VIDEO: Hvězda s tupláky. Servírka z Oktoberfestu dobyla sociální sítě

Video, které její výkon – podává ho bez mrknutí oka a bez jakékoli okázalosti – dokumentuje, se stalo hitem internetu. Na TikToku ho zhlédlo přes šedesát milionů lidí. Vlastně dočista přes noc se Verena Angermeierová stala hvězdou sociálních sítí.

Prý ji to překvapilo, nemyslela si, že by video mohlo vzbudit takový ohlas. „Nečekala jsem, že to video internetem takto poletí,“ uvedla serveru BR24. Ten vypočítává, že zatímco prázdný tuplák váží 1,3 kilogramu, dobře natočený 2,3 kila.

Pyramida Vereny Angermeierové obnáší skoro třicet kilogramů, servírka ji přitom po pivnici na Oktoberfestu nenosí, jen když se dívá kamera. Není to jen raritní kousek pro oko, na předvádění se. V pivním stanu Schützen-festzelt takto roznáší tupláky běžně.

V sobotu začal letošní Oktoberfest:

S pivem na Oktoberfestu běhá od svých osmnácti let, ale jinak pro zvládnutí svého působivého stylu nijak speciálně netrénuje. Nezvedá činky, nechodí do posilovny. Zvedám svého malého synka, směje se. A roznáší pivo. Od dubna do října prý pracuje jako servírka téměř každý víkend na folklorních festivalech v Dolním Bavorsku, kde bydlí. Je to však jen vedlejší zaměstnání, její hlavní prací je pozice projektové manažerky v softwarové firmě.