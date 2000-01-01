náhledy
Dvanáct mrtvých, přes dvě stovky zraněných. Jenže následkem krajně pravicového teroristického útoku při Oktoberfestu roku 1980 bylo i něco jiného. Nejistota. Při útoku zemřel i jeho pachatel Gundolf Köhler. Otázka, jestli ho k činu postrčila neonacistická síť, zda měl zadání a komplice, zůstává navzdory opakovanému vyšetřování bez jasné odpovědi dodnes.
Je to největší neonacistický masakr v Německu od druhé světové války, jeden z nejkrvavějších tamních teroristických útoků vůbec.
Jeho pachatele známe. Byl jím student Gundolf Köhler, člen Wiking Jugend, neonacistické mládežnické organizace zformované po vzoru Hitlerjugned, a neonacistické milice Wehrsportgruppe Hoffmann.
Jenže nad rámcem jeho činu, a vlastně i nad tím, jak k teroristickému aktu přistoupily německé úřady, se vznášejí otazníky.
Nálož vybuchla po desáté večerní, uložena byla v odpadkovém koši. Výbušniny byly nacpané do britského minometného granátu. Sedm lidí zemřelo hned, pět dalších následně. Celkem 213 dalších obětí bylo zraněno, mnoho přišlo o končetiny.
Narodil se v roce 1959, působil v krajně pravicových kruzích, od čtrnácti let byl členem neonacistické strany NPD, Wiking Jugend (její logo je na obrázku), účastnil se cvičení paramilitární organizace Wehrsportgruppe Hoffmann.
Při studiích na vysoké škole vstoupil Köhler do krajně pravicového studentského kroužku, který se podílel na násilných konfrontacích s levicovými studenty.
Vyšetřovatelé však případ uzavřeli s tím, že Köhler vraždil z osobních pohnutek. Teroristický čin měl spáchat sám a vysvětlením měla být jeho nevyrovnaná osobnost.
Vyšetřování bylo ukončeno v roce 1982. O patnáct let později byly zničeny všechny důkazy. Včetně cigaretových nedopalků z Köhlerova auta, které by později mohly skrze DNA poukázat na možné spolupachatele. A včetně kusu ruky, která nepatřila žádné z obětí.
K dispozici bylo víc indicií, že útok nebyl činem osamoceného pachatele. Köhler byl hodinu a půl před výbuchem viděn ve vášnivé debatě s dvěma muži, s vlasy nakrátko, ve vojenských bundách.
Z místa činu se měl ztratit kufřík, který svědci viděli poblíž odpadkového koše.
Týden před útokem svědkyně viděla před vchodem do areálu Oktoberfestu pět mužů v autě, dokonce si i pamatovala poznávací značku: VS-DD 500. Patřila autu Köhlerova otce.
Kvůli nedostatkům původního vyšetřování se případ v roce 2014 pod tlakem obětí, novinářů, politiků znovu otevřel.
Vyjevilo se například, že se před útokem Köhler svěřil dvěma přátelům s nápadem spáchat teroristický útok, který by se přičetl krajní levici – a ve federálních volbách roku 1980 by se tak zvýšily šance pravicových stran.
Federální úřady pročetly přes 300 tisíc dokumentů, vyslechly přes tisíc svědků a přeživších.
S otazníkem tak zůstává angažmá Karl-Heinze Hoffmanna, jeho snímek je z roku 2016. V roce 1986 skončil ve vězení za neonacistické aktivity, ale ne kvůli útoku na Oktoberfest. Propuštěný byl po třech letech, napravil se prý.
Začal podnikat v realitách, šlechtí vepře, své myšlenky šíří a na svou minulost se ohlíží skrze internet.
„Činy krajně pravicových extremistů vyzývají k bdělosti,“ apeluje pamětní deska k teroristickému útoku při Oktoberfestu 1980.
