náhledy
Respekt, symbióza, sdílení, pomoc. Lidská interakce s oceánem má i takovou stránku. Soutěž Ocean Photographer of the Year 2025 ji dokumentuje svou kategorií Lidské spojení. Nabízí i foto Alvara Herrera z Francouzské Polynésie. Zachytil průvodce pozorování velryb, jak obhlíží majestátní keporkaky. S respektem, se zodpovědným odstupem.
Ta krása, jen ji zachytit! Když v dubnu 2024 vplulo přes dvacet kosatek do Pugetova zálivu v americkém státě Washington, přátelé Yifana Linga se je vydali vyhlížet na pláž. Jeden z obrů se znenadání vynořil právě před nimi. Ling byl náhodou na lodi – a setkání lidí s velkolepým gigantem zaznamenal.
Co si o tom myslet? Na rybářskou loďku v laguně mexického státu Baja California reagovalo hejno plejtváků šedých s nezastíranou zvědavostí. Nejprve tato čtveřice, poté i ostatní. „Nejneuvěřitelnější interakce s divokou přírodou, kterou jsem zažil,“ říká Kaushiik Subramaniam, který první misi plejtváků zachytil dronem.
Pro Papuánce jsou korálové útesy součástí identity a zdrojem potravy, živobytí. Fotografie Wendy Mitchellové onou soužití dokumentuje. Autorka však musí dodat, že jedny z největších ekosystémů planety ničí klimatická změna.
Onen příběh neměl šťastný konec, keporkaka uvízlého na australské pláži nešlo zachránit. Přesto podle fotografa Craiga Parryho nese pozitivní svědectví: pro jeho záchranu přiložilo ruku k dílu několik profesionálních týmů i lidí z místní komunity, o jeho život bojovali navzdory únavě po patnáct hodin. Jakou sílu má lidská spolupráce, zaujetí, empatie, vzájemná pomoc a cit!
Tichá arktická romance, harmonie osamění a dechu oceánu. Jianping Li zachytil na své soutěžní fotografii rybářskou vesničku v chladném cípu Norska, modrý oceán, jeho něžné vlny a skalnaté pobřeží.
Mořské chaluhy rodu hroznovice při vietnamském pobřeží rostou tak bujně, že leckdy vylézají nad hladinu, vyhlížejí jako podvodní prales, který se dere vzhůru. Když do výjevu vstoupí rybáři v tradičních kruhových loďkách, s rozmáchlými sítěmi, vytvářejí surreálnou podívanou. Zachytila ji fotografka Natnattcha Chaturapitamornová. Vidí v ní harmonii a rovnováhu ekosystému.
Autor: Ocean Photographer of the Year/Natnattcha Chaturapitamorn
Snímek Shi Xiaowen nabízí docela jiný pohled na rybářskou misi. Na pobřeží čínského okresu Sia-pchu se opuštěný rybář proplétá mezi tyčemi na pěstování mořských řas.
A takto se loví na Tchaj-wanu. Spíše lovilo, protože na snímku Sirachaie Arunrugstichaie je jedna z posledních rybářských ohňových lodí. Ohněm rybáři polekají sardinky, aby je mohli lovit.
Autor: Ocean Photographer of the Year/Sirachai Arunrugstichai
Velká barevná podívaná. K vietnamskému rybímu trhu Tam Tien připlouvají rybářské bárky s barely plnými mořských plodů, na břehu je netrpělivě vyčkávají davy zákazníků a jejich rodinných příslušníků, aby úlovky převzali. Dennodenní rituál zachytila druhá z fotografií Natnattchi Chaturapitamornové.
Autor: Ocean Photographer of the Year/Natnattcha Chaturapitamorn