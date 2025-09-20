Oktoberfest v německém Mnichově láká každoročně miliony návštěvníků, kteří touží zažít jedinečnou atmosféru bavorské kultury, tradiční kostýmy a nezapomenutelnou zábavu.
Jak se začala psát historie Oktoberfestu?
Příběh Oktoberfestu se datuje ke dni 12. října 1810, kdy bavorský korunní princ Ludwig (pozdější král Ludvík I.) slavil svou svatbu s princeznou Terezou Sasko-Hildburghausenskou. Oslavy proběhly na louce, která byla na její počest pojmenována Theresienwiese (Louka Terezy) a kde se festival koná dodnes.
Součástí oslav byl také velký koňský dostih, který se panstvu natolik zalíbil, že se rozhodlo ho zopakovat i následující rok. To už k oslavám přibyla i zemědělská výstava. Zanedlouho se objevily i kuželky, houpačky a další pouťové atrakce, následované stánky s hrami o ceny.
Velké pivní stany, které znají návštěvníci dnes, se pak ovšem objevily až na začátku 20. století. Do té doby se pivo prodávalo jen z malých stánků.
Původní jednorázová akce se tak postupně vyvinula ve tradiční velkolepou událost, která se koná každý rok.
Přerušení tradice
Ačkoli se historie festivalu píše již 215. rokem, ročníků proběhlo méně. První přerušení přišlo hned v začátcích, roku 1813 veselí ustoupilo vřavám napoleonských válek.
Tím ovšem srážky festivalu s historickými událostmi neskončily. V letech 1854 a 1873 se od konání festivalu upustilo kvůli zuřícím epidemiím cholery. V letech 1866 a 1870 pak znovu místo mázů řinčely zbraně během prusko-rakouské a prusko-francouzské války.
První světová válka představovala čtyřletou stopku a sotva si obyvatelé Mnichova znovu zvykli vyrážet na podzim na Theresienwiese – v prvních dvou letech po válce se dokonce konala jen mnohem skromnější verze – připravila je v letech 1923 a 1924 o důvod k radovánkám hyperinflace. Ta ovšem byla jen temnou předzvěstí společenských změn, které s sebou měly přinést i nejdelší pauzu mezi ročníky.
Historie nacistického režimu se sice začala psát v mnichovských pivnicích, ale ani to nezaručilo, že by veselí tentokrát nemuselo počkat na konec války. Festival se tak od roku 1939 nekonal a v plné síle se vrátil až na přelomu 40. a 50. let.
Naposledy si pak pivaři museli nechat o juchání v Mnichově jen zdát v letech 2020 a 2021, kdy se jim do cesty postavila pandemie koronaviru.
Tradice Oktoberfestu
O’zapft is!
Z poválečné doby pochází nejnovější tradice. Tou je naražení prvního sudu tradiční pípou, kterého se ujímá starosta Mnichova. Ten po naražení zvolá tradiční bavorskou frázi „O’zapft is!“, česky „je naraženo!“.
První sud se naráži ve stanu Schottenhammel a první máz piva dostane předseda bavorské vlády. S touto tradicí se brzy začalo pojit i sázení. Narazit sud zatlučením tradiční pípy není nic snadného, dokázal to hned při první příležitosti tehdejší starosta Thomas Wimmer, který na zatlučení pípy potřeboval devatenáct úderů palicí na pípu. Na zatím nejzručnější starosty Mnichov čekal až do 21. století, kdy se jak Christianovi Udemu, tak Dieterovi Reiterovi povedlo sud narazit na dvě rány.
Zahájení festivalu pak oznámí i salva z dvanácti děl.
Zahajovací průvod
Se zahájením festivalu je spojený rovněž průvod povozů z pivovarů účastnících se festivalu. Jeho počátky se pojí s rokem 1887, kdy Hans Steyrer, jeden z tehdejších pořadatelů, vyrazil od svého podniku na Tegernseer Landstraße na Theresienwiese v průvodu se svými zaměstnanci, vozíkem piva a dechovkou. Současnou podobu pak průvod získal ve 30. letech.
Průvod masek a střelců
První festivalovou neděli se pak koná průvod kostýmů a střelců. Ten poprvé vyšel v roce 1835 u příležitosti stříbrné svatby Ludvíka I. Bavorského. Průvod se pak konal ještě několikrát. Tradice se z něj ovšem stala až v padesátých letech.
