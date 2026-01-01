náhledy
Zavedou vás tam, kam byste jinak nepohlédli. Provedou vás vesmírnými krásami oceánu, předvedou působivost jeho obyvatel. Fotografie soutěže Ocean Photographer of the Year 2026 však připomenou i křehkost oceánu a potřebu ho chránit. Snímek Anity Verde zachytil setkání potápěče s velkým měsíčníkem svítivým (kategorie Lidé a oceán).
Obři loví obry. Rafael Fernandez Cabalero zaznamenal kolektivní spolupráci kosatek při lovu mláděte keporkaka (kategorie Divoká příroda).
Autor: Ocean Photographer of the Year/Rafael Fernandez Cabalero
Mohutná lomená vlna u Tahiti Bena Thouarda připomíná slavný obraz Velká vlna u Kanagawy japonského malíře Hokusai Kacušika (kategorie Umělecká fotografie).
Jedna vlna, tři odvážlivci. Snímek Dana Sullivana z pobřeží Pe’ahi (Čelisti) na Maui, druhém největším havajském ostrově, zaznamenal surfaře, kitesurfaře a windsurfaře zdolávající tutéž výzvu (kategorie Dobrodružství).
Otcovská péče. Sameček parmovce skvělého na fotce Sulimana Alatiqiho chrání mladé v tlamě. Před predátory (kategorie Skryté světy)
Když lidé dovedou napravit své chyby. Na fotce Leightona Luma odpočívají želvy karety obrovské v jeskyni na havajském ostrově Maui. Lidský lov je málem vyhubil, ochranářským kampaním se to daří zvrátit (kategorie Naděje).
Jenže škody pokračují. Na fotce Daniela Taylora žralok hedvábný bezmocně krouží poté, co se chytil na návnadu z nelegální dlouhé lovné šňůry (kategorie Následky).
Záchranáři, ochránci přírody, dobrovolníci pomáhají na snímku Rui Duarteho vrátit kulohlavce, jednoho z největších delfínů, do vln (Lidé a oceán). Ekologové vyučují místní, jak na správné techniky takové záchrany.
Andrea Michelutti zachytil drama. Ropušnicovitá ryba požírá ještěrohlavcovitou (Divoká příroda).
Fotka Marko Dimitrijevice dokládá, jak velké skupiny tvoří delfíni dlouholebí. Jejich hejna čítají až stovky, velké počty je chrání před predátory (Umělecká fotografie).
Jako úprk před lavinou. Stefan Mathers zachytil poetický a silný moment: surfař versus síla přírody (Dobrodružství).
Ryba z čeledi nahobřichovití na snímku Kawai Mitsuny připomíná, jak zvláštní obyvatelé v oceánu žijí (Skryté světy).
Jak nelítostný může být turistický hon za zážitkem, dokládá James Ferrara. Na padesát lidí se snaží dostat s fotoaparáty a kamerami co nejblíže k vystresovanému žralokovi bílému, ten zápolí o prostor – a útěk (Následky).
Lamafa, vrchní harpunář, se na snímku Shina Arunrugstichaie vrhá z loďky, aby zasáhl kosatku. Po šest set let loví komunita indonéské vesničky Lamalera tradičním způsobem. Mění se však, zavádějí se motorové čluny, proto se vedou debaty o udržitelnosti onoho lovu.
Autor: Ocean Photographer of the Year/Shin Arunrugstichai, MAFRA
Dvě činnosti v jedné na fotce Abdulazize Al Saleha. Samec modrého kraba se páří se samičkou, ale jeho klepeta jsou výhružně vystavená na ochranu před predátory. (Divoká příroda)
Autor: Ocean Photographer of the Year/Abdulaziz Al Saleh, MAFRA
Preciznost versus frenetický útěk. Mečoun loví na snímku Jamese Ferrary systematicky, hejno sardinek reaguje chaosem (Umělecká fotografie)
Autor: Ocean Photographer of the Year/James Ferrara, Profimedia.cz
Potápěč objevuje podvodní krásy u mexického pobřeží na snímku Romony Reynoldsové (Dobrodružství).
Autor: Ocean Photographer of the Year/Romona Reynolds, Profimedia.cz
Bulbonaricus brauni je unikátní rybka, jejíž vzezření vyvolává dojem, že je neustále zaskočená. Luis Arpa Toribio ji zachytil mezi korálovými polypy u Indonésie (Skryté světy).
Autor: Ocean Photographer of the Year/Luis Arpa Toribio, Profimedia.cz
Delfíní fyzioterapie. Lanna Tanirová se vydala do stanice SOS Dolfijn do nizozemského Norahu. Pečují tam o delfíny uvízlé na pobřeží – aby se mohli vrátit zpátky do oceánu.
Autor: Ocean Photographer of the Year/Lanna Tanir, Profimedia.cz
Hrozivý doklad zamoření oceánů plasty. Lachtanovi se na snímku Celii Kujala zařezává vlasec hluboko do krku, pohled jeho očí těžko ignorovat (Následky).
Autor: Ocean Photographer of the Year/Celia Kujala, Profimedia.cz