha neinspirovala tolik romanopisců, filmařů, kreslířů či hudebníků než krvavý příběh dobývání Divokého západu. Byl plný svobodomyslnosti, proradnosti, vášnivosti i statečnosti a...

Neměl jsem se ženit. Druhou mojí největší chybou bylo vraždění, říká zabiják penzistů

Premium

První polovina roku 1990, čtyři vraždy penzistů na Havířovsku. Hlavní podíl na mordech nesl rodák z východního Slovenska Ondrej Gažik (*1954), který měl v té době za sebou už deset nepodmíněných...

19. srpna 2025

Sexuálně i obecně spokojenější. Mezi singles se jednomu pohlaví daří lépe

Je to stále častější fenomén: bez partnera nebo partnerky žije víc a víc lidí. Jenže o tom, jak spokojeně, víme málo. Aktuální studie zjišťovala, zda single stav vyhovuje spíš mužům, nebo ženám. Byla...

19. srpna 2025

Varan komodský a jiné zázraky. Fotografická soutěž oslavuje oceán

Nahlíží na něj z mnoha perspektiv, z hladiny, z hlubin, z dronů, z pobřeží. Oceánský život zachycuje v mnoha jeho dimenzích. Ukazuje nespoutanost, krásu a sílu. Připomíná jeho propojení s lidmi....

18. srpna 2025

Psanci Jesse James a Billy the Kid i brutální Apači. Divoký západ byl jiný, než líčí literáti

Premium

Asi žádná jiná epocha neinspirovala tolik romanopisců, filmařů, kreslířů či hudebníků než krvavý příběh dobývání Divokého západu. Byl plný svobodomyslnosti, proradnosti, vášnivosti i statečnosti a...

17. srpna 2025

Nejpodivnější válečné tajemství: v irském táboře žili zajatí Němci společně s Brity

Premium

Mohli chodit do hospody i tancovat, chodili s místními dívkami, ženili se, studovali, sportovali, jezdili na koni a brali hezký plat. V Irsku se žilo britským a německým zajatcům za druhé světové...

16. srpna 2025

Na španělskou vesnici spadly americké vodíkové pumy. Jednu hledali měsíce

Premium

Mezinárodních incidentů, na něž nemohou být Spojené státy americké hrdé, se během studené války odehrála řádka. Událost ze španělského Palomares k nim patří. Na rybářskou vesnici totiž po letecké...

15. srpna 2025

Dlouhé stáří bez chorob: jeden návyk je nejúčinnější, říká expert

Zdravé staré lidi, kteří se dočkali svých osmdesátých let bez jediné chronické choroby, zkoumá po dvacet let. Ve své knize odhaluje, jaký klíč k takovému stáří je, podle vědeckých důkazů. Nazývá ho...

14. srpna 2025

Drcená mumie jako lék. Jeho příběh je napínavá historie plná omylů

Od dvanáctého do sedmnáctého století to byl jeden z běžných medikamentů evropských apatyk. Prášek z balzamovaných těl měl léčit doslova všechno, včetně erektilní dysfunkce. Zájem byl tak velký, že v...

13. srpna 2025

OBRAZEM: Pok-ta-pok. Nejstarší kolektivní míčová hra světa znovu ožívá

Byl to sport, ale nejen. Hra pok-ta-pok byla rovněž rituálem, symbolizovala pohyb Slunce a cyklus života a smrti. Oslavovala důležité mezníky roku. Urovnávaly se jí spory místo válčení. A někdy se po...

12. srpna 2025

Mamon, drogy a sex. Thajské mnichy špiní pikantní skandály, zasahuje policie i král

Premium

Mamon, drogy a sex. V zemi zasvěcené buddhismu dostává toto náboženství rány. Thajští mniši zapomínají na striktní pravidla, podle kterých mají žít, píše Magazín Víkend DNES.

11. srpna 2025

Kalendář Pirelli s českou stopou. Představí i Evu Herzigovou

Provokativní scény, úchvatné modelky, ambiciózní koncept. Kalendář Pirelli pro rok 2026 dal nahlédnout do momentů svého vzniku. Jeho fotograf Sølve Sundsbø před objektiv uvedl například...

11. srpna 2025

Narkobaron „Prcek“ Guzmán řídil drogový kartel i z vězení. Doplatil na touhu po slávě

Premium

Na seznamu nejhledanějších zločinců FBI patřilo Joaquínu Guzmánovi druhé místo hned za Usámou bin Ládinem. Jak se z vesničana ze zapadlého kouta Mexika, který nikdy nechodil do školy, stal...

10. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.