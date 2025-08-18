Premium

Varan komodský a jiné zázraky. Fotografická soutěž oslavuje oceán

Nahlíží na něj z mnoha perspektiv, z hladiny, z hlubin, z dronů, z pobřeží. Oceánský život zachycuje v mnoha jeho dimenzích. Ukazuje nespoutanost, krásu a sílu. Připomíná jeho propojení s lidmi. Dokumentuje, jak ho ničí. Soutěž Ocean Photographer of the Year 2025 vyhlásila své finalisty. Představujeme nejpůsobivější fotky kategorie Divoká příroda. Neschází v ní silný snímek varana komodského Sulimana Alatiqa z Indonésie.
Nahlíží na něj z mnoha perspektiv, z hladiny, z hlubin, z dronů, z pobřeží.... Jako malí draci. Leguáni mořští jsou ikonickými obyvateli Galapág. Arturo de... Na lovu. Roční mládě kosatky ukořistilo tuleně, za pomoci své rodiny, která... Krádež! Když jsou delfíni u jihokalifornského pobřeží na lovu, vyhánějí rybky... Na pevnině jsou neohrabaní, ve vodě super rychlí a obratní. Romain Barats se... Transport. Parmovitá ryba Ostorhinchus rueppellii v australských vodách každé... I australská myš bobří spojuje svůj život s oceánem, hledá v něm potravu.... Koníček zosterový se chlubí skvělou kamufláží. A rovněž specifickou konstrukcí... Zuřivé, hlasité, ohromující. Takové jsou podle fotografa Matthewa Watkinsona... Nový život. Takumi Oyama zachytil samičku rybky Lubricogobius exiguus, jak... Krab hrachový je velmi opatrný, když se s ním při potápění setkal Andray... Kolonizace. Různonožci rodu Caprella si u Indonésie podmanili korálový útvar,...

