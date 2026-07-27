Jako když se rozzáří druhé slunce. Tyto obří ohňostroje se odpalují každý rok v létě

Říká se mu Yonšakudama a je vrcholem každoročního festivalu Katakai v japonském městě Odžija v prefektuře Niigata. Je to největší ohňostroj odpálený z jedné pumy na celém světě, který mohou lidé opakovaně vidět.
Rekord v Guinnesově knize sice drží ohňostroj z února 2020 v americkém Coloradu, jehož puma vážila 1 268 kilogramů, tedy přibližně třikrát více než Yonšakudama. Ovšem vidět ho lze už jen na videích na internetu. Yonšakudama se odpaluje každý rok znovu a znovu.
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Její rozměry jsou dechberoucí – průměr přibližně 120 centimetrů a hmotnost 420 až 460 kilogramů. Po odpálení vystoupá do výšky kolem 800 metrů, kde exploduje a vytvoří světelný květ o průměru přibližně 800 metrů. To je skoro na úroveň nejvyšší budovy světa Burdž Chalífa (828 m) a výrazně výše, než sahá slavná věž Tokyo Skytree (634 m). Pro milovníky českých přirovnání přidáme čtyři žižkovské věže postavené na sebe nebo 14 Petřínských rozhleden.
Tento pyrotechnický unikát se odpaluje každý rok v září na Velkém ohňostrojovém festivalu (letos proběhne 11. a 12. září) a to dokonce dvakrát – každý ze dvou večerů vždy ve 22 hodin. Zatímco během prvního večera loňského ročníku vytvořila puma na obloze zlatý vodopád s drobnějšími světelnými obrazci, den poté ohromila zlatým efektem s množstvím současně rozkvétajících světelných koulí.
Festival ohňostrojů posouvá hranice
Ohromné ohňostroje odpálené z jediné rakety dominují také festivalu v Nagaoce, který se letos koná 2. a 3. srpna.
Ten vznikl v roce 1946 jako pietní akce na památku obětí druhé světové války a zároveň jako symbol obnovy města po válečných škodách. Dodnes v sobě nese odkaz naděje, vzpomínky i japonské tradice.
Dvoudenní přehlídka patří mezi tři nejvýznamnější ohňostrojové festivaly v Japonsku. Každý rok ji přijíždí sledovat až milion diváků, aby na vlastní oči viděli jedny z nejpůsobivějších efektů na světě.
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Samotné japonské slovo hanabi označující ohňostroj znamená květiny z ohně. Pyrotechnici se snaží, aby exploze připomínala dokonale rozkvetlou chryzantému, pivoňku nebo jiný květ. Zdejší ohňostroje jsou proslulé téměř dokonalou kulatostí a symetrií.
Ohňostroje mají v Japonsku 300letou tradici. Představují totiž symbol pomíjivosti života i vzpomínku na předky. Pro mnoho obyvatel země vycházejícího slunce patří návštěva letního ohňostroje k nejdůležitějším zážitkům roku – podobně jako jsou u nás vánoční trhy nebo silvestrovské oslavy.