Je posedlá Robbie Williamsem. Zpěvákův obličej jí vytetovali na paži

Lise je 41 let a už od čtrnácti miluje zpěváka Robbieho Williamse. Vlastní všechna Williamsova cédéčka, na koncertě se k němu dostala na pódium. Zpěvákům obličej na její paži byl poslední metou, kterou si chtěla splnit. „Je to něco, co mu můžu ukázat, až ho příště potkám,“ libuje si. Tatéra za jeho práci dojatě objímala.