Masskrugstemmen
Oktoberfest má i svůj neoficiální sport. Pod slovem Masskrugstemmen se skrývá soutěž v tom, kdo déle udrží plnou sklenici piva v ruce natažené před sebou.
Kdy a kde se Oktoberfest koná?
Ačkoliv se festival jmenuje Oktoberfest, tedy podle slova říjen, jeho hlavní část se koná už v září. Důvod je praktický, organizátoři zkrátka chtěli využít teplejšího a příjemnějšího počasí. Přesný termín se každý rok mění, ale festival obvykle začíná v polovině září a končí první říjnovou neděli. Stejně tak i letos.
Ceny, vstupné a vstupenky
Kolik stojí tuplák na Oktoberfestu a na kolik vyjdou v roce 2025 vstupenky?
- Vstupné na Oktoberfest je zdarma. Nemusíte si kupovat žádnou vstupenku pro vstup na festivalovou plochu. Jedinou placenou částí je Oide Wiesn (historická část Oktoberfestu s retro atrakcemi a folklórem). Tam se platí vstupné cca 4 eur za osobu.
- Cena piva, známého jako Maß (jeden litr), se každý rok mírně zvyšuje. V roce 2025 se cena tupláku pohybuje v rozmezí 14,50 až 15,80 eur, v závislosti na pivním stanu.
- Rezervace místa v pivních stanech, zejména ve večerních hodinách a o víkendech, je velmi obtížná. Většinu stolů rezervují stálí hosté a podniky již dlouho dopředu.
Oktoberfest 2025 přináší řadu novinek
Každý rok přináší Oktoberfest v Mnichově něco nového, a ten letošní není výjimkou. Zatímco základní tradice zůstávají stejné, organizátoři se snaží neustále zlepšovat zážitek pro návštěvníky, ať už jde o nové atrakce, nebo lepší infrastrukturu.
Nové atrakce a kolotoče
Tento rok se můžete těšit na několik nových atrakcí, které zpestří zábavu na Theresienwiese. Mezi hlavní novinky patří:
- Sky Lift: Nová vyhlídková atrakce se čtyřmi kabinami, které se otáčejí ve výšce a mají průhledné dno. Nabízí tak jedinečný panoramatický pohled na celý festival.
- Happy Sailor: Rychlejší a dynamičtější karusel s 20 gondolami, které se pohybují nahoru a dolů.
- Die Montgolfiere: Nostalgický kolotoč ve tvaru horkovzdušných balónů, který je určený především pro rodiny s dětmi.
Kromě toho se v historické části festivalu Oide Wiesn objeví nová strašidelná jeskyně s názvem Geisterhöhle, která přinese klasickou pouťovou zábavu.
Změny v pivních stanech a nabídce
Pro milovníky piva je tu také pár zajímavých změn. Poprvé bude moci pivo na Oktoberfestu servírovat podnik Feisinger’s Kas-& Weinstubn. Došlo také k zajímavým změnám v pivních partnerstvích. Stan Münchner Stubn bude nově spolupracovat s pivovarem Spaten namísto Paulanera. Tyto změny přispívají k neustále se vyvíjející atmosféře festivalu a dávají návštěvníkům možnost objevovat nové chutě.
Lepší infrastruktura a služby
Letošní Oktoberfest klade velký důraz na pohodlí a dostupnost pro všechny návštěvníky. Byla vylepšena bezbariérová přístupnost v celém areálu, včetně nových kabin pro vozíčkáře na atrakci Sky Lift. V historické části festivalu Oide Wiesn bude k dispozici nový oficiální informační stánek. Organizátoři také připravili nový suvenýr v podobě speciálního sběratelského půllitru.
Oktoberfest 2025 tak kombinuje tradiční bavorskou atmosféru s moderními prvky, aby si každý našel to své.
Praktické tipy pro návštěvníky
Až budete plánovat návštěvu Oktoberfestu, nezapomeňte na pár důležitých věcí.
- Jak se obléct na Oktoberfest? Pokud plánujete opravdu zapadnout a užít si atmosféru naplno, doporučujeme si pořídit tradiční bavorský kostým.
- Co se dělá na Oktoberfestu? Kromě návštěvy pivních stanů se můžete projet na atrakcích a ochutnat tradiční jídla jako pečené kuře (Hendl), preclíky (Brezn) a tradiční klobásy.
Oktoberfest je bezpochyby jedinečným zážitkem, který vás vtáhne do víru bavorské kultury.